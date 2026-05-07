La reforma y ampliación de la residencia de mayores de El Tanque aumenta su capacidad en 20 plazas
Las obras adjudicadas, con casi dos millones de presupuesto, comenzarán el próximo mes después de seis años de gestión para conseguir financiación y completar los trámites burocráticos
La reforma y ampliación de la residencia de mayores de El Tanque aumenta su capacidad en 20 plazas. El Consistorio adjudicó su ejecución, con un plazo de 14 meses, que contempla la construcción de una segunda planta, la mejora de la actual y el acondicionamiento del sótano o garaje. La actuación sumará 1.493 metros cuadrados útiles al inmueble que se encuentra en las inmediaciones de la plaza del Santísimo Cristo, en el Tanque Alto.
Las obras adjudicadas, con casi dos millones de presupuesto, comenzarán el próximo mes, después de seis años de gestiones para conseguir la financiación y completar los trámites burocráticos. Tras quedar desierta la primera licitación, la adjudicación de esta obra de reforma y ampliación corresponde a una UTE (Unión Temporal de Empresas). En la actualidad, la residencia de mayores cuenta con 22 usuarios -diez plazas residenciales, diez privadas y dos de centro de día-, una cifra que llegará hasta 42 con la construcción de 12 habitaciones, junto a un salón-comedor en la planta alta.
En cuanto al sótano o garaje, el proyecto contempla la creación de una zona para que los usuarios no tengan que salir a la calle en caso de precisar traslado. También se habilitará un espacio para los trabajadores. Destaca el diseño de ventanales para que los usuarios puedan vislumbrar la plaza aledaña, donde se desarrolla gran parte de la actividad cultural y de ocio del municipio. Se implementarán mejoras en todas las habitaciones, baños y estancias del edificio. Dentro de la inversión, 400.000 euros se emplearán en la compra de todo el mobiliario.
Después de firmar el acta de replanteo
El Ayuntamiento de El Tanque se reunirá con la UTE y la dirección de obra la próxima semana para definir el inicio de la obra y la entrega del plan de Seguridad y Salud. Después de este trámite, se firmará el acta de replanteo y comenzarán los trabajos. La alcaldesa, Esther Morales, celebra la ejecución "de uno de los proyectos más grandes en cuanto a financiación y de servicio a la ciudadanía. No puedo estar más feliz", declara. Explica que la reforma y ampliación de la residencia de mayores ha sido "un proyecto complicado. Es difícil hacer entender a la gente que llevamos más de cinco años para sacarlo adelante".
Morales sale al paso de las acusaciones del grupo municipal de CC asegurando que la Administración tanquera devolvió el dinero del proyecto. "No se devolvió, sino que el concurso quedó desierto y tuvimos que comenzar de nuevo con negociaciones para que las empresas se presentasen. Por fin lo conseguimos", sentencia la alcaldesa.
Suscríbete para seguir leyendo
- El antiguo Hogar Santa Rita se transformará en un aparcamiento y zonas verdes en Puerto de la Cruz tras un acuerdo con el Obispado
- Un ferry de Naviera Armas con destino Tenerife no llega a puerto debido a una avería y deja en tierra a los pasajeros dos horas y media
- La Aemet prevé lluvias débiles por la tarde, nubes y bajadas de temperaturas este miércoles en Tenerife
- La demora por un cambio del proyecto retrasa la obra de la plaza de la Patrona en Candelaria
- El Ayuntamiento de Icod de los Vinos urbaniza una parcela de 1.800 metros cuadrados para destinarla a la construcción de 17 viviendas públicas
- Cierre total de la carretera de Bajamar por obras de emergencia: la TF-13 se corta la noche del 4 al 5 de mayo
- El periodismo de Tenerife se despide de José Antonio Pardellas, uno de sus referentes: 'Promocionó a las Islas más allá de la expresión una hora menos en Canarias
- La Lotería Nacional se alía con Tenerife: 30.000 euros 'viajan' a la isla