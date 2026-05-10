En capilla los trabajos para terminar la plaza de la Villa

La remodelación de la plaza de Villa de Arico se ha convertido, con el paso de los años, en una de las actuaciones urbanísticas más relevantes y controvertidas del municipio. Concebida como un gran espacio público capaz de revitalizar el casco histórico y convertirse en punto de encuentro vecinal, la obra acumula casi una década de retrasos, enfrentamientos políticos y paralizaciones administrativas. Sin embargo, el Ayuntamiento está ya evaluando su terminación por fases para licitar los trabajos con los que se retomará la obra tras su paralización, en 2019: la plaza en sí, dejando para la fase posterior los espacios multifuncionales situados bajo la plaza.

Ello es posible porque, como expresaron el alcalde y la primer teniente de alcalde, Andrés Martínez y Olivia Delgado, respectivamente, el 28 de abril del año pasado el Pleno aprobó la partida y reconoció el pago de más de 150.000 euros que permitió resolver el contrato con la empresa que ejecutó la obra. Ahora, el Ayuntamiento está en disposición de avanzar en la culminación de esta actuación.

La idea de construir una nueva plaza para Villa de Arico comenzó a tomar forma en 1994, aunque no fue hasta 2015 cuando se aprobó el proyecto de remodelación de la infraestructura original. Las obras comenzaron un año después. El proyecto contemplaba, además del espacio abierto destinado al uso ciudadano, una planta inferior con una biblioteca municipal de 360 metros cuadrados, cuatro salones de actos y de multifunción, además de dos salas para exposiciones que suman 745 metros cuadrados, a lo que se suma una cripta que superará los 135 metros cuadrados y aseos públicos. La superficie total será de 6.396 metros cuadrados. Se trata de la inversión pública más importante realizada en Arico durante los años transcurridos en este siglo.

La licitación inicial ascendía a más de 2,8 millones de euros, aunque finalmente la empresa adjudicataria presentó una oferta cercana a los 1,9 millones. El plazo previsto de ejecución era de 25 meses, reducido posteriormente a 18 por la propia constructora. Lo que parecía un proyecto destinado a modernizar la Villa terminó derivando en un complejo expediente administrativo marcado por problemas técnicos y económicos.

Apenas un año después del inicio de los trabajos comenzaron las dificultades. La empresa constructora alegó problemas relacionados con el estado del suelo y solicitó una modificación del proyecto para adaptarlo a la normativa técnica vigente, lo que provocó la primera paralización durante varios meses. En mayo de 2019, apenas cinco días antes de las elecciones municipales, se produjo una segunda suspensión, hasta hoy. Las estimaciones oficiales indican que se ha ejecutado el 75%. A pesar de ese elevado grado de avance, la falta de acuerdo sobre las certificaciones pendientes, los pagos a la empresa adjudicataria y la posible rescisión del contrato impidieron culminar la intervención.

Intentos infructuosos

En los últimos años, el Ayuntamiento de Arico registró varios intentos de desbloquear la situación. El Presupuesto municipal para el año 2021 incluyó la finalización de la Plaza de Villa de Arico, para lo que contó con una partida de 849.032 euros. En 2022, el Pleno aprobó partidas económicas destinadas al pago de facturas pendientes y a la regularización administrativa del expediente. El grupo de gobierno del mandato anterior defendió que esas medidas eran necesarias para liquidar la relación contractual con la constructora y licitar la parte restante de la obra. Eso se materializó en el mandato actual y con otro Gobierno local.

El debate político alrededor de la plaza ha sido también intenso. Con críticas cruzadas y reproches mutuos por la ralentización del procedimiento mediante denuncias y recursos, otros grupos reclaman una auditoría técnica y económica que determine el verdadero estado de la actuación. La controversia llegó incluso a los tribunales y a la Fiscalía, aumentando todavía más la complejidad del proceso.

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Muchos residentes recuerdan la antigua plaza como el principal punto de encuentro del municipio, un lugar unido tradicionalmente a la iglesia y al Ayuntamiento donde se celebraban fiestas, actos culturales, conciertos y reuniones vecinales. Precisamente, por ese valor simbólico y social, la finalización del proyecto se ha convertido para la población de la Villa en una cuestión que trasciende la política. n