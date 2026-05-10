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En directo | Hantavirus, última hora del crucero 'MV Hondius' en Canarias: el avión con los españoles evacuados aterriza en Madrid
Sigue en directo la última hora del operativo desplegado en Canarias por el brote de hantavirus en el 'MV Hondius', con el desembarco en Tenerife, la evacuación de pasajeros y la repatriación a sus países de origen
El crucero 'MV Hondius', afectado por un brote de hantavirus durante su travesía atlántica, fondea desde poco antes de las 6.00 horas de este domingo en el puerto de Granadilla (Tenerife), donde se coordina el dispositivo sanitario siguiendo las directrices de la OMS. A bordo viajaban 147 personas de 23 nacionalidades, entre ellas 13 pasajeros españoles y un tripulante español. El avión con los 14 españoles salió esta mañana a Madrid, donde llegó al mediodía desde el aeropuerto Tenerife Sur. Las siguientes evacuaciones desde el buque fueron las de los franceses y canadienses.
El brote deja por ahora tres fallecidos y al menos ocho contagios, mientras las autoridades preparan evacuaciones, controles médicos y medidas de seguimiento para evitar riesgos en tierra.
Europa Press
Llega a Madrid el avión con los evacuados españoles del crucero MV Hondius, con un brote de hantavirus
El avión del Ejército del Aire que ha trasladado a Madrid a los 14 pasajeros españoles del crucero MV Hondius ha aterrizado sobre las 15.00 horas de este domingo en la base aérea de Torrejón de Ardoz, ha informado el Ministerio de Defensa.
Los 14 ciudadanos españoles, 13 pasajeros y 1 miembro de la tripulación, serán trasladados al Hospital Central de la Defensa 'Gómez Ulla', donde serán ingresados y harán cuarentena de 42 días. Entre los españoles repatriados se encuentran cinco personas de Cataluña, tres de Madrid, tres del Principado de Asturias, así como una de Castilla y León, otra de Galicia y otra de la Comunidad Valenciana.
El desembarco de los primeros pasajeros del crucero, fondeado desde las 06.30 horas de hoy en el puerto de Granadilla (Tenerife), comenzó sobre las 09.40 hora local (10.40 hora peninsular). Los 14 pasajeros españoles, que fueron los primeros en desembarcar, se subieron a varios autobuses de la UME, que partieron escoltados por la Guardia Civil y la propia UME rumbo al aeropuerto de Tenerife Sur en un trayecto aproximado de diez minutos.
Europa Press
Pedro Sánchez agradece la solidaridad de los canarios
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este domingo que el Ejecutivo que dirige "está haciendo lo que debe" en relación con la crisis del crucero 'MV Hondius', en el que se han detectado casos de hantavirus y que desde las 6.30 horas de la mañana se encuentra fondeado en el puerto de Granadilla (Tenerife), y ha añadido que está actuando "con rigor científico y técnico, transparencia y lealtad".
Así lo ha manifestado el también secretario general del PSOE en el transcurso de su intervención en un mitin de la campaña electoral andaluza que ha compartido este domingo con la líder del PSOE-A y candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, y que se ha celebrado en el Palacio de Exposiciones y Congresos de La Línea con un aforo de unas 1.200 personas.
Pedro Sánchez ha aprovechado su intervención para reivindicar la utilidad de la política para "solucionar los problemas de la gente de a pie, de la mayoría", y en ese punto ha aludido al caso de dicho crucero, para subrayar que la operativa vinculada al desembarco de los pasajeros está "ya desplegada para hacer frente a esta emergencia sanitaria".
"Garantizar la salud pública de los canarios"
El presidente ha defendido que el Gobierno está actuando siguiendo peticiones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que "coordina" este operativo, y del Centro de Emergencias Epidemiológicas de la Unión Europea.
Pedro Sánchez ha añadido que el Gobierno de España "tiene que hacer tres cosas", empezando por "garantizar y proteger la salud pública de los canarios", a quienes ha querido agradecer "su solidaridad", y "también la salud pública de aquellos ciudadanos españoles que están en el crucero", así como "ayudar al resto de países europeos que tienen ciudadanos en ese crucero", ha continuado.
"El Gobierno de España está haciendo lo que debe hacer", con "rigor científico y técnico y absoluta transparencia, con lealtad institucional y con cooperación internacional", ha añadido, y ha proclamado que, España, "de nuevo", y "como en otras muchas crisis, va a responder a la altura de lo que es este gran país, con ejemplaridad y con eficacia".
Por eso, "es un orgullo ser español, porque España siempre cumple, y lo vamos a volver a hacer hoy y mañana en la isla de Tenerife, en las Islas Canarias", ha agregado el presidente para concluir.
Así ha despegado el avión con los 14 pasajeros del 'crucero del hantavirus' MV Hondius desde el aeropuerto de Tenerife Sur con destino a Madrid.
