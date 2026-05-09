El consultorio médico de Barroso entrará en servicio el lunes

El consultorio médico local de Barroso, en La Orotava, comenzará a funcionar el próximo lunes en sus nuevas dependencias de casi mil metros cuadrados de superficie útil, distribuidos en una sola planta. Este centro sanitario cuenta con área administrativa en la zona de entrada y área de Atención General, donde se sitúa la sala de extracciones y punto para control de Sintrom, sala de espera y sala de pruebas complementarias.

Dispone, además, del área de Adultos, con dos consultas de Medicina de Familia y dos de Enfermería con su sala de espera y aseos, otra de Pediatría, con una consulta, sala de Enfermería pediátrica con sala de espera, aseo y sala de lactancia, además de área de atención a las Urgencias, sala de RCP, vestuarios y aseos de personal, área de almacenes y cuarto de instalaciones.

El Consultorio Local de Barroso dispone de dos profesionales de Medicina Familiar y Comunitaria, dos profesionales de Enfermería Familiar y Comunitaria, un profesional de enfermería gestor de casos de enlace, un psicólogo sanitario, un fisioterapeuta, dos auxiliares administrativos, además de un técnico en cuidados auxiliares de enfermería compartido con el consultorio de Camino Chasna.

El consultorio local de Barroso pertenece a la Zona Básica de Salud de La Orotava-San Antonio y cuenta con una población adscrita de 2.356 personas mayores de 14 años, de las que un 21,9% son mayores de 65 o más años y un 5,9% supera los 80 años de edad. Se prevé que, tras la reunificación de cupos y ordenación de la atención pediátrica de la Zona Básica de Salud, la población adscrita ascenderá a unos 2.850 usuarios, 2.500 adultos y 350 pediátricos.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, inauguró ayer las instalaciones, en las que el Ejecutivo invirtió más de 1,2 millones de euros. Supone «una mejora importante en calidad asistencial para pacientes y profesionales» y «viene a superar las limitaciones de espacio y accesibilidad de las anteriores instalaciones». Recordó que el consultorio de Barroso era el único centro de Atención Primaria de La Orotava que se encontraba ubicado en dependencias de carácter provisional con importantes barreras en cuanto a la accesibilidad.

«Sin duda, el nuevo consultorio permitirá aumentar la cartera de servicios que se presta a la población de la zona que cuenta no sólo con atención a adultos y población pediátrica sino también servicio de Urgencias, fisioterapia y psicología, prestaciones incorporadas a la Atención Primaria de la zona», añadió el presidente.

El director del Servicio Canario de la Salud, Adasat Goya, explicó que la nueva infraestructura «da respuesta a las demandas y necesidades sanitarias de la población residente en Barroso, mejorando los servicios que prestaremos a nuestros pacientes».

La Zona Básica de Salud de La Orotava-San Antonio atiende a un total de 14.164 personas, de las que 12.421 son mayores de 14 años y 1.743 corresponde a población pediátrica. la misma está formada por el centro de salud La Orotava-San Antonio y los consultorios periféricos de La Perdoma, Barroso y Camino Chasna.