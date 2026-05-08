El guachinche de este municipio de Tenerife rodeado de viñedos que conquista con su comida casera canaria y su vino de la casa

En el norte de Tenerife, rodeado de viñedos, se encuentra uno de los guachinches imprescindibles para quienes visiten la isla. Se trata de Guachinche Los Gómez, un establecimiento familiar situado en La Orotava que se ha convertido en una parada obligatoria para quienes busca cocina canaria casera en un entorno natural y un ambiente acogedor.

Un entorno natural con vistas privilegiadas

El guachinche se ubica en una zona de La Orotava que ofrece vistas al norte de Tenerife, además de disfrutar de la gastronomía canaria rodeado de naturaleza. Uno de sus grandes atractivos es su terraza exterior, perfecta para desconectar.

Este establecimiento recuerda a los guachinche tradicionales, con una decoración sencilla y acogedora que mantiene la esencia canaria.

Cocina canaria casera y carnes a la brasa

La propuesta gastronómica de Guachinche Los Gómez se basa en apostar por los platos tradicionales elaborados de forma casera. "El mejor local de comida típica canaria", comentan en su cuenta de Instagram.

Entre las especialidades más destacadas se encuentra la ropa vieja, uno de los platos más populares de la cocina canaria. Además de queso asado, carne de fiesta, huevos al estampido o croquetas caseras, entre otras elaboraciones.

Las carnes a la brasa también tienen su protagonismo en la carta Todo ello se puede acompañar del vino de la casa, un imprescindible para quienes visitan el establecimiento y buscan acompañar la comida con una bebida tradicional.

Horario y ubicación

Guachinche Los Gómez se encuentra en el camino los Gómez, 22A, en La Orotava. Cuenta con 4,3 estrellas en Google, lo que refleja la satisfacción de quienes han visitado el establecimiento y no han dudado en valorar el local.

Abre todos los días en horario ininterrumpido de 12:30 a 00:00 horas, para ofrecer tanto servicio de almuerzos como de cenas.