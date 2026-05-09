El instituto de premio en el que todos tienen un lugar: jóvenes migrantes encuentran en el IES El Médano un hogar

Stella Migliniece, una joven letona de 18 años, viajó a Tenerife hace poco más de cuatro años cuando huía de la guerra en Ucrania. Su madre pensó que la situación podría llegar a su país natal y tomó la decisión de mudarse en busca de una vida mejor. «Al principio se trataba de una medida temporal, pero nos enamoramos de la Isla y decidimos quedarnos», cuenta Migliniece con un español que nada tiene que envidiarle al resto de isleños.

Sus comienzos en el Archipiélago fueron duros, apenas hablaba el idioma y su vida cambió en cuestión de días. «No podía decir nada más que no fuera mi nombre, hablaba cero español», recuerda. Al menos hasta que fue a parar al IES El Médano, donde ha encontrado apoyo, recursos y herramientas para convertirse en su mejor versión. «Gracias al apoyo lingüístico que ofrece el centro he podido aprender el idioma e integrarme con mis compañeros», cuenta.

Este sostén pedagógico forma parte del aula de acogida del instituto, un recurso educativo diseñado para integrar a alumnos recién llegados de otros países que desconocen la lengua vehicular y que solo hay dos en Canarias. Esta pequeña clase no solo ha cambiado la vida de esta alumna, sino que también le ha valido al centro para hacerse con uno de los galardones más prestigiosos que otorga la Consejería de Educación: los premios Viera y Clavijo.

Tres línes de acción: inclusión, innovación y convivencia positiva

En concreto, el instituto ha sido reconocido por tres ejes de acción claros. La innovación, la inclusión y la convivencia positiva. Son los pilares fundamentales que convierten el IES El Médano en el instituto en el que todos querrían estudiar. De hecho, el centro, que inicialmente contaba con una capacidad de 550 alumnos, cuenta ya con más de 800 matriculados. Motivo por el que el equipo directivo contemplan en breve una ampliación de las instalaciones.

El aula de acogida también ha ayudado a muchos alumnos, como Illia y Hlieb Kostyria, dos hermanos de 15 años que huyeron de Ucrania; Panschi Amalia, una joven de 13 años cuya familia decidió mudarse a Tenerife porque consideraba insuficiente la educación en Rumanía; o Aboubacar Camara, de 18 años, que llegó en patera desde Mali. «Los niños llegan bastante desubicados y gracias a estas clases y apoyos pueden integrarse correctamente en el sistema educativo», cuenta el profesor del centro Venancio Gutiérrez. No obstante, recuerda que son muy pocas las horas de las que dispone para que los menores tomen lecciones. «Contamos solo con seis horas a la semana y hacen falta más para que refuercen el aprendizaje y no se pierdan en el resto de clases», detalla.

Otras iniciativas

El aula de acogida, pese a parecer la joya de la corona, apenas representa una ínfima parte de todas las iniciativas y recursos con los que cuenta el centro. Entre los proyectos más destacados se encuentran el Aula Enclave, dirigida al alumnado con necesidades educativas especiales –otro de los pilares fundamentales para fomentar la inclusión–; la empresa escolar Printing and Clave, en la que trabajan algunos de estos estudiantes; y el programa Erasmus+, que impulsa la movilidad internacional.

En cuanto a la innovación, el centro trabajar en promover nuevas formas de enseñanza y combina el aprendizaje presencial con recursos digitales. De hecho, ha logrado que todo el alumnado del centro cuente con recursos digitales propios, garantizando así el acceso igualitario a la tecnología. Por último, en lo que se refiere a la convivencia positiva, el centro impulsa proyectos en diferentes áreas –enseñanzas STEAM, sostenibilidad, cultura, salud y comunicación como periódicos o radios– para que estudiantes y profesorado trabajen conjuntamente en actividades un tanto diferentes. En este contexto, una de sus iniciativas más llamativas es la adaptación de espacios en los recreos para promover hábitos deportivos y creativos. Por ejemplo, muchos alumnos dedican este tiempo a tocar instrumentos.

Más reconocimientos

El IES el Médano ya había recibido con otros premios en los últimos años como, por ejemplo, la medalla honorífica a la solidaridad que otorga el Cabildo de Tenerife. También fue uno de los centros invitado a la semana Iberoamericana de la Educación en 2022. Sin embargo, para su director, Sebastián Cubas –aunque todos los conocen cariñosamente como Chano–, ninguna de estas menciones llega a la altura de lo que significa ganar un Viera y Clavijo. Solo tres centros en Canarias han sido galardonados este año y el IES El Médano es el único de Tenerife.

«Nunca esperé que el consejero de Educación nos llamara para darnos esta noticia y ha sido la mención más especial que hemos recibido hasta ahora», revela. La clave del éxito para este director, que lleva más de 16 años vinculado al centro, está en el profesorado. «Son los verdaderos agentes de cambio y los que permiten ofrecer calidad educativa a los alumnos, ya que sin su implicación esto que hacemos aquí no sería posible», concluye.