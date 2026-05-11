El restaurante del norte de Tenerife famoso por su pata asada y su jarea de cherne

En Tenerife, hay establecimientos que conquista a los clientes con tan solo dos platos. En La Victoria de Acentejo se encuentra uno de esos locales que se caracteriza con contar con dos platos muy concretos que conquistan a todos sus clientes. Se trata de Casa Sergio, un establecimiento de comida canaria y carnes a la brasa que se ha convertido en una parada obligatoria en la isla.

Los creadores de contenido @guachinchesmodernos han visitado el establecimiento y han tenido claro desde el primer momento qué platos probar. "Solo pedimos dos cosas para comer pero teníamos claro a qué íbamos", aseguran.

Dos platos imprescindibles del establecimiento

La pata asada es uno de los grandes reclamos de Casa Sergio. Desde el local explican que pueden llegar a vender entre cuatro y cinco patas al día, especialmente los fines de semana. "Yo juraría que aquí tienen la pata asada más famosa del norte de Tenerife", comenta Joana.

Además de la pata asada, las jareas de cherne son otra de las especialidades más demandadas del local. "Aquí la fama que tiene también es la jarea, son de los más conocidos de la isla, y aquí son de cherne", explican.

Las sirven acompañadas de batatas o papas arrugadas y destacan especialmente por su sabor. “Me ha sorprendido mucho porque está muy sabrosa, más que en otros sitios donde la hemos probado”, comentan tras probarlas.

Cocina canaria, carnes a la brasa y postres caseros

Estos son dos de los palos fuertes del establecimiento, pero su carta incluye numerosos platos tradicionales canarios. Además, las carnes a la brasa también son otras de las opciones más populares del establecimiento.

Como broche final, disfrutaron de uno de sus postres caseros que fue el de tres leches.

Horario y ubicación

Casa Sergio se encuentra en la Carretera General, 212, en La Victoria de Acentejo. Cuenta con 4,4 estrellas en Google, lo que refleja la satisfacción de quienes han visitado el establecimiento y han disfrutado de sus paltos más populares.

Abre de miércoles a sábado para ofrecer servicio de almuerzo y cenas de 12:30 a 17:00 horas y de 19:00 a 22:00 horas, mientras que los domingos reduce su horario hasta las 16:00 horas. Lunes y martes el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.