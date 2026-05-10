De la uva y el plátano a la papaya y el aguacate: el campo de Tenerife apuesta por la fruta tropical

La agricultura en Tenerife inicia la quinta era. De la caña de azúcar (finales del siglo XV–mediados del XVI), la vid (XVI al XVIII), la cochinilla (XIX), el plátano y el tomate (desde finales del XIX) se pasa ahora a las frutas tropicales. El incremento en la Isla de la producción de aguacates, papayas, mangos y piñas es tal que el sector admite este nuevo ciclo con muchas opciones de futuro.

Los cultivos de estas cuatro variedades se han triplicado en 20 años –de forma especial en la última década– en Tenerife, al pasar de 400 hectáreas en 2007 a 1.400 en la actualidad. Y el proceso de transformación va a más con la reciente apuesta por otros productos del trópico, como la pitaya o la parchita.

La tropicalización no alcanza aún a las cifras del plátano, la uva y la papa, los alimentos estrella del campo local, pero se acerca año tras año en un sector primario que camina a hacia una mayor diversificación y hacia el final de los monocultivos dominantes.

Lo confirma la Asociación de Agricultores y Ganaderos (Asaga) de Canarias. El cambio en los hábitos de alimentación hacia el consumo de productos más saludables, la influencia de otras culturas, la disponibilidad de una variada oferta, la promoción a través de los medios de comunicación y las redes sociales, la existencia de una infraestructura logística potente y la desaparición del tomate de exportación han impulsado el crecimiento de la fruticultura tropical y subtropical.

Los cultivos de aguacate, papaya y pitaya, según Asaga, encabezan una escalada meteórica favorecida además por las condiciones climáticas del Archipiélago –subtropical– y la protección fitosanitaria de la orden de 1987, que prohíbe importaciones de este tipo a la vez que fortalece la agricultura local.

Las diferentes investigaciones y pruebas de campo demuestran que muchos de estos manjares, que vienen de latitudes de mucho calor y humedad –como India, China, Brasil, México, Colombia o Perú–, se adaptan perfectamente a las Islas el encontrar unas condiciones similares, sobre todo en la costa y las medianías.

El secretario general de Asaga, Theo Hernando, apunta como principal causa de este cambio la crisis del tomate, que ha sido progresiva y se ha intensificado en este siglo. «El campo tinerfeño se ha adaptado al mercado», resume, para detallar: «El tomate de exportación, que se conoce como tomate de invierno, ha desaparecido de Tenerife una vez que ha dejado de ser rentable. Y todas esas extensiones de tierra han pasado a ser ocupadas por frutas tropicales, principalmente la papaya, pero también el aguacate, el mango y la piña».

Finca de pitayas de la empresa Pitaber en Arico, en el sur de Tenerife. / María Pisaca

En la Península y en países como Holanda o Alemania suspiran por la papaya y el mango de la Isla. Esta demanda cada vez mayor, el hecho de que estas frutas made in Tenerife cuenten con una red de exportación ya consolidada con el plátano y el tomate, y haber entrado en algunas de las mayores cadenas de supermercados de Europa refuerzan una apuesta que, según Theo Hernando, «va a ir a más».

Los números son incontestables. Desciende la superficie cultivada de los tres reyes del agro tinerfeño y se dispara la de la pulpa exótica. El plátano, que se mantiene como el número 1 de Tenerife, toca fondo con el menor número de hectáreas cultivadas en 20 años (3.733 por 4.242 en el año 2007) y la menor producción en una década.

Más significativa, sin embargo, es la caída de la uva, que ha perdido un 70% de superficie, al pasar de 11.636 hectáreas en 2007 a 3.381 en la actualidad. Y el tercero de esta clasificación, la papa, resiste pero en cifras negativas (de 2.356 hectáreas en 2007 pasa a 2.260 hoy).

Aguacates cultivados en Tenerife. / E. D.

Cifras que despuntan

En el otro lado de la moneda están las frutas exuberantes. Triplican su superficie en Tenerife el aguacate (en el año 2007 cubría 225 hectáreas y ahora ya supera el millar) y la piña tropical (de 2,5 a 10), y la duplica la papaya (de 110 a 234). El mango, mientras, ha crecido un 33% al pasar de 105 a 140 hectáreas.

Ante esta dinámica se constituyó hace justo un año la Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas Tropicales y Subtropicales de Canarias (Tropicán). Su presidente, Francisco José Echandi, asegura que fue un paso «lógico» ante el «empuje» del subsector y la «necesidad de tener más fuerza y más capacidad organizativa».

Bajo esta nueva organización están representados más de 1.100 agricultores de Canarias –de empresas y organizaciones como Bonnysa, Cocampa, Coplaca, Sat Fruta Tropical del Noroeste, Sat Tejinaste, Garañaña, Unextomates-, que alcanzan una producción total anual de 19.169 toneladas, de las cuales 14.408 corresponden a papaya, 2.770 al aguacate, 1.165 a piña tropical y 826 a mango.

Echandi subraya la «unión» que se logrado en las frutas tropicales y subtropicales, «lo que nos conducirá a tener una sola voz ante las administraciones públicas y en aquellas actividades en las que participemos». El reconocimiento al aguacate de Canarias, a través de la Indicación Geográfica Protegida (IGP), ejemplifica, según detalló el presidente de Tropicán, los «logros» que pueden alcanzarse a través de la «acción conjunta».

Investigación e innovación

La entidad destaca entre sus prioridades la investigación y la innovación agraria mediante el refuerzo de la colaboración con instituciones como el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA), cuya sede central está en Valle de Guerra, Tenerife.

Esta tropicalización no solo aporta una mayor diversidad al campo tinerfeño, sino que abre un panorama esperanzador para un sector primario en franca decadencia. El principal deseo es que se ponga fin a la pérdida de terrenos de cultivo en la Isla. Hoy solo está en producción el 40% de la superficie agraria útil, es decir, 17.143 hectáreas para un total de 43.000.

El pico histórico de Tenerife se alcanzó en el año 1960, con 33.000 hectáreas cultivadas. El abandono de tierras comenzó en 1990 y se ha ido agravando con los años debido principalmente a la falta de relevo generacional.

Para el secretario general de la Asociación de Agricultores y Ganaderos, la oportunidad que brindan las frutas exóticas impulsa la incorporación de productores que rejuvenezcan el mercado. La clave ahora pasaría por un proceso de especialización, para Theo Hernando: «Sería muy importante alcanzar la capacidad de crear variedades exclusivas de la Isla que alimenten una demanda creciente y fortalezcan las exportaciones».

La influencia de las modas

Luego están las modas, algo muy difícil de predecir. Ahí está la que ha hecho crecer al aguacate. En la mayor demanda del oro verde de la agricultura tinerfeña influyen las campañas en el continente americano animando al consumo de esta fruta, una tendencia que llegó a Europa hace cinco años.

En Canarias, este frutal ha estado presente desde antaño. En la década de los 90 del siglo pasado, sin embargo, experimenta un desplome. Muchos agricultores se ven obligados a arrancar la planta. Pero con la llegada del siglo XXI, la actividad alrededor del aguacate se reactiva y las plantaciones comienzan a expandirse, estimuladas por unos márgenes de beneficio favorables.