Tenerife refuerza su conectividad aérea con nuevas rutas a Canadá, Europa y la Península

La conectividad aérea de Tenerife gana peso en 2026 con la incorporación de nuevas rutas internacionales y el refuerzo de conexiones ya consolidadas. Aerolíneas como Air Canada, airBaltic, Air Serbia, TAP Air Portugal, Air France, Binter Canarias, Iberia Express y Vueling han previsto nuevas operaciones o aumentos de frecuencia que refuerzan el papel de la isla en mercados turísticos nacionales e internacionales.

El movimiento tiene especial relevancia para un destino insular como Tenerife, donde el avión es una infraestructura esencial para la movilidad de residentes, visitantes y actividad económica. La mejora de conexiones no solo afecta al turismo, sino también a la capacidad de la isla para atraer congresos, eventos, viajes de negocios y desplazamientos familiares o profesionales.

El vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, considera que el aumento de rutas y frecuencias supone una buena noticia para la competitividad turística de la isla, además de ampliar oportunidades vinculadas al desarrollo económico y al empleo.

Air Canada conectará Tenerife con Toronto y Montreal

Una de las principales novedades llegará en octubre con Air Canada, que incorporará vuelos directos desde Toronto y Montreal hacia Tenerife. La aerolínea canadiense ha anunciado nuevas conexiones para la temporada de invierno 2026-2027, incluyendo servicios sin escalas entre Norteamérica y Tenerife, dentro de su ampliación de destinos vacacionales.

Según la información trasladada, la ruta con Toronto contará con dos frecuencias semanales, mientras que la conexión con Montreal tendrá una frecuencia semanal. La operación supone un avance en la estrategia de posicionamiento de Tenerife en el mercado norteamericano, un segmento considerado de interés por su capacidad para diversificar la demanda turística.

La consejera delegada de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani, subraya que la mejora de la conectividad aérea es un eje estratégico para reforzar la presencia internacional del destino. A su juicio, abrir nuevas rutas y aumentar frecuencias permite ampliar la llegada de visitantes desde mercados prioritarios y avanzar hacia un modelo turístico más equilibrado durante todo el año.

airBaltic abrirá una base estacional en Tenerife Sur

Otra de las novedades relevantes será la apertura de una base estacional de airBaltic en el aeropuerto de Tenerife Sur durante la temporada de invierno 2026-2027. La compañía báltica operará desde la isla nuevas conexiones europeas, con rutas hacia Liubliana, en Eslovenia; Lieja, en Bélgica; Palanga, en Lituania; y Groninga, en Países Bajos.

La planificación comunicada prevé dos frecuencias semanales con Liubliana y Lieja, y una frecuencia semanal con Palanga y Groninga. La información publicada sobre la expansión de la red de airBaltic para el invierno 2026-2027 incluye nuevas rutas desde Tenerife Sur hacia Lieja, Liubliana y Palanga, operadas con aviones Airbus A220-300.

Más presencia en Europa del Este

La isla también reforzará su conexión con el este de Europa a través de Air Serbia, que unirá Belgrado con Tenerife. La ruta está prevista entre otoño e invierno, con dos vuelos semanales, los martes y sábados, según la programación trasladada en la nota de prensa. La propia compañía dispone de página comercial para la conexión entre Belgrado y Tenerife.

Este tipo de enlaces permite a Tenerife ganar presencia en mercados que pueden contribuir a diversificar el origen de los visitantes y reducir la dependencia de los emisores tradicionales.

Refuerzo de rutas con Francia, Portugal y la Península

El crecimiento de la conectividad no se limita a las nuevas rutas. Air France incrementará su operativa de verano desde el aeropuerto de París-Charles de Gaulle hacia Tenerife Sur, mientras que TAP Air Portugal reforzará su programación desde Lisboa con hasta cuatro vuelos semanales.

En el mercado nacional, Binter Canarias continúa ampliando su red con nuevas frecuencias desde ciudades como Vigo, Valencia y Asturias. Además, extenderá a la temporada de invierno rutas con Valladolid, San Sebastián, Granada, Pamplona y Murcia, e incorporará nuevas conexiones con Sevilla y Badajoz.

Por su parte, Iberia Express aumentará su operativa en verano de 2026 hasta alcanzar los 74 vuelos semanales por sentido entre Madrid y Tenerife, con hasta 11 frecuencias diarias y conexiones tanto con Tenerife Norte como con Tenerife Sur. Vueling también elevará su capacidad durante la temporada estival, con un incremento del 7% y refuerzos desde Oviedo y Valencia.