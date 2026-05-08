¿Qué hacer este fin de semana en Tenerife? Listado de planes

Tenerife sigue cargada de actividades durante los fines de semana en una apuesta tanto pública como privada por mantener el ocio en la Isla. Desde eventos de cine, música y deportivos, diferentes opciones para vivir unos días diferentes. Si tenías pensando quedarte en casa, ve abriendo el armario a ver que te vas a poner porque no podrás evitar acudir a una de estas actividades.

Cine

Un fotograma de la película. / TEA

TEA Tenerife Espacio de las Artes programa este fin de semana, a las 19:00 horas, Enzo, un drama de aprendizaje vital dirigido por Robin Campillo y coescrito con Laurent Cantet y Gilles Marchand. Presentada la Quinzaine des Cinéastes del Festival de Cannes 2025, la película fue concebida como un homenaje al cine social y comprometido de Cantet, quien falleció antes de completar el proyecto y cuya visión fue continuada por Campillo. El filme mezcla temas clásicos del cine de formación —como la rebeldía juvenil, la búsqueda de sentido y la tensión entre clases sociales— con una mirada contemporánea sobre los vínculos humanos, la libertad personal y la transformación interior. Eloy Pohu, Élodie Bouchez y Pierfrancesco Favino encabezan el reparto de este trabajo que se pasa en versión original en francés con subtítulos en español.

Tradiciones

Santa Cruz de Tenerife continúa con sus actos por las Fiestas de Mayo. En concreto, este fin de semana se podrá disfrutar de encuentros vecinales, ferias gastronómicas, la mejor música de bolero o el festival Tajaraste, entre otros. Puedes consultar todo el programa en este enlace.

Cómic

La Laguna celebrará este fin de semana la cultura asiática y el noveno arte gracias a la tercera edición de la Feria Internacional del Manga y el Tebeo ‘La Laguna es Comic’, que tendrá lugar en distintos inmuebles de la ciudad. Exposiciones, encuentros con autores, presentaciones de obras, concursos de k-pop y cosplay son algunas de las actividades que incluye este evento.

Festival Mueca

El Festival Internacional de Arte en la Calle Mueca afronta este sábado en Puerto de la Cruz su jornada más intensa y participativa. Con 28 funciones programadas en 14 espacios de la ciudad, la programación destaca por su carácter multidisciplinar con el humor y el teatro como grandes protagonistas, sin olvidar el circo de vanguardia, la danza más introspectiva y la música a pie de calle.

Actividades que continuarán en la jornada del domingo. Conoce toda la programación en este enlace.

Concierto

Craig David. / Wikipedia

El artista británico Craig David presenta este sábado su show en el Palmétum de Santa Cruz de Tenerife. David recorrerá sus grandes éxitos y su inconfundible fusión de R&B, garage y pop contemporáneo. En el marco de R&B Nation, la experiencia combina producción de gran formato y una gran energía en directo.

Deportes

La jornada deportiva de la semana llega este domingo de la mano del Costa Adeje, que se enfrentará al FC Barcelona en el estadio Heliodoro Rodríguez López. La cita será a las 18:00 horas.