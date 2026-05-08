¿Nació el “Riqui Raca” del CD Tenerife en Estados Unidos? La teoría que apunta a Cuba como puente

¡Riqui raca, zumba raca, sim bom ba, riá riá riá, Tenerife, Tenerife y nadie más! gritan las gradas blanquiazules. Un cántico proyectado de los pulmones de la afición para resonar en el Heliodoro Ródriguez López bajo la dirección de "una, dos y tres" de Paco Zuppo. Este himno vive grabado en la memoria de cualquier aficionado del Tenerife, pero ¿de dónde viene realmente el Riqui Raca?.

Agustín Prunell-Friend filólogo de la Universidad de La Laguna, plantea una versión que discierne con las teorías más defendidas hasta la fecha: "El Riqui Raca no nació en los puertos ingleses de Canarias. Nació en los campos de fútbol americano de Princeton, viajó a Cuba con la influencia norteamericana y llegó a las islas en boca de un aficionado marinista" afirma en su estudio.

Reach in rank, shine on back, sin sentido gramatical

Durante muchos años, se defendió la teoría más extendida: el Riqui raca es de origen inglés, concretamente del poema: Reach in rank, shine on back, hurrah hurrah hurrah, cuya adaptación fonética de los canarios desembocaría en el cántico que tan famosamente conocemos.

Sin embargo, esta frase no existe en inglés. No solo no está registrada entre los cánticos populares anglosajones, sino que además no tiene sentido gramatical. Asimismo, tiene todo los rasgos de ser, como explica Prunell en su estudio, una etimología popular: "alguien escuchó el Riqui Raca, buscó palabras inglesas que sonaran parecido y construyó una historia plausible" explica.

Rocket cheer con acento canario

El origen podrá no ser británico, pero sí anglosajon. Así apunta la teoría que plantea Prunell. "Tiene origen en Princeton en el año 1858, en los cánticos que hacían los estudiantes animando a los equipos de béisbol o de fútbol americano" explica.

De esta manera, surge lo que conocemos como el rocket cheer o cántico del cohete, una onomatopeya que recibe ese nombre porque imita, precisamente, un cohete. Comienza con un sílbido del vuelo (sis), seguido de una explosión (boom), y finaliza con el jadeo del público (ah). Un tipo de cántico que "hoy en día podemos seguir viendo en las universidades norteamericanas" asegura Prunell.

Para 1889 ya existían múltiples variantes del cántico extendidas por distintas aficiones estadounidenses. Muchas de ellas bastante parecidas al Riqui Raca:

Bricka bracka firecracka, sis boom bah! Rah rah rah!

Boom-a-racket, cheese-a-racket, sis boom ah!

Rah, rah, rah! Tiger, tiger, tiger! Sis, sis, sis! Boom, boom, boom, ah! Princeton!

Así, es dificil ignorar las similitudes fonéticas entre sis boom bah y sim bom ba; rah rah rahriá riá riá; y Bricka bracka y Riqui raca.

Cuba como eslabón

Pero ¿cómo llegó a Canarias? Según Prunell-Friend, la clave es Cuba. La influencia estadounidense en el deporte latinoamericano supuso que las aficiones en países como la isla caribeña empezaran a utilizar también este tipo de cánticos, y otros rituales de la vida deportiva, para animar a sus equipos a principios del siglo XX.

A partir de ese punto, un aficionado del Marino CF de Gran Canaria trajo el cántico a las islas tras una larga estancia al otro lado del Atlántico. Riqui raca, zumba vaca, ¡rá rá rá!, ¡Marino, Marino!, ¡Aah! empezó a resonar entre los propios jugadores del equipo y el éxito "fue inmediato" subraya Prunell.

Sin embargo, fue gracias a la iniciativa de Paco Zuppo que el cántico tomó forma y se integró entre los rituales propios de la afición, convirtiendo al Riqui Raca en "el grito de guerra indiscutible de la afición blanquiazul" asegura el filólogo canario.

De esta manera, esta teoría plantea una nueva visión al origen del Riqui raca, una visión que parece evidenciar el peso e importancia de la transmisión oral de la cultura, a la vez que un reflejo, más detallado, de la riqueza y la diversidad propia de las islas. Es por esto que Prunell recuerda la importancia de contrastar la etimología popular: "partimos de algo que nos suena y después se convierte en voz populi, todo el mundo ya lo da como que es un hecho" y muchas veces no parte, ni siquiera, de una base gramaticalmente correcta.