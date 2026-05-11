El desenlace final del crucero del hantavirus, el MV Hondius, en Tenerife: un solo vuelo evacuará a los últimos 22 pasajeros

El operativo de evacuación del crucero MV Hondius en el Puerto de Granadilla, Tenerife, ha sufrido un cambio de última hora en su logística aérea. Los 22 pasajeros que aún permanecen a bordo no serán distribuidos en dos aeronaves como se planeó originalmente, sino que viajarán juntos en un único avión con destino directo a los Países Bajos. Esta modificación responde a problemas técnicos detectados en la aeronave que debía llegar desde Australia para participar en la operación de repatriación coordinada por las autoridades sanitarias.

Mónica García, ministra de Sanidad, ha supervisado los detalles de este desembarco que pone fin a la estancia del buque en aguas canarias. El grupo que volará hacia territorio europeo está compuesto por cuatro ciudadanos australianos, un neozelandés, un británico y varios miembros de la tripulación de diversas nacionalidades. Mientras se ultiman los detalles del plan de vuelo, la prioridad del Gobierno es garantizar que el protocolo de salida se cumpla con total seguridad y eficiencia desde el muelle del sur de la isla.

Las mejores imágenes del desembarco del MV Hondius en el Puerto de Granadilla / Andrés Gutiérrez Taberne / ELD

Logística en el Puerto de Granadilla y destino final

A pesar de la incertidumbre inicial sobre la hora exacta del despegue, el compromiso de las autoridades es que el MV Hondius abandone su posición de fondeo en el Puerto de Granadilla antes de las 19:00 horas (hora local). Este límite temporal es innegociable para garantizar la fluidez de las operaciones portuarias en Tenerife. El buque ha sido el centro de atención informativa tras los protocolos activados para gestionar la situación de su pasaje y tripulación en tránsito internacional.

Actualmente, el crucero alberga a 54 personas. Tras el desembarco de los 22 pasajeros y tripulantes que tomarán el vuelo a Países Bajos, quedarán a bordo otros 32 tripulantes. Estos últimos no utilizarán la vía aérea, sino que continuarán la travesía por mar para llevar el buque hasta su destino definitivo en el puerto de Róterdam, completando así una ruta que ha mantenido en vilo a las autoridades de Sanidad Exterior.

Sanidad confirma el fin del operativo

La ministra García ha destacado la coordinación entre las distintas áreas para resolver el imprevisto de la aeronave australiana. Aunque el cambio de logística obliga a reajustar los horarios, el objetivo principal sigue siendo la repatriación segura de los ciudadanos extranjeros. El MV Hondius, un buque de expedición polar acostumbrado a rutas complejas, cierra así un episodio logístico en el litoral tinerfeño que ha requerido la máxima atención del Ministerio de Sanidad.

Punto clave: Salida del puerto antes de las 19:00 horas del lunes.

Salida del puerto antes de las 19:00 horas del lunes. Afectados: 22 personas en vuelo único hacia Países Bajos.

22 personas en vuelo único hacia Países Bajos. Continuidad: 32 tripulantes realizarán la travesía marítima hasta Róterdam.

Este movimiento logístico en Tenerife asegura que la situación del MV Hondius quede resuelta en las próximas horas, permitiendo que la operativa del Puerto de Granadilla recupere su normalidad habitual tras este desembarco internacional coordinado.