Arona mejora el servicio de recogida de residuos urbanos con de 640 contenedores nuevos

El Ayuntamiento de Arona lleva acabo un plan de mejora del servicio de recogida de residuos urbanos con la implantación de 640 contenedores. Hasta el momento, ya completó la incorporación de 350 de estos depósitos en todo el municipio y en la actualidad avanza en la renovación progresiva en distintos núcleos. El propósito es reforzar el servicio y mejorar la imagen de los puntos de recogida, según explica el Gobierno municipal.

Del conjunto de actuaciones contempladas en el proceso de cambio de los contenedores, hasta ahora ya se han realizado actuaciones en las localidades de El Fraile y Parque de la Reina. La tarea continuará en diferentes puntos del municipio «dentro de una planificación progresiva».

La actuación tiene como objetivo reforzar la recogida de residuos, aumentar la capacidad disponible, facilitar el reciclaje en el día a día y mejorar la imagen de los puntos de recogida, contribuyendo a que los espacios estén más limpios y cuidados.

Durante 2026 se han incorporado un total de 290 contenedores, de los cuales 220 corresponden a la fracción resto y 70 sirven para depositar envases ligeros. Estos nuevos equipos sustituyen a los utilizados hasta ahora y que presentaban mayores dificultades operativas y de mantenimiento, lo que repercutía en la eficiencia del servicio y en las condiciones de limpieza del entorno, apunta el Gobierno local.

Los contenedores de fracción resto cuentan con una capacidad de 800 litros, mientras que los de envases ligeros alcanzan los 1.100 litros e incorporan bocas superiores que facilitan su uso. Además, su diseño optimiza las tareas de limpieza viaria y la operativa diaria del servicio.

La primera teniente de alcalde y concejala de Servicios Públicos, Clari Pérez, defiende que «seguimos renovando contenedores en nuestros barrios, sustituyendo aquellos que ya no eran funcionales y que generaban problemas de suciedad». Resalta que con los nuevos contenedores «mejora la limpieza, la imagen de las zonas y, también, se facilita el trabajo de los operarios». La concejala subraya la importancia de la implicación ciudadana: «Es fundamental hacer un buen uso de los contenedores para mantener nuestros espacios públicos en mejores condiciones».

La crítica no cesa

Sin embargo, la formación política en la oposición municipal Más por Arona mantiene su crítica a la gestión política de este servicio. Recuerda que en 2006, en un gobierno donde también figuró Clari Pérez, se implantó el contenedor de carga lateral y hoy se repone la carga trasera. Reprocha MxA que entonces se culpó a la empresa concesionaria del momento, a la que el Consistorio debía nueve millones en el momento de dejar el servicio. Asimismo, señala el uso de «mecánicos y recursos» de Arona para atender problemas de otros municipios «mientras la flota municipal continúa en un estado lamentable».