La Comunidad Religiosa de la Asunción se estableció en Santa Cruz de Tenerife en 1903 abriendo un colegio en la calle Santa Rosalía, 17. Al año siguiente compraron una finca a los señores Beautell, en las afueras de la ciudad, donde construyeron un colegio privado, según los planos de los arquitectos Mariano Estanga y Antonio Pintor, inaugurándolo en 1905.

El edificio, de estilo gótico, de gran amplitud de fachada y poca altura, poseía en su interior un espacio abierto acotado por dos crujías -patio de los cipreses- y una capilla situada entre las dos alas del conjunto donde se retranqueaban los sucesivos módulos hasta concluir en dos torreones. En 1921, el edificio ganaría mayor altura al añadirle el ático y un inmenso frontón como remate ornamental. La capilla, ejecutada por el ingeniero militar José Rodrigo Ballabriga, tiene la cubierta y el altar neogótico y en ella destacan las vidrieras, traídas de Francia. En 1950, en la trasera del edificio construyeron un salón de actos. El edificio fue declarado Bien de Interés Cultural, en la categoría de Monumento, el 14 de marzo de 1986.

En 1978, cuando este centro escolar dejó de impartir enseñanzas, el Ayuntamiento le compraría a la comunidad religiosa el edificio y los 30.000 metros cuadrados de terreno comprendidos entre las avenidas de la Asunción y San Sebastián y el borde del barranco Santos, abriéndolo a la ciudadanía como Parque Cultural Viera y Clavijo, e instalando en sus dependencias la Gerencia de Cultura, la Escuela Municipal de Música, las asociaciones de vecinos y las aulas de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, a la vez que el salón de actos lo transformaría en el Teatro Pérez Minik. En 1998, segregaron 3.500 metros cuadrados de terreno de la zona baja, para construir el Hotel Escuela, con entrada por la avenida San Sebastián.

En 2004, el Ayuntamiento de Santa Cruz cedió al Gobierno de Canarias el uso y gestión del teatro, con el compromiso de que lo rehabilitaría como sala escénica; pero, en 2009, al quedar suspendidas las obras, fue ocupado ilegalmente.

En 2023, como el parque se encontraba muy deteriorado, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife firmó un convenio de colaboración con el Gobierno de Canarias para llevar a cabo las obras de rehabilitación, con el fin de que fuera la sede internacional de Museo Rodin de París, idea que sería descartada por la entidad francesa al observar la oposición manifestada por un sector del mundo de la cultura en la Isla.

En mayo de 2025, después de que el Ayuntamiento llevara a cabo una consulta sectorial, el Parque se le otorgó a la Fundación La Caixa, ya que el proyecto Caixa Forum Tenerife era el que más se ajustaba a los objetivos y requisitos establecidos.

El Ayuntamiento de Santa Cruz cedió la gestión de este espacio a la citada entidad durante un plazo de diez años, mientras que todo lo relacionado con el funcionamiento del centro, incluyendo la programación, será financiada por la Fundación La Caixa; la cual abarcará exposiciones, conferencias, talleres, proyecciones, música en directo, iniciativas educativas, proyectos sociales, avances tecnológicos y noches temáticas y veraniegas.

Esta concesión compromete al Ayuntamiento de Santa Cruz a finalizar la primera fase de las obras de rehabilitación a lo largo de 2026 y a la construcción de un auditorio –Pérez Minik–, al año siguiente.

Para ello, el edificio histórico –el colegio–, de 3.800 metros cuadrados, contará con dos salas polivalentes, espacios interactivos con programación dinámica y una sala de 250 metros cuadrados para exposiciones permanentes. Parte de la actividad divulgativa se llevará a cabo en los jardines del exterior del edificio.

El parque

El parque se ampliará en forma de anillo verde de 15.000 metros cuadrados y albergará una flora biodiversa, formada por más de 500 árboles y especies autóctonas. Parte de la arboleda será un bosque de ceibas que compartirán espacio con el árbol singular de esta especie, de 16 metros de altura y 20 metros de diámetro en la copa, que se encuentra en este lugar desde el siglo XVI.

En los jardines que embellecerán sus paseos, se encuentran obras de arte contemporáneo como ‘La Femme Bouteille’, una escultura en bronce de Joan Miró; un mástil, ‘Esperando a Óscar’, del artista José Abad; una escultura de Manuel Drago, cubierta de planchas de acero inoxidable a modo de escamas que juegan con el espacio creando efectos luminosos que alteran su aspecto. También el parque Viera y Clavijo contará con un parque infantil y una cafetería-terraza.