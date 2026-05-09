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Última hora del brote de Hantavirus en el crucero MV Hondius, en directo: cuándo llega a Tenerife y nuevos casos de contagio
El buque ya navega desde Cabo Verde hacia el puerto de Granadilla, donde está previsto que atraque este sábado con 147 personas a bordo tras un brote que deja tres fallecidos y al menos ocho contagios
El MV Hondius pone rumbo a Tenerife. El crucero, afectado por un brote de hantavirus durante su travesía atlántica, ya ha salido de Cabo Verde y tiene previsto llegar este domingo a Tenerife. El buque fondeará en el puerto de Granadilla, donde se coordina el dispositivo sanitario siguiendo las directrices de la OMS. A bordo viajan 147 personas de 23 nacionalidades, entre ellas 13 pasajeros españoles y un tripulante español. El brote deja por ahora tres fallecidos y al menos ocho contagios, mientras las autoridades preparan evacuaciones, controles médicos y medidas de seguimiento para evitar riesgos en tierra.
Efe
España afronta en 24 horas una compleja operación para evacuar el crucero del hantavirus
España afronta en 24 horas una compleja operación internacional en Tenerife para evacuar con todas las garantías sanitarias a los ocupantes del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus y en el que viajan 14 españoles que guardarán cuarentena en el Hospital Gómez Ulla de Madrid.
Todas las miradas estarán puestas en Tenerife, pero sin perder de vista al hospital de Alicante, a la espera del resultado este fin de semana de la PCR que se ha practicado a la mujer de 32 años ingresada por un posible contagio del virus, tras viajar en el mismo avión que la neerlandesa fallecida.
Presenta sintomatología respiratoria leve, principalmente tos, y ha llegado a la habitación de la tercera planta donde está ingresada a través de un circuito seguro y aislado del resto de pacientes y profesionales.
Además de esta mujer, hay otros dos contactos asintomáticos identificados que viajaron en ese mismo avión. Una de ellas es una mujer sudafricana que estuvo una semana en Barcelona antes de volver a su país y otra mujer que vive en Cataluña.
Dos ministros y el director de la OMS, al frente del operativo
De la complejidad de la operación da cuenta que la ministra de Sanidad, Mónica García, el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, se desplazan este sábado a Tenerife para coordinar el operativo.
La operación se ha desplegado cinco días después de que esta organización pidiera a España que acogiera en Canarias al buque afectado por un brote de la variante Andes de este virus, por el que han muerto tres personas, una de las cuales sigue a bordo.
Llegada del crucero a Tenerife
La llegada del buque estaba prevista el mediodía del domingo pero todo apunta a que se adelante y se sitúe frente a la costa de Tenerife de madrugada, entre las 3:00 y las 5:00 horas, y tan pronto como amanezca, fondeará en el interior del puerto de Granadilla, donde se instalará un puesto de mando para el seguimiento del protocolo.
La evacuación está organizada para el domingo al mediodía, a plena luz del día, aprovechando el buen estado de la mar, que está previsto que empeore el lunes. Para seguir este plan, los aviones que repatriarán a los ocupantes del buque tienen que estar preparados en el aeropuerto de Tenerife Sur la próxima madrugada.
Para preservar la seguridad, el crucero no atracará y los cruceristas serán desembarcados en lanchas hasta el puerto, para ser trasladados en vehículos burbujas hasta el cercano aeropuerto -a tan solo 10 minutos- sin que haya contacto alguno con la población, y con todas las precauciones para los trabajadores implicados.
En avión militar hasta Madrid
Un avión español trasladará a la base de Torrejón de Ardoz a los 14 pasajeros nacionales, que pasarán la cuarentena en el Hospital General de la Defensa Gómez Ulla, donde todo está dispuesto para hacer un seguimiento de posibles síntomas, ya que la atención sanitaria temprana es fundamental para tratar la infección de un virus que no tiene un tratamiento específico.
De hecho, la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC) ha emitido un comunicado tras conocerse los últimos datos epidemiológicos y clínicos, en el que recomienda que se atienda a los pacientes en las denominadas Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN), espacios mejor dotados que las Unidades de Cuidados Intensivos para este tipo de brotes.
Contactos asintomáticos en España
Las autoridades sanitarias han localizado dos contactos asintomáticos que coincidieron en el mismo avión con la neerlandesa fallecida por hantavirus y con la ingresada en Alicante.
Se trata de una mujer sudafricana que está en su país y cuya localización era importante porque posteriormente pasó una semana en Barcelona, aunque se alojó sola en un hotel y no tuvo contactos estrechos, según Sanidad.
El otro contacto es también una mujer, que vive en Cataluña -donde pasará la cuarentena-. No estaba localizada debido a un cambio de asiento en el avión.
Asimismo, el Gobierno de Navarra ha precisado que los navarros que viajaron en el crucero MV Hondius no estuvieron en contacto con los pasajeros infectados por hantavirus.
