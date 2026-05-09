La Aemet prevé cielos nubosos y lluvias ocasionales en Tenerife este sábado

El fin de semana en Tenerife comenzará con lluvias débiles, temperaturas prácticamente sin cambios y rachas de viento que podrán llegar a ser muy fuertes en las zonas altas como El Teide. Así lo informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que prevé, además, una jornada con cielos cubiertos.

En términos generales, el archipiélago vivirá una jornada con predominio de los cielos nubosos con baja probabilidad de alguna precipitación débil en el norte y este de las islas montañosas, siendo más probables y de carácter ocasional en las islas centrales.

Previsión del tiempo de la Aemet para la provincia tinerfeña recogida por EFE:

TENERIFE

Predominio de los cielos nubosos en el norte y este, con probables lluvias débiles y ocasionales, especialmente en zonas bajas del norte de madrugada y en medianías del este hasta la tarde. Intervalos nubosos en el resto de zonas. Temperaturas con pocos cambios. Viento del noroeste flojo a moderado. En zonas altas, fuerte de componente oeste, sin descartar rachas ocasionalmente muy fuertes en el Teide.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 18 24

Cielos nubosos en Tenerife, archivo. / E. D.

LA GOMERA

Predominio de los cielos nubosos en el norte con baja probabilidad de alguna precipitación débil. En el resto de zonas poco nuboso en general, con intervalos nubosos ocasionales en zonas de interior y vertiente este durante las horas centrales. Temperaturas con pocos cambios. Viento del noroeste flojo a moderado.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 18 24

LA PALMA

Intervalos nubosos en el norte y oeste, y cielo poco nuboso en el resto de zonas, tendiendo a nuboso en zonas de interior y vertiente este durante las horas centrales cuando hay baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, tendiendo a poco nuboso con intervalos de nubes altas al final del día. Temperaturas con pocos cambios. Viento del noroeste flojo a moderado.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 14 22

EL HIERRO

Predominio de los cielos poco nubosos, salvo cielo nuboso en el norte durante la primera mitad del día donde no se descarta alguna precipitación débil. Temperaturas con pocos cambios. Viento del noroeste flojo a moderado.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 11 15