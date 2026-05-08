Cómo el polen ayudó a descubrir el último alimento de un guanche

Conocer cómo vivían nuestros antepasados ayuda a saber un poco más sobre nuestra historia e idiosincrasia. Pero no es fácil.

Gracias a los investigadores podemos saber donde vivían o cómo se relacionaban. Sin embargo, saber cuál fue el último alimento de una persona que vivió hace 700 años no parece tarea fácil, aunque hace unos años, unos investigadores canarios lo lograron.

Este hecho lo ha recordado recientemente el divulgador y creador digital Marcos, @biolomarcos, en una publicación en la que muestra que gracias al polen y otros restos microscópicos se pudo conocer cuál fue la última comida de una momia guanche.

Una técnica innovadora

El divulgador explica que fue en 2021 cuando un equipo de investigadores canarios "logró algo histórico": determinar cuál fue el último alimento de la momia guanche Achinech, que se conserva en el Museo de la Naturaleza y Arqueología (MUNA). Y lo hicieron gracias a una novedosa técnica que ahora se usa en arqueología.

El polen y otros restos microscópicos dieron la clave

En concreto, fue gracias al polen y a otros restos microscópicos que pudieron determinar su última comida, "no porque lo consumieran, sino porque el polen se pega a los frutos, hojas o flores", señala.

Así, descubrieron que, en este caso concreto, tenía una variada dieta que incluía cereales como el trigo y la cebada, piñones del pino canario, frutos como la faya, e incluso, pequeños crustáceos. Pero también es posible que no fuera solo comida, sino también medicina natural.