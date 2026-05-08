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La Aemet pronostica cielos cubiertos con posibilidad de lluvia este viernes en Tenerife

Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 22 grados en la isla

Mapa del tiempo.

Mapa del tiempo. / Meteored

Raúl Robledo

Santa Cruz de Tenerife

Cielos nubosos, posibles lluvias débiles, viento moderado y temperaturas máximas en ascenso. Esta es la previsión del tiempo de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para la isla de Tenerife para este viernes.

Una situación relativamente tranquila en contraposición con la que espera la España peninsular este fin de semana, donde un frente dejará lluvias generalizadas. Pero volviendo a las islas, predominarán los cielos nubosos, con precipitaciones débiles.

Además, en el caso de Tenerife, los termómetros oscilarán entre los 17 y 22 grados.

Firma de la transferencia de competencias del Parque Nacional del Teide

Parque Nacional del Teide / María Pisaca

Previsión del tiempo de la Aemet para la provincia tinerfeña recogida por EFE:

TENERIFE

Intervalos nubosos que aumentarán a nuboso por la tarde con baja probabilidad de precipitaciones débiles algo más probables en el norte y oeste así como en la vertiente este durante las horas centrales. Temperaturas máximas en ligero ascenso, moderado en el sur. Las mínimas en ligero descenso. Viento flojo con predominio de las brisas durante la mañana, arreciando a moderado de componente oeste el resto del día con algún intervalo fuerte en el extremo sur por la noche. En altas cumbres, fuerte de componente oeste sin descartar rachas muy fuertes.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 17 22

LA GOMERA

Intervalos nubosos que aumentarán a nuboso por la tarde con baja probabilidad de precipitaciones débiles en el norte y oeste. Temperaturas máximas en ligero ascenso, moderado en el sur. Las mínimas en ligero descenso. Viento flojo con predominio de las brisas durante la madrugada, arreciando a moderado de componente oeste el resto del día, con algún intervalo fuerte en zonas altas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 16 23

LA PALMA

Intervalos nubosos que aumentarán a nuboso a partir de mediodía con probabilidad de precipitaciones débiles algo más probables en el norte y oeste. Temperaturas máximas en ligero ascenso, más acusado en la vertiente este. Las mínimas en ligero descenso. Viento flojo del oeste durante la madrugada, arreciando a moderado el resto del día con algún intervalo fuerte en los extremos norte y sur por la noche, así como en zonas altas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 13 20

EL HIERRO

Intervalos nubosos que aumentarán a nuboso por la tarde con baja probabilidad de precipitaciones débiles algo más probables en el norte y oeste. Temperaturas máximas en ligero ascenso, las mínimas en ligero descenso. Viento flojo con predominio del norte durante la madrugada, arreciando a moderado de componente oeste el resto del día, con algún intervalo fuerte en zonas altas.

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Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 13 19

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