La borrasca atlántica rozará Tenerife con más nubes y posibles lluvias débiles este lunes

La borrasca situada al oeste de Portugal continuará este lunes condicionando el tiempo en gran parte del país. Mientras Galicia, Castilla y León y el área cantábrica seguirán bajo lluvias, chubascos y tormentas, Canarias también notará los efectos indirectos de este episodio, con un aumento de la nubosidad y posibilidad de precipitaciones débiles en varias islas.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé en el Archipiélago cielos nubosos o con intervalos nubosos, especialmente en las islas montañosas. También podrían registrarse lluvias débiles y dispersas en medianías e interiores durante la tarde, en una jornada marcada por el viento flojo a moderado de componente oeste y temperaturas con pocos cambios, aunque con ligeros ascensos en algunas zonas.

Tenerife, pendiente de las nubes y de posibles lluvias débiles

Tenerife será una de las islas donde más se notará el aumento de la nubosidad. Durante la mañana predominarán los intervalos nubosos en el norte y este, mientras que por la tarde crecerán las nubes de evolución en zonas de interior, donde no se descartan precipitaciones débiles y ocasionales.

Las temperaturas se mantendrán suaves, con máximas cercanas a los 23 grados en Santa Cruz de Tenerife, aunque en medianías y cumbres el ambiente será algo más fresco. El viento será flojo y variable en costas, mientras que en las cumbres centrales soplará con mayor intensidad, sin descartar alguna racha fuerte.

Balsa de El Saltadero, en Granadilla de Abona, tras la borrasca Therese. | / ARTURO JIMÉNEZ

El resto de islas: ambiente más variable y temperaturas suaves

En Gran Canaria también se espera un aumento de la nubosidad a lo largo del día, especialmente en el norte y zonas de interior, donde podrían aparecer lluvias débiles aisladas durante la tarde. Las temperaturas subirán ligeramente en medianías y vertientes occidentales.

La Palma, La Gomera y El Hierro mantendrán cielos variables, con intervalos nubosos más compactos en las vertientes norte y este y posibilidad de precipitaciones débiles ocasionales en zonas interiores. Por su parte, Lanzarote y Fuerteventura disfrutarán de una jornada mucho más estable, con predominio de cielos poco nubosos, amplios claros y temperaturas agradables durante buena parte del día.