La ruta del papa León XIV por Tenerife: dónde estará y a qué hora podrás ver al pontífice

La visita del papa León XIV a Tenerife ya tiene definido su recorrido. El pontífice estará en la Isla el viernes 12 de junio, en una agenda concentrada de unas seis horas que pondrá fin a su viaje oficial a España.

Durante esa jornada, León XIV pasará por La Laguna y Santa Cruz de Tenerife, con un itinerario que incluye actos de carácter social, encuentros con colectivos vulnerables y una misa multitudinaria en el puerto de Santa Cruz de Tenerife.

Llegada a Tenerife y primera parada en Las Raíces

El papa partirá a las 8.30 horas desde la base aérea de Gando, en Gran Canaria, y aterrizará en el aeropuerto de Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna (Los Rodeos) en torno a las 9.10 horas.

Desde allí se trasladará directamente al centro de acogida de Las Raíces, donde está previsto un encuentro con personas migrantes y trabajadores del dispositivo. Este acto, programado a las 9.30 horas, marcará el inicio de la agenda en la Isla y subrayará el enfoque social de la visita.

Encuentro en la plaza del Cristo de La Laguna

La siguiente parada será la plaza del Cristo de La Laguna, donde a las 10.10 horas el pontífice participará en un encuentro con entidades vinculadas a la atención a migrantes.

Se espera la asistencia de alrededor de 1.500 personas, en un espacio con capacidad para unas 4.000. Durante el acto intervendrán representantes de organizaciones como Cáritas Tenerife, la Fundación Buen Samaritano, el centro de acogida de La Restinga (El Hierro) y el proyecto Don Bosco.

Recorrido por La Laguna y parada en el Obispado

A las 10.50 horas, León XIV recorrerá la calle Viana en un vehículo de pequeñas dimensiones. En este tramo se prevé un encuentro cercano con personas mayores y enfermos, uno de los momentos más emotivos del día.

El recorrido finalizará en el Obispado de Tenerife, en la calle San Agustín, donde el papa permanecerá unos 30 minutos. Allí saludará a autoridades y agentes de pastoral antes de continuar su agenda.

Recorrido en papamóvil por Santa Cruz de Tenerife

A las 11.45 horas, la comitiva se trasladará por la autopista del Norte hasta Santa Cruz de Tenerife. El pontífice subirá al papamóvil en el colegio La Salle-San Ildefonso, desde donde comenzará el recorrido público por la capital.

El itinerario incluye zonas céntricas como el puente Galcerán, las plazas Militar y Weyler, Méndez Núñez, la calle El Pilar, Villalba Hervás, la plaza de España, la avenida de Anaga y Bravo Murillo, hasta llegar al recinto portuario.

Este tramo será uno de los más visibles para la ciudadanía, con una gran afluencia de público prevista en las calles.

Misa en el puerto de Santa Cruz

El acto central de la jornada será la misa en el Puerto de Santa Cruz, prevista para las 12.15 horas. La celebración pondrá fin al viaje del papa León XIV a España.