Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Conoce la última hora del crucero con un brote de hantavirusHallazgo de una antigua tubería en TenerifePlantilla del CD TenerifeAsesinato en CanariasCB CanariasTiempo en TenerifeAbogada que busca sicarios desde TikTok
instagramlinkedin

En Directo

En directo | Hantavirus, última hora del crucero 'MV Hondius' en Canarias: el avión con los españoles evacuados aterriza en Madrid

Sigue en directo la última hora del operativo desplegado en Canarias por el brote de hantavirus en el 'MV Hondius', con el desembarco en Tenerife, la evacuación de pasajeros y la repatriación a sus países de origen

Los primeros pasajeros del MV Hondius ya van camino del aeropuerto Tenerife Sur

Los primeros pasajeros del MV Hondius ya van camino del aeropuerto Tenerife Sur

Andrés Gutiérrez

Haridian del Pino

Elena Morales

Y. Rodríguez

Claudia Morín

Santa Cruz de Tenerife

El crucero 'MV Hondius', afectado por un brote de hantavirus durante su travesía atlántica, fondea desde poco antes de las 6.00 horas de este domingo en el puerto de Granadilla (Tenerife), donde se coordina el dispositivo sanitario siguiendo las directrices de la OMS. A bordo viajaban 147 personas de 23 nacionalidades, entre ellas 13 pasajeros españoles y un tripulante español. El avión con los 14 españoles salió esta mañana a Madrid, donde llegó al mediodía desde el aeropuerto Tenerife Sur. Las siguientes evacuaciones desde el buque fueron las de los franceses y canadienses.

El brote deja por ahora tres fallecidos y al menos ocho contagios, mientras las autoridades preparan evacuaciones, controles médicos y medidas de seguimiento para evitar riesgos en tierra.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un ferry de Naviera Armas con destino Tenerife no llega a puerto debido a una avería y deja en tierra a los pasajeros dos horas y media
  2. La Aemet prevé lluvias débiles por la tarde, nubes y bajadas de temperaturas este miércoles en Tenerife
  3. Así será la visita del papa León XIV a Tenerife: horarios, recorrido en papamóvil y misa en Santa Cruz de Tenerife
  4. La demora por un cambio del proyecto retrasa la obra de la plaza de la Patrona en Candelaria
  5. El guachinche de este municipio de Tenerife rodeado de naturaleza que conquista por sus carnes a la brasa y especialidades de la casa: solo abres fines de semana
  6. El Ayuntamiento de Icod de los Vinos urbaniza una parcela de 1.800 metros cuadrados para destinarla a la construcción de 17 viviendas públicas
  7. Última hora del brote de Hantavirus en el crucero MV Hondius, en directo: cuándo llega a Tenerife y nuevos casos de contagio
  8. Misa del papa León XIV en Tenerife: el Puerto de Santa Cruz abrirá a las seis de la mañana el día de la misa del papa León XIV y se activará un plan alternativo de aterrizaje por si la niebla afecta a Los Rodeos

En directo | Hantavirus, última hora del crucero 'MV Hondius' en Canarias: el avión con los españoles evacuados aterriza en Madrid

En directo | Hantavirus, última hora del crucero 'MV Hondius' en Canarias: el avión con los españoles evacuados aterriza en Madrid

Confrontación institucional inédita: el Ejecutivo central impone el fondeo del crucero del hantavirus en Tenerife al arrebatar las competencias a Canarias

Confrontación institucional inédita: el Ejecutivo central impone el fondeo del crucero del hantavirus en Tenerife al arrebatar las competencias a Canarias

Evacuación del 'crucero del hantavirus' MV Hondius en Tenerife: comienza la repatriación de pasajeros canadienses

Evacuación del 'crucero del hantavirus' MV Hondius en Tenerife: comienza la repatriación de pasajeros canadienses

Evacuación de los pasajeros del 'crucero del antavirus' MV Hondius en Tenerife: los españoles ponen rumbo a Madrid y los franceses comienzan el embarque

Evacuación de los pasajeros del 'crucero del antavirus' MV Hondius en Tenerife: los españoles ponen rumbo a Madrid y los franceses comienzan el embarque

Arranca la evacuación del 'MV Hondius' en Tenerife: todo listo para que los españoles salgan del crucero afectado por un brote de hantavirus

Arranca la evacuación del 'MV Hondius' en Tenerife: todo listo para que los españoles salgan del crucero afectado por un brote de hantavirus

Tenerife prepara el desembarco del MV Hondius con apoyo sanitario de la Unión Europea

Tenerife prepara el desembarco del MV Hondius con apoyo sanitario de la Unión Europea

El Barrio de Las Chumberas, 17 años de espera tras la detección de la aluminosis

El Barrio de Las Chumberas, 17 años de espera tras la detección de la aluminosis

Parque cultural Viera y Clavijo

Tracking Pixel Contents