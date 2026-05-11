Hantavirus en Tenerife, en directo | Recta final para evacuar el crucero MV Hondius en Granadilla

El crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, permanece en el entorno del puerto de Granadilla de Abona, en el sur de Tenerife, donde se desarrolla el operativo de desembarco, evacuación y repatriación de pasajeros.

La mayoría del pasaje ya ha sido evacuado y quedan pendientes los últimos vuelos hacia Países Bajos y Australia. Una vez completados los traslados, el buque deberá realizar labores de repostaje y avituallamiento antes de poner rumbo a Países Bajos, donde está prevista su desinfección y desratización.

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El Ministerio de Sanidad mantiene que el riesgo para la población tinerfeña es bajo, aunque la gestión del operativo ha provocado una fuerte tensión institucional entre el Gobierno de Canarias y el Ejecutivo central por la falta de información, la coordinación y la decisión de imponer el fondeo del buque en aguas de Tenerife.

Claudia Morín Hantavirus en Canarias: recta final para evacuar el crucero MV Hondius Tras una intensa jornada de evacuaciones en el Muelle Ribera del Puerto Industrial de Granadilla de Abona en Tenerife parece que la pesadilla que vivieron los casi 150 pasajeros del crucero de lujo MV Hondius está a punto de llegar a su fin o, al menos, de cerrar el capítulo en costas canarias. Para la población local el riesgo de contraer hantavirus sigue siendo bajo, sostiene el Ministerio de Sanidad. Lo que sí se ha contagiado ya a entre los vecinos de la Isla es ese sentimiento de angustia y desesperación. La primera noticia saltó hace justo una semana y desde entonces el ritmo de la información ha sido frenético. En medio, ha estallado una crisis instucional entre administraciones. El presidente canario Fernando Clavijo, afeó a los ministros la falta de comunicación desde el primer minuto. El Gobierno central asumió en exclusiva el control y terminó ejecutando el operativo, sin informar sobre los detalles del plan,según la Administración canaria.

Muere un agente de la Guardia Civil de 63 años durante el operativo de evacuación del crucero con hantavirus en Tenerife Un agente de la Guardia Civil que formaba parte del operativo de evacuación de los pasajeros del MV Hondius en el Puerto de Granadilla ha muerto este domingo 10 de mayo de 2026 como consecuencia de un infarto. El suceso se registro avanzada la tarde en las inmediaciones de la carpa de mando avanzado que el instituto armado instaló en el muelle industrial granadillero. El fallecido, de 63 años, se encontraba en la reserva, pero con destino en la Plana Mayor de la Comandancia de Santa Cruz de Tenerife. A pesar de la enorme cantidad de recursos sanitarios que se encontraban en la zona, muy cerca del punto en el que se desvaneció Berto [así era conocido entre sus compañeros], los equipos del Servicio de Urgencias Canario (SUC) no pudieron hacer nada para reanimarlo. Incluso, se barajó la posibilidad de activar una unidad aérea para su traslado a un centro hospitalario del área metropolitana. Leer más

La mujer ingresada en el Hospital Clínic de Barcelona da negativo en hantavirus en la primera PCR La vecina de Barcelona que fue identificada como contacto de un caso de hantavirus en un vuelo internacional ha dado negativo en la primera prueba PCR realizada. La mujer permanece ahora en observación en la unidad de aislamiento del Hospital Clínic de Barcelona, según han informado las autoridades sanitarias. Pese al resultado negativo, y de acuerdo con los protocolos de vigilancia epidemiológica establecidos, continuará confinada y bajo observación en el hospital durante el periodo previsto de seguimiento preventivo. Hasta el momento, la mujer se mantiene asintomática y en buen estado general. Leer más

La segunda PCR de la alicantina aislada también da negativo en hantavirus La alicantina que permanece en cuarentena tras haber sido considerada contacto de una persona enferma de hantavirus ha vuelto a dar negativo en una segunda PCR. Los análisis del Centro Nacional de Microbiología ratifican el resultado de la primera prueba y confirman que, por ahora, la paciente no ha contraído la enfermedad. Finalmente, tras un cambio de criterio del Ministerio de Sanidad, realizará la cuarentena en el hospital en el que ya está ingresada.

Concluye el desembarco previsto para este domingo con 94 personas evacuadas La ministra de Sanidad, Mónica García, ha informado de que han concluido en Tenerife las operaciones previstas para este domingo, con el desembarco de 94 personas del MV Hondius, entre ellas los 14 españoles. Según García, los evacuados pertenecen a 19 nacionalidades. Siete vuelos han trasladado a ciudadanos de ocho nacionalidades con destinos como Madrid, París o Londres, mientras que en el vuelo a Eindhoven, en Países Bajos, han viajado personas de 11 nacionalidades, entre ellas griegos, alemanes y belgas. La ministra ha subrayado que todo el operativo se ha desarrollado “con total normalidad y con total seguridad”.

El Hondius será reabastecido este lunes antes de completar el desembarco Durante la mañana de este lunes está previsto realizar las labores de reabastecimiento de combustible y avituallamiento del MV Hondius antes de que se complete la evacuación de pasajeros. Por la tarde desembarcarán los últimos pasajeros pendientes: seis con destino a Australia y 23 hacia Países Bajos. Una treintena de miembros de la tripulación permanecerá a bordo para llevar el crucero de regreso a Países Bajos.

Quedan tres vuelos para completar la evacuación del Hondius El operativo de evacuación del MV Hondius encara su tramo final con tres vuelos pendientes: Estados Unidos, Australia y un vuelo adicional hacia Países Bajos para pasajeros de países que no pudieron fletar una aeronave propia. El vuelo a Estados Unidos será el último previsto para este domingo. Los otros dos traslados, a Australia y Países Bajos, quedarán para este lunes.

Ayuso niega que no pudieran contactar con ella y acusa al Gobierno de usar el "comodín Ayuso" para "ocultar cada crisis" La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha negado que desde el Ejecutivo central no pudieran contactar con ella con la crisis de hantavirus como telón de fondo y cree que utilizarla como "comodín" no puede tapar cada crisis de Gobierno de Pedro Sánchez. Leer la información completa.

Un total de 29 pasajeros del Hondius desembarcarán este lunes Las operaciones de desembarco del MV Hondius avanzan según lo previsto. De las 152 personas que viajaban a bordo entre pasajeros y tripulación, 93 han desembarcado ya o lo harán a lo largo de la tarde, según fuentes del Gobierno. Para este lunes quedarán pendientes 29 pasajeros: seis australianos y otros 23 de distintas nacionalidades que serán trasladados a Países Bajos. En el buque permanecerán 30 miembros de la tripulación.