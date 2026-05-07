Así será la visita del papa León XIV a Tenerife: horarios, recorrido en papamóvil y misa en Santa Cruz de Tenerife

León XIV ya tiene buena parte de su agenda perfilada en Tenerife. El pontífice estará en Tenerife el viernes 12 de junio, en una jornada de unas seis horas con la que cerrará su viaje apostólico a España.

El programa incluye llegada al aeropuerto de Tenerife Norte-Los Rodeos, visita al centro de acogida de Las Raíces, encuentro en la plaza del Cristo de La Laguna, recorrido en papamóvil por Santa Cruz de Tenerife y misa final en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife.

León XIV aterrizará en Tenerife Norte y visitará el centro de inmigrantes de Las Raíces

La jornada comenzará sobre las 9.10 horas, cuando está previsto que el papa aterrice en el aeropuerto Tenerife Norte. Allí será recibido por el obispo de Tenerife, Eloy Santiago, y por distintas autoridades civiles.

Desde el aeropuerto se trasladará en una comitiva de seguridad, no en papamóvil, hasta el dispositivo de acogida humanitaria de emergencia de Las Raíces, situado en el municipio de La Laguna. En este punto mantendrá un encuentro con personas migrantes acogidas y con el personal que trabaja en el centro.

Encuentro del papa en la plaza del Cristo de La Laguna

Tras la visita a Las Raíces, el pontífice se desplazará hasta la plaza del Cristo de La Laguna, donde a las 10.10 horas participará en un encuentro con entidades y realidades eclesiales vinculadas a la atención a migrantes.

Desde la plaza del Cristo, León XIV bajará en un vehículo tipo buggy por las calles Viana y San Agustín, donde saludará a personas vulnerables atendidas en centros de la Iglesia, enfermos, personas en situación de pobreza y ciudadanos con diversidad funcional. El recorrido incluirá una breve parada en el Palacio Salazar.

Recorrido en papamóvil por Santa Cruz de Tenerife

Tras su paso por La Laguna, la comitiva se trasladará por autopista hasta el colegio La Salle, en Santa Cruz de Tenerife. Desde allí comenzará el recorrido en papamóvil por varias calles de la capital.

El itinerario previsto pasará por el puente Galcerán, la plaza de Weyler, la plaza Militar, Méndez Núñez y la calle El Pilar, hasta llegar al Puerto de Santa Cruz, donde se celebrará la misa final.