Obras en El Rosario para zanjar los daños de la tormenta Therese: la pala ya trabaja en el talud de la carretera de Bocacangrejo

Los trabajos pesados para consolidar el talud de la carretera hacia Bocacangrejo y la playa de La Nea, en El Rosario, ya se encuentran en marcha. Se trata de un lugar que se vio afectado por un desplome parcial de la calzada durante la tormenta Therese, el pasado mes de marzo, lo que obligó a restringir el acceso y a la instalación de semáforos para regular la circulación viaria.

Una vez completados los estudios técnicos, ahora se encuentran en fase de ejecución las actuaciones de estabilización. La intervención la realiza la empresa Traysesa, con el asesoramiento y dirección facultativa de Mareva Ingeniería. «Al ser una obra de emergencia no está cerrado ni el plazo de finalización ni la partida económica, sino que dependerá de cómo vaya evolucionando la obra y lo que se encuentren en el terreno», detallan desde el grupo de gobierno.

Medidas provisionales activadas

Las medidas provisionales de seguridad continúan activadas. Estas consisten en la prohibición de circulación por el carril descendente a excepción de los residentes de Bocacangrejo y el desvío del acceso a la playa de La Nea a través de Radazul, así como el acotamiento, vallado y señalización del ámbito afectado, con el fin de mitigar el riesgo existente para los usuarios de la vía. «Estas actuaciones son de naturaleza estrictamente preventiva y de contención del riesgo y se mantendrán hasta que finalicen las obras», agregan desde el consistorio rosariero.

Cabe recordar que fue durante los peores momentos de la borrasca Therese, y en horas de la madrugada del 20 de marzo, cuando se produjo el descalzamiento de un tramo de acera junto al carril en sentido descendente de la carretera, lo que obligó a una rápida intervención de los servicios municipales. Desde el primer momento, efectivos de la Policía Local y de Protección Civil procedieron a señalizar la zona y a limitar el tráfico exclusivamente a residentes del pueblo de Bocacangrejo.

Episodio de mala mar

Aquel episodio de mala mar también dejó desperfectos en otras zonas de la costa. En las playas de Radazul se registraron daños de mayor consideración debido al fuerte oleaje, especialmente el arrastre de arena, mientras que en el frente costero de Tabaiba las afecciones fueron menores, limitándose principalmente a las zonas ajardinadas, sin daños de gravedad en las tarimas de los paseos ni en los soláriums. Esos daños se pudieron resolver con mayor facilidad, pero los relativos al talud son de solución más compleja.

En cuanto a los desperfectos costeros, las actuaciones incluyeron el allanamiento y la extensión de arena en las playas de Radazul, así como la reposición de grava en distintas zonas ajardinadas, tanto en Radazul como en Tabaiba. Asimismo, en las fechas posteriores a los incidentes se procedió a la reparación de las losetas que fueron arrancadas por la fuerza del mar en el paseo marítimo de Radazul. En Tabaiba, además, se decidió instalar protecciones de goma en las escaleras de acceso al mar, con el fin de mejorar la seguridad de los usuarios.