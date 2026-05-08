La Aemet anuncia lluvias débiles y rachas muy fuertes de viento este sábado en Tenerife
Las temperaturas en la isla oscilarán entre los 18 y 24 grados
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado, 9 de mayo, una jornada con predominio de los cielos nubosos en el norte y este de Tenerife, con probables lluvias débiles y ocasionales, especialmente en zonas bajas del norte de madrugada y en medianías del este hasta la tarde. Intervalos nubosos en el resto de zonas.
Las temperaturas seguirán con pocos cambios, oscilando entre los 18 y 24 grados, mientras que el viento soplará del noroeste flojo a moderado.
En zonas altas aumentará de intensidad, por lo que se espera fuerte de componente oeste, sin descartar rachas ocasionalmente muy fuertes en el Teide.
Previsión general
Por su parte, en cuanto a la previsión del tiempo para el conjunto del archipiélago, la Aemet indica que en Lanzarote y Fuerteventura habrá intervalos nubosos de madrugada con baja probabilidad de alguna precipitación débil, tendiendo a poco nuboso.
En el norte y este de las islas montañosas, predominio de los cielos nubosos con baja probabilidad de alguna precipitación débil, siendo más probables y de carácter ocasional en las islas centrales.
En el resto de zonas, cielos poco nubosos con intervalos nubosos en zonas de interior durante las horas centrales. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligero a moderado ascenso las mínimas de las islas más orientales. Viento del noroeste flojo a moderado.
- El antiguo Hogar Santa Rita se transformará en un aparcamiento y zonas verdes en Puerto de la Cruz tras un acuerdo con el Obispado
- Un ferry de Naviera Armas con destino Tenerife no llega a puerto debido a una avería y deja en tierra a los pasajeros dos horas y media
- La Aemet prevé lluvias débiles por la tarde, nubes y bajadas de temperaturas este miércoles en Tenerife
- La demora por un cambio del proyecto retrasa la obra de la plaza de la Patrona en Candelaria
- El guachinche de este municipio de Tenerife rodeado de naturaleza que conquista por sus carnes a la brasa y especialidades de la casa: solo abres fines de semana
- El Ayuntamiento de Icod de los Vinos urbaniza una parcela de 1.800 metros cuadrados para destinarla a la construcción de 17 viviendas públicas
- La Lotería Nacional se alía con Tenerife: 30.000 euros 'viajan' a la isla
- La Aemet anuncia lluvias débiles, nubosidad en evolución y vientos moderados en Tenerife en el primer festivo de mayo