Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Última hora del crucero con un brote de hantavirus que navega hacia CanariasVisita del papa a TenerifeSalud mental en CanariasFallecido en TenerifeCB CanariasTiempo en Tenerife
instagramlinkedin

¿Qué hacer este fin de semana en Tenerife? Listado de planes

Cine, música y eventos deportivos centran la programación

Actividades en la calle por el festival Mueca en Puerto de la Cruz, en una edición anterior.

Actividades en la calle por el festival Mueca en Puerto de la Cruz, en una edición anterior. / Andrés Gutiérrez

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

Tenerife sigue cargada de actividades durante los fines de semana en una apuesta tanto pública como privada por mantener el ocio en la Isla. Desde eventos de cine, música y deportivos, diferentes opciones para vivir unos días diferentes. Si tenías pensando quedarte en casa, ve abriendo el armario a ver que te vas a poner porque no podrás evitar acudir a una de estas actividades.

Cine

Un fotograma de la película.

Un fotograma de la película. / TEA

TEA Tenerife Espacio de las Artes programa este fin de semana, a las 19:00 horas, Enzoun drama de aprendizaje vital dirigido por Robin Campillo y coescrito con Laurent Cantet y Gilles Marchand. Presentada la Quinzaine des Cinéastes del Festival de Cannes 2025, la película fue concebida como un homenaje al cine social y comprometido de Cantet, quien falleció antes de completar el proyecto y cuya visión fue continuada por Campillo. El filme mezcla temas clásicos del cine de formación —como la rebeldía juvenil, la búsqueda de sentido y la tensión entre clases sociales— con una mirada contemporánea sobre los vínculos humanos, la libertad personal y la transformación interior. Eloy Pohu, Élodie Bouchez y Pierfrancesco Favino encabezan el reparto de este trabajo que se pasa en versión original en francés con subtítulos en español.

Tradiciones

Santa Cruz de Tenerife continúa con sus actos por las Fiestas de Mayo. En concreto, este fin de semana se podrá disfrutar de encuentros vecinales, ferias gastronómicas, la mejor música de bolero o el festival Tajaraste, entre otros. Puedes consultar todo el programa en este enlace.

Cómic

La Laguna celebrará este fin de semana la cultura asiática y el noveno arte gracias a la tercera edición de la Feria Internacional del Manga y el Tebeo ‘La Laguna es Comic’, que tendrá lugar en distintos inmuebles de la ciudad. Exposiciones, encuentros con autores, presentaciones de obras, concursos de k-pop y cosplay son algunas de las actividades que incluye este evento.

Festival Mueca

El Festival Internacional de Arte en la Calle Mueca afronta este sábado en Puerto de la Cruz su jornada más intensa y participativa. Con 28 funciones programadas en 14 espacios de la ciudad, la programación destaca por su carácter multidisciplinar con el humor y el teatro como grandes protagonistas, sin olvidar el circo de vanguardia, la danza más introspectiva y la música a pie de calle.

Actividades que continuarán en la jornada del domingo. Conoce toda la programación en este enlace.

Concierto

Craig David.

Craig David. / Wikipedia

El artista británico Craig David presenta este sábado su show en el Palmétum de Santa Cruz de Tenerife. David recorrerá sus grandes éxitos y su inconfundible fusión de R&B, garage y pop contemporáneo. En el marco de R&B Nation, la experiencia combina producción de gran formato y una gran energía en directo.

Noticias relacionadas y más

Deportes

La jornada deportiva de la semana llega este domingo de la mano del Costa Adeje, que se enfrentará al FC Barcelona en el estadio Heliodoro Rodríguez López. La cita será a las 18:00 horas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El antiguo Hogar Santa Rita se transformará en un aparcamiento y zonas verdes en Puerto de la Cruz tras un acuerdo con el Obispado
  2. Un ferry de Naviera Armas con destino Tenerife no llega a puerto debido a una avería y deja en tierra a los pasajeros dos horas y media
  3. La Aemet prevé lluvias débiles por la tarde, nubes y bajadas de temperaturas este miércoles en Tenerife
  4. La demora por un cambio del proyecto retrasa la obra de la plaza de la Patrona en Candelaria
  5. El guachinche de este municipio de Tenerife rodeado de naturaleza que conquista por sus carnes a la brasa y especialidades de la casa: solo abres fines de semana
  6. El Ayuntamiento de Icod de los Vinos urbaniza una parcela de 1.800 metros cuadrados para destinarla a la construcción de 17 viviendas públicas
  7. Así será la visita del papa León XIV a Tenerife: horarios, recorrido en papamóvil y misa en Santa Cruz de Tenerife
  8. La Lotería Nacional se alía con Tenerife: 30.000 euros 'viajan' a la isla

¿Qué hacer este fin de semana en Tenerife? Listado de planes

¿Qué hacer este fin de semana en Tenerife? Listado de planes

La Aemet anuncia lluvias débiles y rachas muy fuertes de viento este sábado en Tenerife

La Aemet anuncia lluvias débiles y rachas muy fuertes de viento este sábado en Tenerife

¿Cómo será el traslado de los pasajeros del MV Hondius en Tenerife?

¿Cómo será el traslado de los pasajeros del MV Hondius en Tenerife?

El puerto de Granadilla se prepara para la llegada del Hondius

El puerto de Granadilla se prepara para la llegada del Hondius

Última hora del brote de Hantavirus en el crucero MV Hondius, en directo: cuándo llega a Tenerife y nuevos casos de contagio

Última hora del brote de Hantavirus en el crucero MV Hondius, en directo: cuándo llega a Tenerife y nuevos casos de contagio

Clavijo asegura que ningún pasajero del MV Hondius bajará del barco sin su avión de evacuación en pista

Clavijo asegura que ningún pasajero del MV Hondius bajará del barco sin su avión de evacuación en pista

¿Nació el “Riqui Raca” del CD Tenerife en Estados Unidos? La teoría que apunta a Cuba como puente

¿Nació el “Riqui Raca” del CD Tenerife en Estados Unidos? La teoría que apunta a Cuba como puente

Multa de 200 euros y pérdida de 4 puntos por este error con la marcha atrás: la Guardia Civil vigila a los conductores tinerfeños

Multa de 200 euros y pérdida de 4 puntos por este error con la marcha atrás: la Guardia Civil vigila a los conductores tinerfeños
Tracking Pixel Contents