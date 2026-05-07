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La reforma y ampliación de la residencia de mayores de El Tanque aumenta su capacidad en 20 plazas

Las obras adjudicadas, con casi dos millones de presupuesto, comenzarán el próximo mes después de seis años de gestión para conseguir financiación y completar los trámites burocráticos

Esta es la imagen que lucirá la residencia de mayores de El Tanque tras las obras de reforma y ampliación

Esta es la imagen que lucirá la residencia de mayores de El Tanque tras las obras de reforma y ampliación / El Día

Leticia Dorta Lemus

Leticia Dorta Lemus

Santa Cruz de Tenerife

La reforma y ampliación de la residencia de mayores de El Tanque aumenta su capacidad en 20 plazas. El Consistorio adjudicó su ejecución, con un plazo de 14 meses, que contempla la construcción de una segunda planta, la mejora de la actual y el acondicionamiento del sótano o garaje. La actuación sumará 1.493 metros cuadrados útiles al inmueble que se encuentra en las inmediaciones de la plaza del Santísimo Cristo, en el Tanque Alto.

Las obras adjudicadas, con casi dos millones de presupuesto, comenzarán el próximo mes, después de seis años de gestiones para conseguir la financiación y completar los trámites burocráticos. Tras quedar desierta la primera licitación, la adjudicación de esta obra de reforma y ampliación corresponde a una UTE (Unión Temporal de Empresas). En la actualidad, la residencia de mayores cuenta con 22 usuarios -diez plazas residenciales, diez privadas y dos de centro de día-, una cifra que llegará hasta 42 con la construcción de 12 habitaciones, junto a un salón-comedor en la planta alta.

En cuanto al sótano o garaje, el proyecto contempla la creación de una zona para que los usuarios no tengan que salir a la calle en caso de precisar traslado. También se habilitará un espacio para los trabajadores. Destaca el diseño de ventanales para que los usuarios puedan vislumbrar la plaza aledaña, donde se desarrolla gran parte de la actividad cultural y de ocio del municipio. Se implementarán mejoras en todas las habitaciones, baños y estancias del edificio. Dentro de la inversión, 400.000 euros se emplearán en la compra de todo el mobiliario.

Después de firmar el acta de replanteo

El Ayuntamiento de El Tanque se reunirá con la UTE y la dirección de obra la próxima semana para definir el inicio de la obra y la entrega del plan de Seguridad y Salud. Después de este trámite, se firmará el acta de replanteo y comenzarán los trabajos. La alcaldesa, Esther Morales, celebra la ejecución "de uno de los proyectos más grandes en cuanto a financiación y de servicio a la ciudadanía. No puedo estar más feliz", declara. Explica que la reforma y ampliación de la residencia de mayores ha sido "un proyecto complicado. Es difícil hacer entender a la gente que llevamos más de cinco años para sacarlo adelante".

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Morales sale al paso de las acusaciones del grupo municipal de CC asegurando que la Administración tanquera devolvió el dinero del proyecto. "No se devolvió, sino que el concurso quedó desierto y tuvimos que comenzar de nuevo con negociaciones para que las empresas se presentasen. Por fin lo conseguimos", sentencia la alcaldesa.

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