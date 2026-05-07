Sanidad descarta el riesgo de que roedores del crucero afectado por hantavirus lleguen a tierra en Tenerife

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha descartado que, en el hipotético caso de que hubiera algún roedor en el crucero 'MV Hondius' afectado por hantavirus, este pudiera llegar a tierra durante el desembarco de pasajeros en Tenerife.

"No hay que alarmarse en absoluto ante la posibilidad de que un roedor pueda saltar por alguna de las cuerdas del puerto, porque no es una situación realista", ha señalado Padilla en una entrevista en el programa Al Rojo Vivo, de La Sexta, recogida por Europa Press.

En este contexto, Javier Padilla ha explicado que el desembarco de los pasajeros en Tenerife se realizará mediante fondeo, una opción que, según ha asegurado, "siempre ha estado encima de la mesa". Además, ha señalado que el puerto de Granadilla reúne las condiciones adecuadas para llevar a cabo esta operación con garantías.

Una vez fondeado el buque, los pasajeros serán trasladados en embarcaciones de menor tamaño hasta tierra, donde tomarán autobuses con destino al aeropuerto para su repatriación a sus países de origen. "La idea es esa, directamente al aeropuerto y del aeropuerto a los países de cada una de las personas", ha añadido.

Cuarentena obligatoria

Tras ello, Padilla ha afirmado que la cuarentena será obligatoria para los pasajeros españoles y ha subrayado que el Gobierno cuenta con las herramientas necesarias para ello. No obstante, el secretario de Estado, que ha indicado que mantiene contacto con cinco españoles a bordo del buque, confía en que sigan las recomendaciones del Ministerio.

"Estamos totalmente convencidos, además también por las conversaciones que estamos teniendo con ellos, que las personas que van a venir a España van a seguir las recomendaciones por su propio bienestar y por el bienestar de una población que está deseando poder acogerlos", ha manifestado.

Por otra parte, Padilla ha descartado, por el momento, que los pasajeros españoles puedan guardar cuarentena en su domicilio. "Con los datos que estamos manejando ahora mismo, la cuarentena se va a llevar a cabo en el Hospital Gómez Ulla de Madrid. Consideramos que tiene unas características que simplifican el manejo de todo esto", ha concretado.

Por último, al ser preguntado por su nivel de preocupación sobre el brote, el secretario de Estado ha respondido que es "muy bajo". "Mi nivel de ocupación es un diez para que salga todo bien. Mi nivel de preocupación, como ha dicho el Centro Europeo de Control de Enfermedades y el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, para la población general es muy bajo", ha finalizado.