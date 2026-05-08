Multa de 200 euros y pérdida de 4 puntos por este error con la marcha atrás: la Guardia Civil vigila a los conductores tinerfeños

La marcha atrás es una de las maniobras más utilizadas por los conductores, especialmente para estacionar o corregir un erro al entrar en una calle. Sin embargo, la Dirección General de Tráfico (DGT) recuerda que la normativa limita la circulación hacia atrás e incumplir estas restricciones puede acarrear graves sanciones económicas.

El objetivo principal es garantizar a seguridad vial y reducir los accidentes de tráfico y, para ello, buscan que tanto los conductores como los peatones conozcan y respeten la normativa de Tráfico.

Cuándo se permite dar marcha atrás

La normativa recoge que los conductores solo pueden realizar marcha atrás cuando vayan a estacionar el vehículo, como una maniobra complementaria para aparcar. También puede utilizarla para incorporarse a la circulación o cuando no sea posible continuar hacia delante o cambiar de dirección.

Sin embargo, estas maniobras están limitadas porque no se pueden recorrer más de 15 metros marchas atrás y tampoco se puede invadir un cruce de vías. Por lo tanto, esta marcha está bastante limitada a acciones muy concretas al volante.

El artículo 32 del Reglamento General de Circulación prohíbe "circular marcha atrás, salvo en los casos en que no sea posible marchar hacia adelante ni cambiar de dirección o sentido de marcha, y en las maniobras complementarias de otra que las exija, y siempre con el recorrido mínimo indispensable para efectuarla". Además, esta maniobra está totalmente prohibida en autopistas y autovías

Sanciones

La sanciones que puede recibir los conductores varían en función de la gravedad de la infracción cometida. La multa más común es 200 euros y la pérdida de 4 puntos por incumplir a normativa al circular marcha atrás.

En los casos más graves, en los que la infracción genere un riesgo para el resto de usuarios o se circule en sentido contrario, puede alcanzar hasta 500 euros más la pérdida de puntos.

Los conductores se enfrentan a graves sanciones al utilizar la marcha atrás / ED

Cómo se debe realizar la marcha atrás

La DGT insiste a los conductores que cuando sea necesario dar marcha atrás debe hacer lentamente, y no a una velocidad elevada porque lo más probable es que pierdas el control del vehículo. Además, se debe señalizar la maniobra para avisar al resto de usuarios, utilizar correctamente los retrovisores y comprobar que no exista peligro para el resto de usuarios.

De esta manera, los conductores extreman la precaución y se aseguran que la maniobra se lleva a cabo lo más seguro posible.