Francis González, secretario general de CC en Icod de los Vinos: «El alcalde de Icod bloquea tres años la recuperación de la playa»

¿En qué punto se encuentra actualmente el proyecto de recuperación de la Playa de San Marcos?

En estos momentos, el proyecto sigue pendiente de la tramitación ambiental, un paso imprescindible para poder sacar la obra a licitación una vez exista consignación presupuestaria. El principal problema es que, tres años después, esa tramitación aún no se ha iniciado correctamente. El retraso tiene un responsable claro: el actual grupo de gobierno de Icod de los Vinos. El Ayuntamiento decidió asumir en 2024 una gestión que no le correspondía y eso ha provocado una cadena de errores administrativos que ha paralizado el procedimiento. El 15 de julio de 2024 el alcalde solicitó a la Secretaría de Estado el inicio de la tramitación ambiental, pero nueve meses después el Estado respondió que el órgano competente era la Comunidad Autónoma de Canarias. Posteriormente, cuando se trasladó la solicitud al Gobierno de Canarias, la Dirección General de Transición Ecológica comunicó que el Ayuntamiento tampoco era competente para promover ese trámite. La realidad es que, según el convenio firmado entre el Estado y Canarias, quien debía impulsar la tramitación ambiental era la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias. Ahora será esta administración la que tenga que retomar el expediente. Si el Ayuntamiento no hubiese intervenido indebidamente, probablemente hoy ya contaríamos con la declaración ambiental. Y sin esa declaración, sencillamente, no existe un proyecto ejecutable.

Ha tenido que responder públicamente a las críticas del alcalde de Icod de los Vinos sobre este proyecto. ¿Qué le responde?

Creo que el alcalde ha intentado desviar la atención de los errores cometidos durante estos años señalándome personalmente. Se ha construido un relato injusto e infundado con el objetivo de atribuirme responsabilidades que no me corresponden. Es evidente que existe una intención política de utilizar mi figura, tanto por mi responsabilidad como secretario general de Coalición Canaria en Icod como por mis cargos institucionales, para justificar su inacción ante un expediente que ha permanecido bloqueado durante tanto tiempo. Javier Sierra ha utilizado incluso canales institucionales y redes sociales municipales para responsabilizarme de una demora de tres años que, en realidad, deriva de una tramitación incorrecta iniciada por el propio Ayuntamiento desde julio de 2024. Insisto en que la tramitación ambiental correspondía a la Consejería de Turismo, tal y como establecía el convenio entre el Estado y Canarias. Por eso considero muy grave que se traslade a la ciudadanía una versión que no se ajusta a la realidad. Además, resulta contradictorio insinuar que yo pueda estar en contra de un proyecto que siempre he defendido y por el que trabajé intensamente. Precisamente, este proyecto ha sido identificado durante años como el proyecto de Francis, porque luché mucho para sacarlo adelante.

El proyecto, que se aprobó siendo yo alcalde, garantiza la estabilidad y el futuro de la playa de San Marcos

¿Qué valoración hace del último pleno extraordinario celebrado en el Ayuntamiento sobre la Playa de San Marcos?

En ese pleno, Coalición Canaria intentó introducir sensatez y centrar el debate en lo verdaderamente importante: desbloquear el proyecto de la playa. Sin embargo, la sesión volvió a utilizarse para atacarme personalmente, hasta el punto de que mi nombre estuvo presente de manera constante durante el debate. Nuestra posición fue la de dejar a un lado las descalificaciones y centrarse en reactivar el expediente. Por eso defendimos que se inste a las administraciones competentes —el Estado y el Gobierno de Canarias, como firmantes del convenio— a retomar la tramitación ambiental y obtener cuanto antes la declaración ambiental y los informes sectoriales necesarios. También reiteramos que el proyecto debe ejecutarse, porque es la solución técnica que garantiza una mayor estabilidad para la playa. Ese es precisamente el modelo que siempre he defendido. Por eso, carece de sentido intentar hacer creer que yo pueda obstaculizar una iniciativa que impulsé personalmente.

El Cabildo de Tenerife aprobó recientemente un acuerdo institucional para impulsar la recuperación de la Playa de San Marcos. ¿Qué lectura hace de ese acuerdo?

Lo aprobado en el Cabildo coincide prácticamente con lo que Coalición Canaria ya había planteado en el pleno municipal de Icod y que, sin embargo, fue rechazado allí. El Cabildo ha entendido que lo correcto es recuperar la línea de trabajo original y reactivar un procedimiento que nunca debió interrumpirse hace tres años. Esa es la cuestión de fondo que algunos han tratado de ocultar mediante acusaciones y desinformación. Durante el debate insular, el PSOE intentó nuevamente responsabilizarme de que la declaración ambiental no se haya tramitado en estos años. Sin embargo, los hechos desmontan ese argumento: el proyecto ya había sido aprobado por Costas del Estado en enero de 2023 y la administración encargada de iniciar la tramitación ambiental era la Consejería de Turismo. Además, también quedó claro, tras el pronunciamiento del director gerente de Puertos Canarios, que este organismo no tenía competencias directas sobre el asunto y que, en todo caso, las cuestiones relacionadas con el refugio pesquero corresponderían a la Dirección General de Pesca. Finalmente, la propuesta inicial fue corregida por Coalición Canaria y Partido Popular en términos similares a los defendidos previamente en el Ayuntamiento de Icod. En definitiva, el acuerdo del Cabildo viene a reclamar al Estado y al Gobierno de Canarias que retomen el procedimiento y reactiven un proyecto que nunca debió paralizarse.