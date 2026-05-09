Cientos de artistas toman las calles de Puerto de la Cruz para el Festival Internacional de Arte en la Calle Mueca

Puerto de la Cruz puede presumir de ser, hasta este domingo, una de las ciudades con mayor número de artistas por metro cuadrado gracias al Festival Internacional de Arte en la Calle.

Fieles al Mueca

Poco antes de las doce de la mañana de este sábado, José María Garrido y su esposa, Loly Gortázar, de La Rioja, se acercaron al punto de información habilitado junto a la Casa de la Aduana. Allí, el informador y gestor cultural Oswaldo Castillo se deshacía en datos con la pareja. «Nosotros nos casamos y vinimos de luna de miel a Puerto de la Cruz. Cuando cumplimos treinta años de casados volvimos y conocimos el Mueca. Y llevamos ya cuatro ediciones ininterrumpidas acudiendo», explicaban.

Entre el más de medio centenar de actividades que se ofertan en una veintena de lugares del corazón de Puerto de la Cruz, entre la explanada portuaria y el Lago Martiánez —los lugares más distantes—, Oswaldo Castillo, el informador que atiende el puesto de la organización, hace algunas recomendaciones, como las actuaciones de la Escuela Municipal de Música de Puerto de la Cruz, formación que dirige desde el curso 1998/99 el lasaliano Jesús Izquierdo. En la actualidad cuenta con siete profesores y trescientos alumnos; imparten clases de canto, percusión, piano, saxofón y guitarra. Aunque madrugaron para comenzar los preparativos a las seis y media, actuaron en tres altares portuenses: las calles de La Hoya, Esquivel y Quintana.

De la consulta a la percusión

Entre los alumnos, Alberto Carrera, nacido en 1949, pero tinerfeño desde hace más de cuarenta años, desde que se instaló en Puerto de la Cruz como dentista. Hace dos años cambió los alicates y el resto del instrumental bucodental por instrumentos de percusión como bongó y tumbadora, que aprende desde hace ocho años, y cuenta con una sonrisa perfecta.

En el paseo por el Mueca portuense sorprende el proyecto musical de Flüa, que nace en Zúrich, pero con corazón canario. Su música es envolvente, con chácaras, lapas, silbo gomero y grabaciones de campo sazonadas con beats electrónicos, matices tropicales y un mensaje de sostenibilidad de la compañía Music Street Art.

Música en cualquier esquina

Parafraseando el dicho de que de cualquier mata salta un conejo, en Puerto de la Cruz, durante los días del Festival Internacional de Arte en la Calle, el arte sorprende al transeúnte en cualquier cruce. Es el caso del recital que ofrece la banda Alizulh, constituida en el verano de 2022 en Las Palmas, y que actúa en el encuentro de las calles de La Quinta con Carrillo. Héctor y Santi cuentan que es su primer Mueca. Todo comenzó con una amistad que dio paso a composiciones, como ‘Arrorró’, obra que abre su primer LP y que aglutina su estilo de música experimental, ambiente y electrónica introspectiva. «Tocamos todos los palos».

Superado el tiempo del almuerzo, de dos a cuatro de la tarde, cuando parece imponerse la paz para cargar pilas, llega la cita con Stefan Gög, de La Máquina de la Música, un hombre orquesta, artesano de la instrumentación, que bajo un parasol acerca el universo musical de forma itinerante; en este caso, en un lateral de la calle Agustín de Betancourt.

El arte toma el muelle

Con la percusión de Bloko estremeciendo los cada vez más menguados adoquines portuenses, llega la cita en el espacio del muelle con un prestidigitador de la madera, que entre malabares parece hipnotizar al público. Él es Federico Menini, con su espectáculo Llar, que reunió entre el millar de espectadores a dos alcaldes portuenses: el anterior, Marco González, y el actual, Leopoldo Afonso.

Y desde las siete de la tarde, Abubukkaka y la compañía del laureado coreógrafo Daniel Abreu, con Selva, escriben el arte en mayúsculas; como el cartel del kilómetro 32 de la autopista que este sábado decía: «Gracias de todo corazón». Este domingo, última oportunidad en esta edición para disfrutar de Mueca en una cita con el espectáculo.