El Festival de Cine del Nordeste regresa a Tenerife y convertirá la costa en un gran plató exprés

El Festival de Cine del Nordeste consolida su trayectoria en Tenerife con la confirmación de su tercera edición, transformando los núcleos de Tejina, Valle de Guerra, Bajamar y Punta del Hidalgo en platós cinematográficos de excepción. Tras el éxito de sus entregas anteriores, que sumaron un total de 91 cortometrajes producidos, la organización apuesta este año por un desafío creativo donde profesionales y aficionados deberán idear, rodar y montar sus obras en apenas siete días, integrándose plenamente en el calendario de las fiestas locales.

La gran novedad de este año reside en su vertiente pedagógica con la creación de un Laboratorio de Interpretación impartido por el reconocido actor Fernando Cayo, conocido por sus papeles en ‘La Casa de Papel’ o ‘El Orfanato’. Este curso intensivo de 20 horas se desarrollará los días 21, 22 y 23 de julio, sirviendo como antesala profesional al inicio de la competición oficial, reforzando así el posicionamiento del festival como un referente del cine exprés y la formación audiovisual en el archipiélago canario.

Fernando Cayo. / Enrique Cidoncha

Programación y fechas clave en la Comarca Nordeste

El cronograma del evento está diseñado para involucrar a toda la comunidad de La Laguna. La exhibición pública de los cortometrajes realizados durante la semana de competición tendrá lugar el 31 de julio a las 19:00 horas en la Plaza de El Pico, en Tejina. Este pase previo será el termómetro perfecto antes del gran cierre del festival, que busca dinamizar la oferta cultural de la comarca mediante la participación activa de sus vecinos y visitantes.

La esperada Gala de Entrega de Premios se celebrará el 1 de agosto a las 18:00 horas en el Teatro Unión Tejina. El evento contará con un marcado carácter lúdico y solidario, ya que será conducido por los humoristas Víctor Hubara y Nacho Peña, además de incluir la actuación de la Asociación Cultural San Sebastián. Cabe destacar que la recaudación de las entradas se destinará íntegramente a Cáritas, apoyando sus proyectos de ayuda a personas en situación de vulnerabilidad dentro del municipio.

Jurado profesional y apoyo al talento local

La evaluación de las piezas recaerá en un jurado multidisciplinar compuesto por la actriz y directora Elisa Cano, el fotógrafo y director Enzo Álvarez y la artista multidisciplinar Laura Álvarez, integrante del Clúster Canario de la Música. Este equipo de expertos garantizará el rigor técnico y artístico de los premios, entre los que destaca la entrega de estatuillas artesanales diseñadas exclusivamente por Imobach Molina.

Cartel del Festival de Cine del Nordeste de una edición anterior / E. D.

El proyecto, encabezado por Emilio González y producido por Multitrack, cuenta con el respaldo institucional de la Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de La Laguna y el Gobierno de Canarias. La sinergia entre entidades se hace evidente también en la colaboración con el Festival Internacional de Cine de Lanzarote, que invitará a los ganadores de la pasada edición a su XXVI convocatoria este mes de mayo, fomentando el intercambio de talento entre islas.

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Elenco técnico y sostenibilidad creativa

El festival destaca por su fuerte arraigo al territorio, contando con la colaboración de empresas y profesionales locales como Isla Media Productora Audiovisual, Darío López y marcas como Worten Canarias o Ron Guajiro. Esta red de apoyo permite que el Festival de Cine del Nordeste no solo sea un evento efímero, sino un motor económico y artístico que pone en valor la riqueza paisajística de la costa lagunera como recurso para la industria del cine.