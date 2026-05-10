De viento flojo a rachas fuertes: el pronóstico de la Aemet para este lunes en Tenerife

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este lunes cielos poco nubosos, que tenderán a nubosos por la tarde en el norte y este, donde podrían registrarse lluvias débiles y dispersas en las islas más montañosas, temperaturas máximas en ascenso y viento flojo en general.

El viento será variable en la provincia oriental y del noroeste en la occidental. En cumbres centrales de Tenerife, será del suroeste localmente fuerte sin descartar rachas ocasionales muy fuertes.

En cuanto al estado del mar, anuncia viento del oeste o noroeste de fuerza 2 a 4 y variable de fuerza 1 a 3, mar rizada o marejadilla. Se espera mar de fondo del suroeste con olas de 1 metro en las islas occidentales y del noroeste con olas de 2 a 3 metros en las orientales. Habrá aguaceros ocasionales y visibilidad regular, informa Efe.

La previsión por islas es la siguiente:

TENERIFE

Poco nuboso tendiendo a nuboso en el norte y este durante la mañana, sin descartar lluvias débiles y dispersas en especial en el este por la tarde. Temperaturas con pocos cambios o máximas en ligero ascenso, más acusado en la vertiente oeste. Viento flojo del noroeste, siendo más intenso en costas del suroeste por la tarde. En cumbres centrales, viento del suroeste localmente fuerte sin descartar rachas ocasionales muy fuertes.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife 18 24

LA GOMERA

Intervalos nubosos con baja probabilidad de lluvias débiles y dispersas por la tarde. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero ascenso, más acusado en zonas de interior. Viento flojo del noroeste, más intenso en zonas expuestas por la tarde.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

San Sebastián de la Gomera 18 24

LA PALMA

Intervalos nubosos tendiendo a nuboso durante las horas centrales y por la tarde, especialmente en el este donde no se descartan lluvias débiles y dispersas. Temperaturas con pocos cambios salvo ligero ascenso de las máximas en vertientes norte y este. Viento flojo del noroeste, más intenso en zonas expuestas por la tarde.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de la Palma 17 23

EL HIERRO

Intervalos nubosos con baja probabilidad de lluvias débiles y dispersas por la tarde. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero ascenso en general. Viento flojo del noroeste, más intenso en zonas expuestas por la tarde.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Valverde 12 19

LANZAROTE

Poco nuboso con nubosidad de evolución en el este por la tarde donde tenderá a nuboso. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo de dirección variable con predominio de la componente norte, siendo más intenso durante las horas centrales.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Arrecife 17 24

FUERTEVENTURA

Poco nuboso con nubosidad de evolución en el este por la tarde donde tenderá a nuboso. Temperaturas con pocos cambios o máximas en ligero ascenso. Viento flojo de dirección variable con predominio de la componente norte, siendo más intenso durante las horas centrales.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Puerto del Rosario 18 24

GRAN CANARIA

Intervalos nubosos tendiendo a nuboso en el norte y este por la tarde, cuando no se descartan lluvias débiles y dispersas. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso de las máximas en vertientes norte, sur y oeste. Viento flojo de dirección variable con predominio de la componente norte.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 18 23