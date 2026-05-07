Siete aerolíneas ofrecerán en 2026 nuevas rutas y un refuerzo en sus conexiones para aumentar la conectividad con Tenerife

La conectividad aérea de Tenerife continuará fortaleciéndose en 2026 con el lanzamiento de nuevas rutas y el refuerzo de conexiones ya existentes, nuevas incorporaciones que buscan reforzar el posicionamiento de la isla en mercados nacionales e internacionales.

Esta apuesta se materializaría en la operativa de aerolíneas europeas, nacionales y norteamericanas como Air Canada, airBaltic, Iberia Express, Air Serbia, TAP Air Portugal, Binter Canarias o Air France, entre otras, según ha informado el Cabildo en una nota.

El vicepresidente y consejero de Turismo, Lope Afonso, ha señalado cómo el crecimiento de la conectividad aérea de Tenerife es una "excelente noticia" para la isla, ya que refuerza competitividad turística y las oportunidades de desarrollo económico y empleo.

"La incorporación de nuevas rutas y el incremento de frecuencias por parte de compañías internacionales y nacionales evidencian la confianza del sector aéreo en Tenerife como destino sólido, atractivo y con capacidad para seguir creciendo de forma ordenada y sostenible", ha puntualizado el vicepresidente en la nota.

Entre las principales novedades, Air Canada iniciará en octubre nuevas rutas desde Toronto y Montreal, con dos y una frecuencia semanal, respectivamente, desde esas ciudades canadienses, lo que supondría un avance "significativo" en la estrategia de posicionamiento de Tenerife en el mercado norteamericano.

Por su parte, airBaltic abrirá una base estacional en el aeropuerto de Tenerife Sur durante la temporada de invierno 2026-2027, desde donde operará nuevas conexiones con Liubliana (Eslovenia) y Lieja (Bélgica), con dos frecuencias semanales cada una, así como con Palanga (Lituania) y Groninga (Países Bajos), con una frecuencia semanal.

También Air Serbia conectará Belgrado con Tenerife entre octubre y febrero, con dos vuelos semanales (martes y sábados), ampliando la presencia de la isla en el mercado de Europa del Este.

Refuerzo de mercados

En el caso de Francia, Air France incrementará su operativa durante la temporada de verano desde el aeropuerto de París-Charles de Gaulle hacia Tenerife Sur. Por su parte, TAP Air Portugal reforzará su programación con cuatro vuelos semanales desde Lisboa.

En el ámbito doméstico, Binter Canarias continúa ampliando su red con nuevas frecuencias desde ciudades como Vigo, Valencia o Asturias, además de extender a la temporada de invierno rutas con Valladolid, San Sebastián, Granada, Pamplona y Murcia, e incorporar nuevas conexiones con Sevilla o Badajoz.

Iberia Express, por su parte, incrementará su operativa en verano de 2026 hasta alcanzar los 74 vuelos semanales por sentido entre Madrid y Tenerife, lo que se traduce en hasta 11 frecuencias diarias, con conexiones tanto a Tenerife Norte como a Tenerife Sur.

Asimismo, Vueling aumentará su capacidad en un 7 % durante la temporada estival, con refuerzos desde Oviedo y Valencia.