Mensajes de tranquilidad
La inquietud provocada por este brote tras la cercana pandemia del coronavirus ha impulsado mensajes de tranquilidad, como el de la Organización Médica Colegial de España (OMC) ha pedido serenidad y prudencia porque la situación no es comparable a la vivida durante la covid: "La ciudadanía necesita información clara, proporcional y basada en criterios médicos y científicos, evitando debates estériles", ha afirmado su presidente, Tomás Cobo.
Y esa inquietud parece haber llegado a los 14 españoles que, a través del Ministerio de Sanidad, han querido transmitir a la población que ellos no suponen ningún "riesgo para su salud" y que tienen "una cierta sensación de miedo por alguna de las manifestaciones que se han podido hacer en contra de su llegada"
Europa Press
Mónica García y Grande-Marlaska viajan este sábado a Tenerife para coordinar la llegada del 'MV Hondius'
La ministra de Sanidad, Mónica García, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, viajarán este sábado a Tenerife para supervisar y coordinar la llegada del crucero 'MV Hondius' --afectado por un brote de hantavirus-- al puerto de Granadilla, situado al sur de la isla.
La delegación saldrá a las 18.00 horas y realizará el seguimiento en directo desde el Puesto de mando habilitado con el objetivo de "garantizar la coordinación entre administraciones", así como el "control sanitario y la aplicación de los protocolos de vigilancia y respuestas previstos", según ha informado este viernes el Ministerio de Sanidad.
El Gobierno ha confirmado este miércoles que los 14 españoles a bordo serán trasladados en avión militar para ser examinados en el Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid. La cuarentena por hantavirus de estos pasajeros será de 42 días "en caso de que no presenten ningún tipo de síntomas", según ha confirmado el delegado de Prevención en este centro, José García, que ha indicado que este espacio de tiempo podrá ser recortado si se estima que "no hay posibilidad de contagio".
El buque partió de Cabo Verde el miércoles rumbo a Tenerife con una duración estimada del trayecto de tres días y doce horas, por lo que se prevé que arribe este domingo.
España confina en hospitales a dos mujeres expuestas al hantavirus: una vecina de Barcelona y otra de Alicante
España ha confinado en hospitales a dos mujeres, una residente en Barcelona y otra en Alicante, que estuvieron expuestas al hantavirus porque en un avión se sentaron cerca de la mujer neerlandesa que acompañaba los restos mortales de su marido, considerado el paciente cero del brote registrado en el crucero 'MV Hondius'. Tanto la alicantina, de 32 años y que presenta síntomas leves compatibles con el virus, como la residente barcelonesa, de mediana edad y asintomática, formaban parte del pasaje del vuelo de Johannesburgo-Ámsterdam que la turista holandes se disponía a coger. De hecho, estuvieron en contacto poco rato, dado que la mujer fue obligada a bajar del avión debido a su estado de salud: fue ingresada en un hospital y al día siguiente murió. El virus tiene su pico de transmisión cuando se presentan síntomas.
Confinada en un hospital en Cataluña una mujer asintomática que tuvo contacto con la pasajera del avión que luego murió
Las autoridades sanitarias han identificado un nuevo contacto relacionado con el brote de hantavirus del crucero Hondius, que según precisa el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), es una mujer que vive en Cataluña, no tiene síntomas y viajó en el mismo avión de la neerlandesa fallecida.
Según la investigación epidemiológica, esta persona no había sido identificada inicialmente debido a un cambio de asiento en el avión, circunstancia que dificultó su localización en la primera reconstrucción de contactos, han informado fuentes del Ministerio de Sanidad.
Todos los pasajeros del 'MH Hondius' continúan asintomáticos antes de su llegada a Tenerife
El Gobierno central mantiene activado el amplio operativo sanitario y logístico diseñado para recibir en Tenerife al MV Hondius, el crucero afectado por un brote de hantavirus que continúa su travesía hacia Canarias. Las autoridades insistieron ayer en que todos los pasajeros permanecen asintomáticos y defendieron que el riesgo para la población general sigue siendo «muy bajo». Además, acorde a la marcha del barco, podría ser posible un adelanto a su llegada al puerto de Granadilla.
Efe
Mónica García, Grande-Marlaska y el director de la OMS viajan a Tenerife este sábado
La ministra de Sanidad, Mónica García, el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, se desplazan este sábado a Tenerife para coordinar el operativo desplegado ante la llegada del crucero MV Hondius al puerto de Granadilla.
"La delegación partirá a las 18:00 horas y realizará un seguimiento directo desde el puesto de mando habilitado para garantizar la coordinación entre administraciones, el control sanitario y la aplicación de los protocolos de vigilancia y respuesta previstos", ha informado Interior este viernes.
