La Aemet anuncia una subida de temperaturas este lunes y pocas nubes en Tenerife

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este lunes 11 de mayo cielos mayormente poco nubosos en todo el archipiélago canario. No obstante, se esperan nubes más abundantes por la tarde en el norte y este de las islas, donde podrían registrarse lluvias débiles y dispersas, especialmente en las zonas montañosas.

Las temperaturas máximas subirán de forma ligera, mientras que el viento se mantendrá flojo en general. La Aemet alerta de que en las cumbres centrales de Tenerife el viento soplará del suroeste, localmente fuerte, con posibles rachas muy intensas.

Viento y estado del mar

En términos de viento, se prevé variable en la provincia oriental y del noroeste en la occidental. La intensidad será floja en la mayor parte de las islas, aunque como se mencionó, en las cumbres de Tenerife se esperan rachas ocasionales muy fuertes.

El estado del mar será relativamente tranquilo, con viento del oeste o noroeste de fuerza 2 a 4, y variable de fuerza 1 a 3, produciendo mar rizada o marejadilla. El mar de fondo alcanzará olitas de 1 metro en las islas occidentales y entre 2 y 3 metros en las orientales, con aguaceros ocasionales y visibilidad regular.

Previsión del tiempo por islas para este lunes:

Tenerife

Se esperan cielos poco nubosos, con aumento de nubes en el norte y este por la tarde, donde no se descartan lluvias débiles. Las temperaturas máximas subirán ligeramente, especialmente en la vertiente oeste. El viento será flojo del noroeste, más intenso en la costa suroeste por la tarde, y localmente fuerte en las cumbres.

Temperaturas previstas: Santa Cruz de Tenerife 18–24 °C.

La Gomera

Intervalos nubosos durante todo el día, con baja probabilidad de lluvias débiles por la tarde. Las máximas aumentarán ligeramente, sobre todo en zonas de interior. Viento flojo del noroeste, más intenso en áreas expuestas.

Temperaturas previstas: San Sebastián de la Gomera 18–24 °C.

La Palma

Nubosidad intermitente, aumentando en el este por la tarde, con posibles lluvias dispersas. Las temperaturas se mantendrán estables, con ligero ascenso de las máximas en vertientes norte y este. Viento flojo del noroeste.

Temperaturas previstas: Santa Cruz de La Palma 17–23 °C.

El Hierro

Intervalos nubosos con baja probabilidad de lluvias por la tarde. Las temperaturas mínimas se mantendrán estables y las máximas subirán ligeramente. Viento flojo del noroeste, más intenso en zonas expuestas.

Temperaturas previstas: Valverde 12–19 °C.

Lanzarote y Fuerteventura

Predominio de cielos poco nubosos, aumentando nubes de evolución por la tarde en el este. Las temperaturas casi no variarán, con máximas en ligero ascenso. Viento flojo, variable con predominio del norte, más intenso durante las horas centrales.

Temperaturas previstas:

Arrecife: 17–24 °C

Puerto del Rosario: 18–24 °C

Gran Canaria

Intervalos nubosos aumentando en el norte y este por la tarde, con lluvias débiles y dispersas posibles. Las temperaturas mínimas se mantendrán estables y las máximas subirán ligeramente en algunas vertientes. Viento flojo de dirección variable, predominando el norte.

Temperaturas previstas: Las Palmas de Gran Canaria 18–23 °C