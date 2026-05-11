Si Cabo Verde cuenta con un Centro de Operaciones de Emergencia, ¿por qué traer a los pasajeros del 'Hondius' a Tenerife?

El brote de hantavirus registrado en el crucero de lujo 'MV Hondius' ha generado una polémica internacional, debido a en qué país debía atracar el barco para el desembarco de los pasajeros.

Aunque el barco, que partió desde Argentina, se encontraba cerca de Cabo Verde cuando saltó la noticia, la Organización Mundial de la Salud (OMS) no vio viable que fuera el archipiélago africano el que se hiciera cargo de las operaciones, sino que decidió que atracara en Tenerife, pese a la negativa del Gobierno de Canarias.

Entre las razones esgrimidas estaban que Cabo Verde tiene "limitaciones estructurales" para atender un caso de este tipo. Pero, sin embargo, sí que cuenta con un Centro de Operaciones de Emergencias desde 2018.

Operativa para desembarcar a los pasajeros del 'Hondius' en Tenerife /

¿Qué es un centro de operaciones de emergencias de salud pública?

Según explica la OMS en su página web, este tipo de centros forma parte de un programa de gestión de emergencias de salud pública que abarca el análisis de riesgos, la preparación, la respuesta y la recuperación.

En concreto, este programa incluye:

Prevención y mitigación de los peligros

Mejora de la preparación mediante el acopio de recursos para la respuesta

Establecimiento de las capacidades y competencias institucionales y técnicas necesarias (por ejemplo, laboratorios, dispensarios comunitarios y equipos de respuesta rápida)

Puesta en práctica de programas de vigilancia de la salud pública

Mejora de los programas de salud ambiental

Implicación de las comunidades

Capacitación del personal y validación de los planes

Como también informa el organismo, fue en 2018 cuando se inauguró un centro de este tipo, "permitiendo al país fortalecer la coordinación y la articulación para una respuesta efectiva de la salud pública a las emergencias".

G. C.

Y en 2023 ya publicitaba que iba a ser "una realidad" su funcionamiento en plenitud. Ya en ese momento se decía que "la estructura física, debidamente equipada, con recursos humanos adecuados, planes y procedimientos establecidos, van a permitir que ante cualquier evento con riesgo para la salud pública, haya una respuesta coordinada, rápida y con impacto en la vida de las personas". De tal manera que entre sus objetivos estaban atender situaciones como la sucedida con el crucero 'Hondius'.

¿Por qué no desembarcar en Cabo Verde?

Pero, entonces, ¿por qué no desembarcar a los pasajeros del 'Hondius' en Cabo Verde y hacerlos navegar hasta Tenerife?

La primera razón parece clara: la negativa del Gobierno caboverdiano a dejar atracar el barco, y más con unas elecciones próximas.

Pero, más allá de eso, se dieron otras razones, como que el hospital tinerfeño de la Candelaria es uno de los mejor preparados del país para atender a pacientes de este tipo, al ser uno de los pocos del país en contar con una unidad de aislamiento; o que Cabo Verde no dispone de la capacidad necesaria para llevar a cabo la evaluación de salud pública, las investigaciones epidemiológicas y ambientales, ni la implementación de medidas de respuesta sanitaria, al no formar parte del Mecanismo Europeo de Protección Civil.

Finalmente, el acuerdo logrado para traer a los cruceristas a Tenerife indicaba que el barco solo podría fondear fuera del puerto de Granadilla, aunque, debido al mal tiempo, tuvo que atracar para que los últimos pasajeros pudieran desembarcar y viajar a sus países de origen.