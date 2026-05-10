Tenerife tendrá cielos nubosos y posibles lluvias débiles este domingo

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo una jornada marcada por la estabilidad en Canarias, aunque con presencia de intervalos nubosos en distintos puntos del archipiélago, especialmente en las islas de mayor relieve. El pronóstico apunta además a temperaturas suaves, con pocos cambios respecto a días anteriores, y viento flojo a moderado del noroeste.

Las nubes tendrán mayor protagonismo durante las horas centrales del día en zonas interiores, mientras que en las costas y áreas más abiertas predominarán los claros. En las islas occidentales no se descartan precipitaciones débiles y ocasionales, sobre todo en medianías y vertientes orientadas al norte y este.

La situación marítima también estará marcada por el oleaje. La Aemet anuncia mar de fondo del noroeste con olas de entre dos y tres metros, además de viento de fuerza 3 o 4, aumentando puntualmente a fuerza 5, informa Efe.

El tiempo este domingo en Tenerife

En Tenerife dominarán los cielos nubosos durante buena parte del día, especialmente en medianías y zonas orientadas al norte. Según la previsión meteorológica, podrían registrarse lluvias ocasionales de carácter débil, aunque tenderán a abrirse claros al final de la jornada.

Las altas cumbres permanecerán en general despejadas. Las temperaturas experimentarán pocos cambios, aunque las máximas podrían descender ligeramente en áreas del norte y oeste de la isla.

El viento será flojo y variable, con predominio de las brisas en costas y medianías. Sin embargo, en las cumbres centrales soplará viento fuerte del suroeste y no se descartan rachas intensas de manera puntual.

En Santa Cruz de Tenerife se esperan temperaturas entre los 18 y los 23 grados.

La Palma, La Gomera y El Hierro registrarán mayor nubosidad

La previsión para las islas occidentales apunta a una mayor presencia de nubes durante las horas centrales y la tarde.

En La Palma, los intervalos nubosos serán más frecuentes en el norte y este de la isla, donde podrían darse precipitaciones débiles e incluso localmente moderadas. Las temperaturas apenas variarán, aunque las máximas bajarán ligeramente en zonas altas y en la vertiente oriental.

El viento soplará flojo del norte, predominando las brisas, aunque en cotas elevadas de la Caldera de Taburiente habrá intervalos de viento fuerte del oeste.

Santa Cruz de La Palma tendrá temperaturas previstas entre los 17 y 22 grados.

En La Gomera también se esperan intervalos nubosos, con predominio de cielos cubiertos en las horas centrales del día. Las lluvias débiles podrían aparecer especialmente en zonas del norte y este. Las temperaturas sufrirán pocos cambios, salvo un ligero descenso de las máximas en la vertiente oriental.

San Sebastián de La Gomera registrará valores de entre 18 y 22 grados.

Por su parte, El Hierro tendrá una situación similar, con abundante nubosidad en algunos momentos del día y baja probabilidad de precipitaciones débiles en el norte y este de la isla. En Valverde, las temperaturas oscilarán entre los 12 y 17 grados.

Ambiente más despejado en Lanzarote y Fuerteventura

Las islas orientales disfrutarán de una jornada más estable y con mayor presencia de sol. Tanto Lanzarote como Fuerteventura tendrán cielos poco nubosos, aunque aparecerán intervalos de nubes altas y algunas nubes bajas a primeras horas del día.

Durante la tarde podrían desarrollarse algunas nubes de evolución en zonas del este de ambas islas, aunque sin riesgo importante de precipitaciones.

Las temperaturas se mantendrán estables, salvo ligeros descensos en las máximas de algunos municipios orientados al este. El viento será flojo del norte, acompañado del habitual régimen de brisas.

En Arrecife se prevén temperaturas entre 16 y 23 grados, mientras que en Puerto del Rosario los termómetros se moverán entre los 17 y los 23 grados.

Gran Canaria tendrá nubes y posibilidad de lluvias dispersas

En Gran Canaria se esperan intervalos nubosos a lo largo del día, especialmente durante las horas centrales y por la tarde. La Aemet no descarta lluvias débiles y dispersas, principalmente en zonas interiores del noreste de la isla.

Las temperaturas apenas cambiarán, aunque las mínimas podrían descender ligeramente en áreas del interior.

El viento será flojo de componente norte, con predominio del régimen de brisas en la mayor parte del territorio insular.

En Las Palmas de Gran Canaria se esperan temperaturas entre los 18 y 22 grados.