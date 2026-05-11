El Papa León XIV presidirá eucaristía en Santa Cruz de Tenerife con un repertorio musical canario

Dos coros, la Banda Insular de la Federación Tinerfeña de Bandas de Música y el prestigioso organista Juan Luis Bardón serán los responsables de la liturgia musical que animará la eucaristía que presidirá el papa León XIV en el puerto de Santa Cruz de Tenerife al mediodía del viernes 12 de junio.

Entre las curiosidades, y una vez el Vaticano dio su conformidad al repertorio, destaca la interpretación del Himno de la Virgen de Candelaria como canto final, una pieza que secundará el pontífice norteamericano. Posteriormente, cuando León XIV recorra en papamóvil el recinto portuario para saludar a los 50.000 peregrinos que se esperan, está previsto que se interprete también el himno compuesto para la ocasión bajo la coordinación del productor musical Pablo Cebrián.

Preparativos de la gran eucaristía

Los preparativos de la última eucaristía que presidirá León XIV en su viaje a España, del 6 al 12 de junio, han sido coordinados por Francisco Hernández, canónigo de la Catedral de La Laguna y responsable de la liturgia, junto a Norberto Hernández, delegado de cantos.

En el apartado musical, Novae Vocal Group, dirigido por Roxana Schmunk, con la participación de integrantes de Nobis Vocal Ensemble, da forma a un coro integrado por cantantes procedentes de distintas formaciones musicales y parroquias de Tenerife, que comenzaron hace una semana los ensayos, días antes de que el Vaticano otorgara el placet definitivo al repertorio propuesto.

Un total de 150 personas integran el coro que se instalará a la derecha del escenario para animar la liturgia. La formación dirigida por Roxana Schmunk será la encargada de interpretar cinco fragmentos —Kyrie, Gloria, Sanctus, Benedictus y Agnus Dei— de la Misa en Re Menor del compositor lagunero Julio Navarro Grau (1910-1988), considerada una de las obras de mayor valor dentro del patrimonio musical sacro canario.

Una obra recuperada

Compuesta en 1965 en su primera versión para órgano, coro mixto y cuatro solistas, la obra fue estrenada en 1969 en el Teatro Guimerá, ya con el añadido orquestal. Décadas después de permanecer sin volver a interpretarse, la composición ha sido recuperada recientemente gracias al trabajo de investigación y rescate impulsado por la contralto tinerfeña Montserrat Giró.

Precisamente, la interpretación de la misa estará dirigida por Roxana Schmunk y contará con cuatro solistas: Arantxa Cooper, como soprano; la propia Montserrat Giró, contralto; Jorge Cordero, tenor; y Andrés Campovari, bajo. A ellos se sumará el acompañamiento al órgano de Juan Luis Bardón, cuya participación resulta esencial en una obra de gran exigencia técnica y musical.

Ensayo del coro para la misa papal / María Pisaca

Asimismo, participarán otros conjuntos corales como el Orfeón La Paz y la Banda de la Federación Tinerfeña de Bandas de Música, en una producción en la que todos los participantes colaboran de manera voluntaria, como aportación artística y comunitaria a una celebración de especial relevancia que pondrá el broche de oro al paso del papa por Tenerife y España.

El proceso de recuperación de la obra culminó con su reestreno en abril de 2025 en la Basílica de Candelaria, donde se interpretó por primera vez de forma íntegra, marcando un hito en la recuperación del repertorio sacro del Archipiélago.

Una joya de Navarro Grau

Desde el entorno de la producción musical se insiste, además, en la relevancia histórica de la composición y en la necesidad de situar en el lugar que merece a Julio Navarro Grau, uno de los compositores canarios más importantes de su tiempo, cuya obra llegó a ser interpretada y retransmitida en toda España. La Misa en Re Menor, concebida desde la profunda devoción del autor a la Virgen de Candelaria, será ahora escuchada ante León XIV en la eucaristía que pondrá el broche de oro al viaje a España.

Novae Vocal Group, dirigido por Roxana Schmunk, ha intensificado los preparativos del repertorio en jornadas de trabajo que se han desarrollado los últimos viernes y domingos. Junto al trabajo minucioso del coro, se sumará el prestigioso organista Juan Luis Bardón.

El organista de la ceremonia

El músico orotavense Juan Luis Bardón González, nacido en 1994 y graduado en Historia del Arte por la Universidad de La Laguna, además de máster en Patrimonio Musical por la Universidad de Granada, realizó sus estudios profesionales en la especialidad de piano en el Conservatorio Profesional de Santa Cruz de Tenerife y de órgano en el Conservatorio Profesional Ángel Barrios de Granada con el profesor Juan María Pedrero, etapa en la que recibió el Premio Extraordinario de Enseñanzas Profesionales de Música de la Junta de Andalucía. Está considerado una eminencia en su modalidad.

La misa del papa también contará con la participación de una formación archiconocida en el mundo coral, el Orfeón La Paz de La Laguna, con el maestro Juan Felipe Rodríguez, quien protagoniza una primavera de intensa actividad en el seno de la histórica rondalla fundada el 2 de febrero de 1918. Desde esta tarde, el coro estará inmerso en su sede de la calle Juan de Vera en el arranque de los ensayos, con la vista puesta en tener el trabajo preparado para poder empastar con la Banda de la Federación Tinerfeña de Bandas.

Aunque no se ha perseguido ese objetivo, La Laguna estará representada con su Cristo y el Orfeón en la misa final del viaje apostólico. También tendrá una referencia obligada la patrona de Canarias, la Virgen de Candelaria, y el director de la banda Las Candelas, Mauro Fariña, al frente de la banda insular, con todos los arreglos musicales firmados por su madre. Toma forma así la gran celebración de despedida del papa de España.