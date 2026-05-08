Última hora del brote de Hantavirus en el crucero MV Hondius, en directo: cuándo llega a Tenerife y nuevos casos de contagio

La unidad de aislamiento de Tenerife, preparada por si hubiera que usarla por hantavirus

La unidad de aislamiento y tratamiento de alto nivel (UATAN) del Hospital Universitario de Nuestra Señora de La Candelaria, en Tenerife, ya está lista por si fuera necesario usarla con alguno de los pasajeros que desembarquen este fin de semana del crucero MV Hondius, en el que se ha detectado un brote de hantavirus.

Según han informado este jueves a EFE fuentes de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, esta unidad de Tenerife es centro de referencia para el tratamiento de enfermedades infecciosas de alto riesgo en las islas y cuenta con un área específica compuesta por una habitación de alto aislamiento y siete salas de soporte.

Se trata de la única unidad de este tipo en las islas Canarias y una de las 17 que existen en España.