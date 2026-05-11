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Hantavirus en Tenerife, en directo | Recta final para evacuar el crucero MV Hondius en Granadilla

El buque permanece en el entorno del puerto de Granadilla de Abona mientras continúan los últimos traslados de pasajeros y la coordinación del operativo sanitario en la isla

Haridian del Pino

Elena Morales

Y. Rodríguez

Claudia Morín

Santa Cruz de Tenerife

El crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, permanece en el entorno del puerto de Granadilla de Abona, en el sur de Tenerife, donde se desarrolla el operativo de desembarco, evacuación y repatriación de pasajeros.

La mayoría del pasaje ya ha sido evacuado y quedan pendientes los últimos vuelos hacia Países Bajos y Australia. Una vez completados los traslados, el buque deberá realizar labores de repostaje y avituallamiento antes de poner rumbo a Países Bajos, donde está prevista su desinfección y desratización.

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El Ministerio de Sanidad mantiene que el riesgo para la población tinerfeña es bajo, aunque la gestión del operativo ha provocado una fuerte tensión institucional entre el Gobierno de Canarias y el Ejecutivo central por la falta de información, la coordinación y la decisión de imponer el fondeo del buque en aguas de Tenerife.

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