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Última hora del brote de Hantavirus en el crucero MV Hondius, en directo: cuándo llega a Tenerife y nuevos casos de contagio
El buque ya navega desde Cabo Verde hacia el puerto de Granadilla, donde está previsto que atraque este sábado con 147 personas a bordo tras un brote que deja tres fallecidos y al menos ocho contagios
El MV Hondius pone rumbo a Tenerife. El crucero, afectado por un brote de hantavirus durante su travesía atlántica, ya ha salido de Cabo Verde y tiene previsto llegar este domingo al puerto de Granadilla, donde se coordina el dispositivo sanitario siguiendo las directrices de la OMS. A bordo viajan 147 personas de 23 nacionalidades, entre ellas 13 pasajeros españoles y un tripulante español. El brote deja por ahora tres fallecidos y al menos ocho contagios, mientras las autoridades preparan evacuaciones, controles médicos y medidas de seguimiento para evitar riesgos en tierra.
Sánchez llama a Clavijo para rebajar la tensión institucional por la crisis del hantavirus
El presidente del Gobierno de España devuelve por fin la llamada al jefe del Ejecutivo canario después de casi dos días de espera
Daniel Valle
El 'crucero del hantavirus' fondeará en la costa de Tenerife, evacuará en lancha y Canarias activa el protocolo ante enfermedades infecciosas: "No estamos conformes, pero es competencia del Gobierno central y no podemos hacer nada"
La llegada del MV Hondius al Archipiélago genera protestas, amenazas de bloqueo del Puerto de Granadilla y enfrentamientos políticos que se saldan con la llamada de Sánchez al presidente canario
Salvador Lachica
¿Es legal una cuarentena forzosa a los pasajeros del MV Hondius?
El confinamiento del hotel Costa Adeje de Tenerife en 2020 es el precedente de que la ley de salud pública permite aislar a personas identificadas si existe riesgo de contagio.
El Día
Coordinadora respalda al Gobierno de Canarias y pide máximas garantías sanitarias ante la situación del MV Hondius
El sindicato mayoritario del sector portuario canario celebra que el buque permanezca fondeado, rechaza movilizaciones o paralizaciones y llama a actuar con responsabilidad, calma y coordinación institucional.
Sánchez llama a Clavijo para rebajar la tensión institucional por la crisis del hantavirus
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, devolvió finalmente la llamada a Fernando Clavijo, jefe del Ejecutivo canario, tras casi dos días de espera. El contacto se produjo en plena tensión institucional por la gestión de la crisis del hantavirus y con la intención de rebajar el malestar generado en Canarias.
Patricia Martín
El Gobierno afirma que los pasajeros del crucero "no tendrán contacto con la ciudadanía" y que el desembarco será "ágil y rápido"
El barco no atracará en Canarias, solo fondeará, y los pasajeros serán "aislados" y llevados directamente al aeropuerto donde diversos aviones les trasladarán a sus países de origen.
Efe
La unidad de aislamiento de Tenerife, preparada por si hubiera que usarla por hantavirus
La unidad de aislamiento y tratamiento de alto nivel (UATAN) del Hospital Universitario de Nuestra Señora de La Candelaria, en Tenerife, ya está lista por si fuera necesario usarla con alguno de los pasajeros que desembarquen este fin de semana del crucero MV Hondius, en el que se ha detectado un brote de hantavirus.
Según han informado este jueves a EFE fuentes de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, esta unidad de Tenerife es centro de referencia para el tratamiento de enfermedades infecciosas de alto riesgo en las islas y cuenta con un área específica compuesta por una habitación de alto aislamiento y siete salas de soporte.
Se trata de la única unidad de este tipo en las islas Canarias y una de las 17 que existen en España.
Alfonso Cabello, portavoz del Gobierno de Canarias, ha informado esta tarde de que el estado de salud de los ocupantes del crucero MV Hondius es bueno y que todos permanecen asintomáticos. Según ha explicado, mañana estará listo el protocolo definitivo para su traslado desde el punto de fondeo hasta el aeropuerto Tenerife Sur, mediante el uso de lo que ha denominado “guaguas burbuja”.
Cabello ha confirmado también la llegada, por ahora, de tres aviones para el domingo: uno procedente de Estados Unidos, otro del Reino Unido y un tercero enviado desde la Península por el Ejército del Aire.
El Día
Televisión Canaria emite este jueves un especial informativo sobre la crisis sanitaria del hantavirus
Los servicios informativos analizan en directo la situación del brote este jueves a partir de las 22:30 horas.
Efe
Todo lo que se sabe hasta ahora del crucero con hantavirus: sigue la travesía hacia Tenerife, donde fondeará
La embarcación fondeará frente a Granadilla de Abona y los pasajeros se trasladarán en lanchas a tierra para su traslado al aeropuerto, minimizando el contacto en la isla.
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