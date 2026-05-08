El puerto de Granadilla se prepara para la llegada del Hondius

La Guardia Civil y personal de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife han comenzado este viernes la preparación del puerto de Granadilla, en el sur de Tenerife, ante la llegada en la madrugada del domingo del crucero MV Hondius, en el que se ha registrado un brote de hantavirus.

Desde primeras horas de este viernes, según ha podido comprobar EFE, han comenzado los preparativos de seguridad en esta infraestructura con las instalación de unas casetas de seguridad.

El Hondius, procedente de Cabo Verde, tiene previsto llegar a las costas de Tenerife entre las tres y las cinco de la madrugada del domingo.

Fondeará cerca del puerto

El crucero traslada a 144 personas, entre ellos 14 españoles, y fondeará en las cercanías del puerto pero no atracará en sus instalaciones, según ha explicado el Gobierno de Canarias.

Más numerosa que la presencia de los agentes de la Guardia Civil y que el personal de la Autoridad Portuaria, es la de los medios de comunicación españoles y de otros países europeos.

Los accesos a este puerto, cuya construcción hace años tuvo una gran contestación social, estarán limitados mientras dure las operaciones de evacuación del barco y la repatriación de los pasajeros.

El Gobierno de Canarias ha pedido este viernes la máxima coordinación para poder realizar lo antes posibles estas operaciones y que el buque pueda zarpar antes del martes hacia Países Bajos, día en el que se espera un empeoramiento de las condiciones meteorológicas y del mar.