Doscientos operarios trabajan en el altar de la misa del papa León XIV en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife

A falta de un mes para que el papa León XIV visite Tenerife, ha comenzado la construcción del recinto en la Dársena de Los Llanos, en el puerto capitalino, donde se desarrollará la eucaristía que presidirá el pontífice norteamericano y con la que pondrá el broche de oro a su visita de una semana a España, del 6 al 12 de junio.

Más de doscientos operarios, entre carpinteros, cerrajeros, soldados y pintores, se alternarán en el proceso constructivo del espacio celebrativo —eufemismo con el que se denomina al altar— diseñado por el arquitecto lagunero y afincado en el barrio de El Toscal Alejandro Beautell, colaborador habitual del Obispado de Tenerife.

Montaje en el puerto

Entre este lunes y martes se desarrolla el acopio de materiales en los casi 40.000 metros cuadrados de la Dársena de Los Llanos —en la antigua terminal de contenedores La Candelaria— cedidos por la Autoridad Portuaria que preside Pedro Suárez. Ya desde este miércoles comenzará a tomar forma la estructura metálica.

Con el humor inteligente que caracteriza a Alejandro Beautell, explicó que, acostumbrado a comenzar las casas —en su caso, templos religiosos— por los cimientos, este proyecto es la excepción que confirma la regla, pues los trabajos se centran en construir la estructura metálica que luego se recubrirá de chapa marina para finalizar al milímetro, incluso en el pintado de acabado.

Casi en simultáneo se trabajará desde el miércoles en levantar la estructura y la cubierta que se colocará sobre el presbiterio que presidirá el papa León XIV, quien tendrá como concelebrantes al obispo de Tenerife, Eloy Santiago, y, posiblemente, al presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello. También participarán cardenales y miembros que integren el séquito que acompañe al papa.

La referida cubierta tiene 28 metros de frente y diez de fondo y se trasladará y levantará con dos grúas de gran porte. A partir de ahí, seguirán los detalles en la parte baja. El espacio celebrativo ocupa trescientos metros cuadrados y solo tendrá cubierta la parte más próxima al mar, que supone un tercio de la superficie total.

Inspiración vaticana

El espacio celebrativo tiene una planta de treinta metros de largo por otros tantos de fondo, con una parte central en forma de cruz latina, que toma como referencia la planta de San Pedro del Vaticano de Bramante, reinterpretada desde una lógica contemporánea. A partir de un cuadrado base, se generan relaciones con el triángulo, produciendo giros y conexiones que, aunque no siempre visibles, articulan el conjunto.

Una vez finalizado el espacio, elementos clave de la liturgia como el altar, el ambón o la sede nacen de esa misma lógica geométrica. Incluso detalles como las tres patas del altar o la configuración de la sede remiten a esa estructura conceptual, en la que también aparece el número tres como alusión simbólica a la Trinidad.

El espacio tiene tres alturas: el propio nivel del firme portuario; un segundo reservado a las cuatro esquinas, tantas como realidades insulares componen la Diócesis de Tenerife; y, en la cota más alta, la cruz. Presidirán el papa y los concelebrantes, con el altar en el centro. Sobre León XIV estará la imagen del Cristo de La Laguna y, en uno de los brazos de la cruz latina más próximo al público, en el lado derecho, la Virgen de Candelaria sobre una peana.

Con el altar en el corazón de la cruz latina, en el centro, a izquierda y derecha se distribuirán los más de cuatrocientos arzobispos, obispos y sacerdotes concelebrantes de la misa.

El montaje no solo se centrará en adecuar el espacio celebrativo, que empezará a tomar forma desde el viernes, sino también en el cerramiento del perímetro, así como en la instalación de grandes pantallas que se distribuirán en el recinto portuario.

En la trasera del espacio celebrativo, en la zona más próxima al mar, está previsto que se habiliten dos sacristías, una para el séquito del Vaticano y otra para el papa, acondicionadas con su propio servicio. Será como un gran mecano al que se irán incorporando las piezas elaboradas en diferentes talleres hasta culminar con el montaje final.

Producción y logística

El diseño del conjunto del aforo está en manos del ingeniero Francisco Vera, quien en los últimos diez años ha estado vinculado a grandes producciones musicales, como los montajes para Juan Luis Guerra, Maluma o Luis Fonsi. Destaca también la realización del recinto y la producción que coordinó para la Bajada de Las Nieves el pasado verano, en Santa Cruz de La Palma.

Y todo ello, bajo la coordinación del responsable de seguridad para la visita del papa León XIV a Tenerife, Manuel Asensio, quien fue fundamental como ‘inventor’ de los espacios culturales estables con los que Santa Cruz de Tenerife plantó cara a la covid, cuando se impusieron las medidas sanitarias que impedían la celebración de actos multitudinarios y el técnico palmero encontró la fórmula que permitió la apertura para el sector de la cultura y el espectáculo desde las primeras fiestas de mayo de 2022, tras la incidencia de la pandemia.

Sillas para todos

Como ha confirmado el obispo de Tenerife, Eloy Santiago, la organización prevé que haya sillas para los 50.000 asistentes a la misa de final del viaje pontificio del viernes 12 de junio. Para ello, se ha tenido que obrar el ‘milagro’ de las localidades: junto a las más de veinte mil que se han localizado en Tenerife, en su mayoría, y otras tantas traídas del resto de islas de la provincia occidental, a final de mes está previsto que lleguen más de 25.000 alquiladas en la Península.

La organización logra así el objetivo que se había trazado desde que se conoció que el Vaticano daba luz verde a celebrar la misa en el recinto portuario: todas las personas inscritas podrán seguir el devenir de la misa desde su localidad.

Según los últimos datos, ya hay veinticinco mil personas inscritas para la misa del día 12 de junio, a lo que se suman 1.600 voluntarios que coordina Pedro López. Esto incluye la presencia en los cinco ‘altares’ de la visita del papa en función de las necesidades del Vaticano: centro de migrantes Las Raíces, encuentro en la plaza del Cristo, recorrido por Viana y calle de San Agustín en un pequeño vehículo como los que se usan en el golf, paseo en papamóvil desde el colegio La Salle-San Ildefonso al puerto y misa en dicho recinto.

Otro de los retos por resolver desde la organización es el vallado por donde circulará el papamóvil, desde La Salle a la zona portuaria, más complejo por hacer el acopio del propio material que por disponerlo a lo largo del trazado por el que circulará el vehículo en el que se trasladará al papa León XIV, que estará acompañado por el obispo de Tenerife, Eloy Santiago. Dicho vehículo se espera que transite a una velocidad de entre 15 y 20 kilómetros por hora.

Técnicos y operarios se afanan en cumplir con los plazos del montaje para que todo esté a punto, como Dios manda, el 12 de junio.