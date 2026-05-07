Tenerife amanece con lluvias débiles: la Aemet avisa del descenso de temperaturas para este jueves

El tiempo en Tenerife este jueves arranca con un cambio notable, dejando atrás la estabilidad de días anteriores. Desde primera hora, según la AEMET, predominan los cielos nubosos y un ambiente más fresco, con previsión de lluvias débiles en distintos momentos del día.

Las temperaturas ya comienzan a reflejar ese cambio, con valores algo más bajos, especialmente en las máximas, en una jornada de carácter variable en todo el archipiélago.

Tenerife: mañana gris con lluvias ocasionales y temperaturas a la baja

Durante las primeras horas, Tenerife presenta abundante nubosidad, especialmente en la vertiente norte, donde no se descartan lloviznas débiles. A medida que avance la jornada, las precipitaciones podrán extenderse al interior y a zonas del este, siendo más probables durante las horas centrales y la tarde.

Las temperaturas se sitúan en valores más frescos, con descensos en las máximas, que pueden ser más acusados en medianías y zonas interiores. En Santa Cruz de Tenerife, la jornada se moverá entre los 17 y 19 grados.

El viento sopla moderado del nordeste en estas primeras horas, con tendencia a perder intensidad por la tarde, mientras que en cumbres irá girando a componente oeste y ganando fuerza con el paso de las horas.

Resto de Canarias: nubosidad y lluvias en las islas montañosas

En el conjunto del archipiélago, el día comienza con cielos nubosos en las islas de mayor relieve, donde se esperan precipitaciones débiles y ocasionales. En Gran Canaria, las lluvias podrán aparecer en el interior a lo largo del día, mientras que en La Palma ya desde la mañana se registran nubes abundantes con posibilidad de precipitaciones más persistentes en el norte y este.

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En La Gomera y El Hierro, la nubosidad será protagonista con algunas lluvias débiles, mientras que Lanzarote y Fuerteventura mantienen un panorama más estable, con intervalos nubosos y escasa probabilidad de precipitaciones. En el mar, se observa marejadilla con tendencia a marejada, con mar de fondo del norte de entre 1 y 2 metros, especialmente en las islas occidentales.