La DGT lo hace oficial y cambia las normas del permiso de conducir: afecta a los conductores tinerfeños nacidos entre 1956 y 1961

El permiso de conducir continúa siendo un elemento esencial para muchos conductores tinerfeños y del resto de España. No solo garantiza la libertad de desplazamiento y la posibilidad de viajar cuando uno lo desea, sino que también constituye una herramienta de trabajo para numerosos profesionales. Por ello, perderlo o no poder renovarlo puede suponer un problema significativo.

En España, "el seguir conduciendo no depende de la edad, sino del estado de las capacidades y aptitudes que tenga el conductor. A partir de los 65 años y para asegurar que se mantiene intacta la capacidad para conducir, se reduce el periodo de vigencia del permiso de conducir. Lo que se pretende de esta manera es aumentar la frecuencia de las revisiones médicas y de aptitud para que seguir conduciendo sea seguro para todos", explican desde la DGT.

Renovaciones más frecuentes a partir de los 65 años

Con el objetivo de reforzar la seguridad vial, la DGT establece que, desde los 65 años, se reduce el periodo de vigencia del permiso para aumentar la frecuencia de los reconocimientos médicos. Estos controles permiten verificar que las aptitudes necesarias para conducir se mantienen intactas.

Los periodos máximos de vigencia quedan fijados en 5 años para permisos AM, A1, A2, A, B y licencias de conducción. Y 3 años para permisos profesionales de camiones y autobuses (C, C1, D, D1, EC, EC1, ED, ED1…).

Los conductores nacidos en 1961, deberán comenzar a renovar su permiso cada 5 años en lugar de cada 10, tal como establece la normativa vigente.

¿Cada cuántos años se debe renovar el permiso de conducir? / NEOMotor

Exención de tasas para mayores de 70 años

A partir de los 70 años, los conductores no deben pagar las tasas de renovación del permiso, aunque sí deben abonar el coste del reconocimiento médico obligatorio. Este examen debe realizarse siempre en un centro autorizado por la DGT, que comunica directamente el resultado a Tráfico. Además, las personas de esta franja de edad pueden realizar la gestión sin necesidad de solicitar cita previa.

En 2026, esto implica que los nacidos en 1956 estarán exentos del pago de tasas si les corresponde renovar el permiso este año.

Sanciones por circular con el carné caducado

Desde Tráfico avisan a los conductores sobre la importancia de mantener el permiso de circulación en regla para evitar sanciones económicas y problemas como complicaciones con el seguro del coche en casos de accidentes.

Los conductores que tengan el carné caducado se enfrentan a multas de 200 euros, aunque sin pérdida de puntos. Además de la sanción económica, dependiendo la gravedad puede considerarse como un delito y castigarse con una multa de 12 a 24 meses.