Claudia Morín
El barco repostará este lunes en Granadilla
La ministra Mónica García también subrayó que el barco repostaría este lunes por la mañana, aprovechando que hay un parón en los desembarcos. También pidió que no se hiciera caso a bulos ni mensajes alarmistas “que van totalmente en contra de la preservación de la salud pública”.
Efe
El director general de la OMS: el riesgo es bajo pero los países están tomando sus precauciones
El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesu, ha afirmado que el riesgo de contagio de los casos de hantavirus declarados a bordo del crucero MV Hondius es bajo, pero también ha resaltado que todos los países de los que proceden el pasaje están tomando precauciones.
En respuesta a una pregunta durante la rueda de prensa que ha ofrecido en el puerto de Grandilla de Abona (Tenerife) junto con la ministra española de Sanidad, Mónica García, Adhanom se ha referido en concreto a los 17 pasajeros estadounidenses que, tras ser desembarcados del buque, serán trasladados a su país esta tarde.
Los países toman precauciones
El director de la OMS ha señalado que su afirmación de que el riesgo de contagio es bajo se basa en las comprobaciones e investigaciones que se han hecho de este virus, pero ha incidido que los países están tomando sus precauciones y Estados Unidos ha hecho los preparativos.
Además, ha confiado en que los estadounidenses crean en lo que dicen sus expertos.
El director de la OMS ha resaltado el liderazgo de España y Tenerife en esta crisis, que considera que se está gestionando "muy bien".
Adhanom ha recordado que el tercer y último fallecimiento por este brote se produjo el pasado 2 de mayo, por lo que ha considerado que se han tomado las medidas adecuadas para su control.
Claudia Morín
Evacuación del 'crucero del hantavirus' MV Hondius en Tenerife: comienza la repatriación de pasajeros canadienses
Con la entrada al mediodía del domingo, las autoridades han procedido a evacuar a los pasajeros canadienses que viajaban en el MV Hondius, el crucero que ha interrumpido su viaje tras detectar en su interior un brote de hantavirus que ya se ha cobrado tres vidas. Su avión, junto con el de España y Países Bajos, fue uno de los primeros confirmados. Ahora, además, son los terceros por orden de salida: los españoles ya están rumbo a Madrid y los franceses también están de camino a ser repatriados.
El avión canadiense será el tercero de la jornada y el primero que salga de las fronteras de la Unión Europea. En la tarde de este domingo, también está previsto que despegue una aeronave con 17 pasajeros estadounidenses. En medio, se espera que levante el vuelo un avión escoba que llevará a neerlandeses, griegos, alemanes y belgas y que en un primer momento iba a salir inmediatamente detrás del vuelo español.
La evacuación de los viajeros procedentes de Canadá se produjo de una manera discreta, mientras comparecía la ministra Mónica García. Los pasajeros, al igual que hicieron los franceses, corrieron las cortinas de la guagua de la Unidad Militar de Emergencias (UME), por lo que desde fuera no pudo verse nada.
Efe
El papa León XIV agradece en español el gesto de Canarias con los pasajeros afectados por el brote de hantavirus en el MV Hondius
El papa León XIV agradeció este domingo, en español, “la acogida que caracteriza al pueblo de las Islas Canarias” por permitir la llegada del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus. El mensaje fue pronunciado tras el rezo del Regina Coeli, la oración dominical que sustituye al Ángelus durante el tiempo pascual.
“Quiero agradecer la acogida que caracteriza al pueblo de las Islas Canarias por permitir la llegada del crucero Hondius”, expresó el pontífice en su intervención pública.
El reconocimiento del papa se produjo en una jornada marcada por el inicio del desembarco del pasaje del buque en Tenerife. Los pasajeros y tripulantes están siendo evacuados y repatriados tras la llegada del crucero a la isla, en una operación sometida a control sanitario por el brote detectado a bordo.
Guardia Civil
El desembarque de los pasajeros del crucero del hantavirus en Tenerife, visto desde el aire.
Europa Press
El epidemiólogo de la OMS embarcará en el vuelo desde Tenerife a Países Bajos y no hará la cuarentena en el Gómez Ulla
El epidemiólogo representante de la OMS a bordo del crucero MV Hondius embarcará finalmente en Tenerife en un vuelo con destino a los Países Bajos y no hará la cuarentena en el Hospital Gómez Ulla de Madrid como estaba previsto inicialmente.
La ministra de Sanidad, Mónica García, informó este sábado de que el epidemiólogo representante de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de África viajaría junto a los ciudadanos españoles del crucero en el avión con destino a Madrid para hacer cuarentena en el hospital Gómez Ulla.
Sin embargo, fuentes del Ministerio de Sanidad han confirmado este domingo que finalmente el epidemiólogo volará en el avión de Países Bajos, que será el segundo en salir del aeropuerto de Tenerife Sur tras el español.
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