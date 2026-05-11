La DGT lo aclara: esta luz amarilla no es la baliza V16 y conviene que los conductores tinerfeños sepan distinguirlas

Cuando un conductor se encuentra realizando un desplazamiento, puede enfrentarse a diferentes situaciones en la vía. Alguna de las señales luminosas más comunes son la señal V-2 y la baliza V16, dos dispositivos que muchos conductores confunden sus funciones.

La Dirección General de Tráfico (DGT) explica que ambos sistemas utilizan luces amarillas, pero tiene funciones diferencia. Por ello, es importante que los conductores conozcan el correcto significado y sepan como deben actuar ante cada situación.

Qué es la señal V-2

La señal V-2 es el rotativo amarillo que utilizan determinados vehículos que trabajan o realizan servicios especiales en carretera, cuya función es advertir a los conductores de la presencia de un vehículo que puedes suponer un obstáculo y, por ello, deben reducir la velocidad al circular por ese tramo.

El Reglamento General de Circulación recoge en su artículo 113 que "los conductores de vehículos destinados a obras o servicios y los de tractores y maquinaria agrícola y demás vehículos, transportes especiales o vehículos destinados al servicio de auxilio en vías públicas, advertirán su presencia mediante la utilización de la señal luminosa V-2".

Además, señala que este dispositivo luminoso se utiliza "cuando interrumpan u obstaculicen la circulación, únicamente para indicar su situación a los demás usuarios, si se trata de vehículos específicamente destinados a remolcar a los accidentados, averiados o mal estacionados y cuando trabajen en operaciones de limpieza, conservación, señalización o, en general, de reparación de las vías, únicamente para indicar su situación a los demás usuarios, si esta puede suponer un peligro para estos; los vehículos especiales destinados a estos fines, si se trata de una autopista o autovía, también, desde su entrada en ella hasta llegar al lugar donde se realicen los citados trabajos".

Cómo se detecta la señal V-2

La señal luminosa V-2 debe ser de color amarillo y estar visible en todas las direcciones y verse desde 100 metros para que los conductores puedan detectarla. También debe permanecer encendida tanto de día como de noche y estar instalada por encima de las luces de dirección.

Además, estos vehículos suelen circular a velocidades inferiores a 40 kilómetros por hora o realizar paradas frecuentes en la vía.

Diferencia entre la V-2 y la baliza V-16

Aunque pueden parecer similares por el color y los destellos luminosos, la principal diferencia se encuentra en su función. Mientras la señal V-2 identifica a los vehículos que se encuentran trabajando o circulando, la V-16 indica que un vehículo está detenido por avería o accidente.

Además, la DGT insiste en que la señal V-2 no puede instalarse en vehículos particulares si no realizar un servicio especial autorizado.

Las diferencias entre ambas luces son significativas / neomotor

Cómo deben actuar los conductores

Cuando un vehículo observa una señal V-2 debe extremar la precaución y tener claro que puede encontrarse con*:

Obras en las carreteras

Vehículo detenido realizando trabajos

Obstáculos en la vía

Circulación lenta

En estos casos, se recomienda reducir la velocidad y mantener la distancia de seguridad.

Sin embargo, cuando se detecta una baliza V16, el conductor debe saber que puede que un vehículo haya sufrido una avería o accidente. Por ello, deben actuar con moderación y precaución para evitar nuevos incidentes en la vía.