La llegada del buque estaba prevista el mediodía del domingo, pero todo apunta a que se va a adelantar y se sitúe frente a la costa de Tenerife de madrugada, entre las 3:00 y las 5:00 horas, y tan pronto como amanezca el domingo, fondeará en el interior del puerto de Granadilla.
La evacuación de los ocupantes del buque, de 23 nacionalidades, está organizada para el domingo a plena luz del día, aprovechando el buen estado de la mar, antes de que empeore el lunes.
Se trata de un complejo operativo para garantizar que los 151 ocupantes, entre ellos expertos de la OMS, son repatriados sin que haya riesgo para la población ni para los trabajadores que participarán en el protocolo.
El pasado 4 de mayo, la OMS pidió a España que acogiera en Canarias al crucero en "cumplimiento del Derecho Internacional y el espíritu humanitario".
Europa Press
EEUU anuncia un vuelo para repatriar a sus nacionales del 'MV Hondius'
El Departamento de Estado de Estados Unidos ha informado este viernes de que pondrá medios aéreos para repatriar a sus nacionales del crucero 'MV Hondius', afectado por un brote de hantavirus en las Islas Canarias.
Un portavoz del Departamento ha confirmado en declaraciones a Europa Press que "está organizando un vuelo de repatriación para facilitar el regreso seguro de los pasajeros estadounidenses" de la embarcación afectada, una labor que está llevando a cabo "en coordinación" con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el Departamento de Salud y Servicios Humanos, así como con el Gobierno español.
El Departamento ha señalado que está "siguiendo de cerca" la situación, por lo que "mantiene un estrecho contacto con la tripulación del crucero, los estadounidenses a bordo y las autoridades sanitarias estadounidenses e internacionales".
"Estamos en comunicación directa con los estadounidenses a bordo y estamos preparados para prestar asistencia consular tan pronto como el barco llegue a Tenerife, España", ha dicho, agregando que para la Administración Trump, no hay mayor prioridad que la seguridad y la protección de los estadounidenses".
La rueda de prensa del portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha dejado este viernes varias claves sobre el operativo previsto para la llegada del MV Hondius a Tenerife.
Según explicó Cabello, mañana por la mañana se celebrará una reunión en el puerto de Granadilla de Abona para terminar de perfilar el dispositivo. Durante la jornada de hoy ya se han establecido los protocolos que deberán seguir las personas que participen en su ejecución, así como la compartimentación de zonas tanto en el puerto como en el aeropuerto.
El portavoz indicó que varios países han confirmado ya que enviarán aviones para recoger a sus ciudadanos. Otros han alcanzado acuerdos para compartir aeronaves, mientras que un tercer grupo dejará el traslado en manos de las autoridades europeas, que aportarán dos aviones para las repatriaciones.
En cuanto a la tripulación que no permanezca en el barco, que continuará su rumbo hacia Países Bajos, será este país el que se haga cargo de ella.
Si no se producen imprevistos, el MV Hondius entrará en aguas de Canarias a partir de las 03.00 horas del domingo. El operativo comenzará lo antes posible, en cuanto los aviones estén preparados. Para coordinar los traslados, se instalará un puesto de mando en Tenerife Sur, desde donde se autorizará el desplazamiento de los pasajeros de cada nacionalidad cuando la aeronave correspondiente esté lista.
Cabello también advirtió de que el cambio previsto en el estado de la mar, que empeorará el lunes, obliga a concentrar todo el operativo en apenas 24 horas.
El Gobierno de Canarias, añadió, continúa colaborando con el Ministerio de Sanidad y sigue recibiendo información sobre la situación, aunque no la documentación que reclama. En concreto, el Ejecutivo autonómico insiste en pedir el informe en el que la OMS basó su decisión de no desembarcar a los pasajeros del MV Hondius en Cabo Verde.
Salvador Lachica
La evacuación desde Canarias de los pasajeros del MV Hondius depende de que los aviones de repatriación estén en pista en la noche del sábado
La previsión de mal tiempo provoca que el crucero con hantavirus fondee "dentro del puerto" de Granadilla y sus pasajeros sean desalojados "desde la primera luz del sol" del domingo.
Efe
Senadores canarios de PP preguntan al Gobierno por la gestión del hantavirus en el crucero
os senadores canarios del PP han registrado en el Senado 12 preguntas escritas dirigidas a los ministros de Sanidad, Turismo y Transportes para exigir explicaciones sobre la gestión de la crisis sanitaria originada por el brote de hantavirus detectado en el crucero 'MV Hondius', que está previsto llegue a Tenerife la madrugada del domingo.
Según ha informado este viernes el PP en un comunicado, la senadora Rosa Viera también formulará una pregunta oral a la ministra de Sanidad, Mónica García, en el pleno del próximo martes 12 de mayo, con el objetivo de que aclare los motivos del cambio de criterio del Ejecutivo respecto al traslado del buque a Canarias.
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