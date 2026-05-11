Hantavirus: cuáles son los primeros síntomas y cuándo hay que preocuparse

El brote de hantavirus relacionado con el crucero 'MV Hondius' ha generado dudas sobre cómo empieza esta infección y qué señales deben vigilar las personas que hayan podido estar expuestas. Una de las dificultades para detectar la enfermedad en sus primeras fases es que los síntomas iniciales pueden parecerse a los de una gripe, una gastroenteritis o incluso a otros virus respiratorios.

El hantavirus no es un virus nuevo. Se trata de una zoonosis, es decir, una enfermedad que puede pasar de animales a seres humanos. En este caso, el virus se mantiene de forma natural en determinados roedores infectados, que pueden expulsarlo a través de la orina, las heces o la saliva. El contagio humano se produce principalmente al inhalar partículas contaminadas en lugares cerrados, mal ventilados o donde se haya levantado polvo con resto de estos animales.

¿Cuáles son los primeros síntomas del hantavirus?

Los síntomas del hantavirus suelen ser poco específicos, lo que complica su identificación temprana. En los primeros días, una persona infectada puede presentar:

Fiebre.

Dolor de cabeza.

Dolores musculares.

Cansancio intenso.

Escalofríos.

Mareos.

Naúseas, vómitos, diarrea o dolor abdominal.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos explican que, en el caso del virus de los Andes, los primeros signos pueden incluir:

Fátiga.

Fiebre y dolores musculares en grupos como los muslos, caderas, espalda y, a veces, hombros.

Síntomas digestivos o abdominales.

¿Por qué puede confundirse con una gripe?

El comiendo de la infección puede parecer leve o inespecífico. Fiebre, malestar general y dolor muscular son síntomas habituales en muchas enfermedades víricas, por lo que el contexto epidemiológico resulta clave.

La diferencia importante está en la evolución. En algunos casos, especialmente con la cepa Andes, el cuadro puede empeorar en pocos días y derivar hacia problemas respiratorios graves. Por eso, las autoridades sanitarias inisten en la vigilancia de los contactos y en la consulta médica si aparecen síntomas tras una posible exposición.

La fase crítica: cúando puede agravarse

El hantavirus puede provocar dos grandes síndrones clínicos. En América se asocia sobre todo el síndrome pulmonar por hantavirus, que puede evolucionar hacia una insuficiencia respiratoria grave. En Europa y Asia es más frecuente la fiebre hemorrágica con síndrome renal, que afecta principalmente al funcionamiento de los riñones.

En el caso del virus Andes, la preocupación se centra en su capacidad para causar síndrome pulmonar por hantavirus, una enfermedad potencialmente grave. El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades señala que esta variante puede producir cuadros graves y que no existe un tratamiento específico ni vacuna frente al virus Andes; la atención se centra en tratar los síntomas y dar soporte médico al paciente.

Señales de alarma

Tras una fase inicial parecida a una gripe, deben vigilarse especialmente síntomas como:

Dificultad para respirar.

Empeoramiento rápido del estado general.

Dolor u opresión en el pecho.

Tos persistente o sensación de falta de aire.

Mareo intenso o debilidad marcada.

Signos de deshidratación o empeoramiento digestivo.

La aparición de dificultad respiratoria tras fiebre y dolores musculares debe considerarse un motivo para buscar atención sanitaria urgente, sobre todo si ha existido contacto con un entorno de riesgo o con un caso confirmado.

¿Cuánto tarda en aparecer el hantavirus?

El periodo de incubación puede ser largo. Los CDC indican que los signos y síntomas del síndrome pulmonar por virus Andes pueden aparecer entre 4 y 42 días después de la exposición.

El ECDC, en su información sobre el brote del MV Hondius, señala que los síntomas pueden tardar entre dos y ocho semanas en manifestarse, lo que obliga a mantener vigilancia durante un periodo prolongado.

Este margen explica por qué las autoridades sanitarias pueden imponer o recomendar seguimientos largos a contactos estrechos, aunque se encuentren bien en el momento inicial.