El restaurante italiano del norte de Tenerife que conquista con sus platos de la auténtica cocina italiana: una parada obligatoria en la isla
El restaurante destaca por ofrecer auténtica gastronomía italiana de calidad
En el norte de Tenerife, más concretamente en el municipio de Tacoronte, se encuentra un restaurante italiano que ha conquistado el paladar de los amantes de la gastronomía italiana. Se trata de Mermelada de Tomate, un establecimiento que se ha convertido en una para obligatoria en la isla.
El creador de contenido @elsiciliano_tenerife han visitado el establecimiento y no ha dudado en recomendar la experiencia a sus seguidores. "La calidad, la iluminación, el ambiente y el servicio hacen que desde que entras sientas que estás en un auténtico restaurante italiano", explica.
Un italiano que triunfa en el norte de la isla
El restaurante ya cuenta con reconocimiento en el sector gastronómico de las Islas Canarias. El año pasado consiguió el segundo puesto en el Campeonato de Pizza Clásica de GastroCanarias y también obtuvo el primer premio como pizza imagen del evento.
“Después de probarlo entiendo perfectamente por qué”, asegura tras degustar varios de los platos más populares de la carta.
Auténtica comida italiana
Para abrir el apetito, comenzó probando el entrante de la casa que lleva una burrata, embutidos italianos, pizza frita, alcachofas y una variedad de quesos. Una combinación que calificó "increíble".
Como principal, se decantó por la carbonara, una receta que el propio restaurante permite personalizar. “Te preguntan si la quieres con huevo o con nata”, comenta el creador de contenido, que optó por la versión original con huevo. Además, el restaurante dispone de menú infantil por ocho euros y se caracteriza por ofrecer un trato cercano y familiar.
Para terminar la experiencia, probaron el tiramisú y la tarta de mascarpone con Nutella, dos de los postres más populares del restaurante. "Estaban buenísimos", asegura.
Horario y ubicación
Mermelada de Tomate se ubica en la Carretera General del Norte, 71, en el municipio de Tacoronte. Cuenta con 4,8 estrellas en Google, lo que refleja la satisfacción de quienes lo han visitado y han disfrutado de sus elaboraciones italianas.
Abre de martes a sábado para ofrecer servicio de comidas y cenas en horario de 13:00 a 17:00 horas y de 19:30 a 00:00 horas. Domingo y lunes el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.
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