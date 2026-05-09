La Aemet anuncia para este domingo predominio de cielos nubosos en Tenerife con probables precipitaciones

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este domingo cielos poco nubosos con intervalos nubosos en zonas de interior durante las horas centrales, salvo en el norte y este de las islas montañosas, temperaturas con pocos cambios y viento del noroeste flojo a moderado.

En cuanto al estado de la mar, anuncia viento del noroeste de fuerza 3 o 4, que arreciará a 5, y cambiará a norte o noroeste, así como variable de fuerza 1 a 3, marejadilla o marejada, que disminuirá a rizada o marejadilla. Se espera mar de fondo del noroeste con olas de 2 a 3 metros, informa Efe.

La previsión por islas es la siguiente:

TENERIFE

Predominio de los cielos nubosos con probables precipitaciones ocasionales y de carácter débil en general, abriendo claros a últimas horas. Altas cumbres despejadas. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso en las máximas del norte y oeste. Viento flojo de dirección variable con predominio del régimen de brisas. En cumbres centrales, fuerte del suroeste, donde no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife 18 23

LA GOMERA

Intervalos nubosos, predominando los cielos nubosos durante las horas centrales, especialmente en el norte y este donde serán probables las precipitaciones ocasionales y de carácter débil en general. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligero descenso de las máximas en la vertiente este. Viento flojo de componente norte con predominio del régimen de brisas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

San Sebastián de la Gomera 18 22

LA PALMA

Intervalos nubosos, predominando los cielos nubosos durante las horas centrales y la tarde, especialmente en el norte y este donde serán probables las precipitaciones débiles o localmente moderadas. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligero descenso de las máximas en zonas de interior de la vertiente este y en altas cumbres. Viento flojo de componente norte con predominio del régimen de brisas, salvo en cotas altas de la Caldera de Taburiente con intervalos de fuerte de componente oeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de la Palma 17 22

EL HIERRO

Intervalos nubosos, predominando los cielos nubosos durante las horas centrales, especialmente en el norte y este donde habrá baja probabilidad de precipitaciones ocasionales y de carácter débil en general. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligero descenso de las máximas en la vertiente este. Viento flojo de componente norte con predominio del régimen de brisas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Valverde 12 17

LANZAROTE

Poco nuboso con intervalos de nubes altas en general, con algunos intervalos de nubes bajas a primeras horas y con nubosidad de evolución en el este por la tarde. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligero descenso de las máximas en la vertiente este. Viento flojo de componente norte con predominio del régimen de brisas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Arrecife 16 23

FUERTEVENTURA

Poco nuboso con intervalos de nubes altas en general, con algunos intervalos de nubes bajas a primeras horas y con nubosidad de evolución en el este por la tarde. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligero descenso de las máximas en la vertiente este. Viento flojo de componente norte con predominio del régimen de brisas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Puerto del Rosario 17 23

GRAN CANARIA

Intervalos nubosos, predominando los cielos nubosos durante las horas centrales y la tarde. No se descartan precipitaciones débiles y dispersas, más probables en zonas de interior del noreste. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso en las mínimas de zonas de interior. Viento flojo de componente norte con predominio del régimen de brisas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Palmas de Gran Canaria, Las 18 22