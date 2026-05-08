La Aemet anuncia lluvias débiles y rachas muy fuertes de viento este sábado en Tenerife

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado, 9 de mayo, una jornada con predominio de los cielos nubosos en el norte y este de Tenerife, con probables lluvias débiles y ocasionales, especialmente en zonas bajas del norte de madrugada y en medianías del este hasta la tarde. Intervalos nubosos en el resto de zonas.

Las temperaturas seguirán con pocos cambios, oscilando entre los 18 y 24 grados, mientras que el viento soplará del noroeste flojo a moderado.

En zonas altas aumentará de intensidad, por lo que se espera fuerte de componente oeste, sin descartar rachas ocasionalmente muy fuertes en el Teide.

El Teide nevado, archivo. / Arturo Jiménez

Previsión general

Por su parte, en cuanto a la previsión del tiempo para el conjunto del archipiélago, la Aemet indica que en Lanzarote y Fuerteventura habrá intervalos nubosos de madrugada con baja probabilidad de alguna precipitación débil, tendiendo a poco nuboso.

En el norte y este de las islas montañosas, predominio de los cielos nubosos con baja probabilidad de alguna precipitación débil, siendo más probables y de carácter ocasional en las islas centrales.

En el resto de zonas, cielos poco nubosos con intervalos nubosos en zonas de interior durante las horas centrales. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligero a moderado ascenso las mínimas de las islas más orientales. Viento del noroeste flojo a moderado.