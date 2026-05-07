Misa del papa León XIV en Tenerife: el Puerto de Santa Cruz abrirá a las seis de la mañana el día de la misa del papa León XIV y se activará un plan alternativo de aterrizaje por si la niebla afecta a Los Rodeos

El obispo de la diócesis de Tenerife, Eloy Santiago, desveló en la rueda de prensa celebrada en el seminario diocesano de la diócesis nivariense los principales detalles de la visita que realizará el papa León XIV a la isla el viernes 12 de junio, una jornada de seis horas intensas en la Isla con la que concluirá su recorrido de casi una semana por España.

Misa final en el puerto de Santa Cruz

Entre las novedades adelantadas, precisó que el recinto portuario donde se celebrará la misa final del viaje contará con importantes medidas de seguridad y abrirá sus puertas desde las seis y media de la mañana, aunque la eucaristía está prevista para las 12:15 horas. Además, se habilitarán cuatro rampas de acceso para facilitar la entrada de las 50.000 personas que se prevé que asistan.

Monseñor Santiago subrayó que no será necesario que los fieles madruguen para acceder al recinto, ya que las entradas, que se están gestionando mediante inscripción previa, distribuirán a los asistentes por sectores y zonas concretas.

También confirmó que se trabaja en la instalación de más de 20.000 sillas para los participantes en la misa y recordó que estará permitido acceder con botellas de agua de plástico, aunque no con envases de aluminio ni con sillas plegables.

Los Sabandeños y Chago Melián amenizarán la espera

La espera de los fieles estará amenizada desde las diez de la mañana por Los Sabandeños, el cantante Chago Melián y el grupo de animación del diácono permanente Alejandro Abrante.

Llegada a Los Rodeos y visita a Las Raíces

El recorrido del pontífice comenzará sobre las 9:10 horas en el aeropuerto de Los Rodeos, donde será recibido por el obispo y por diversas autoridades civiles. Desde allí se trasladará, en una comitiva de seguridad y no en papamóvil, hasta el dispositivo de acogida humanitaria de emergencia de Las Raíces, donde mantendrá un encuentro con los migrantes acogidos y con el personal del centro.

Encuentro en la plaza del Cristo de La Laguna

Posteriormente se desplazará hasta la plaza del Cristo, en La Laguna, donde a las 10:10 horas tendrá lugar un encuentro con realidades eclesiásticas que trabajan con migrantes. Allí se interpretará además el himno oficial de la visita del Papa, dirigido previsiblemente por Pablo Cebrián o, en su defecto, por Estefanía Benedicto, directora del coro creado para esta composición.

Desde el Cristo, el Papa descenderá en un vehículo tipo buggy por las calles Viana y San Agustín para saludar a personas vulnerables acogidas en centros de la Iglesia, enfermos, personas pobres y ciudadanos con diversidad funcional, hasta llegar al Palacio Salazar, donde realizará una breve parada.

Recorrido en papamóvil por Santa Cruz

A partir de ese punto, la comitiva se trasladará por autopista hasta el colegio La Salle, en Santa Cruz de Tenerife, desde donde el pontífice iniciará el recorrido en papamóvil por el puente Galcerán, la plaza de Weyler, la plaza Militar, Méndez Núñez y la calle El Pilar hasta llegar al puerto capitalino.

Plan alternativo por si hay niebla

En relación con la posibilidad de que el Papa pernocte en Gran Canaria y el riesgo de que la niebla dificulte la llegada a Tenerife en la mañana del viernes 12, el obispo reconoció que se trabaja ya en un plan alternativo coordinado con Aena para facilitar, si fuera necesario, el desvío del traslado al aeropuerto Reina Sofía, en el sur de la isla.

Admitió que un escenario de estas características obligaría a reajustar la agenda prevista para poder completar todos los actos programados durante la visita, aunque expresó su confianza en que las condiciones meteorológicas permitan desarrollar el programa según lo previsto.

Segunda visita técnica del Vaticano

Asimismo, indicó que la comisión del Vaticano realizará una segunda visita técnica a Tenerife para perfilar los últimos detalles logísticos y de seguridad de un acontecimiento que la diócesis considera histórico.

A partir de ahí, Eloy Santiago se confió al Cristo de La Laguna y la Virgen de Candelaria, que estarán presentes en el espacio celebrativo del Puerto diseñado por el arquitecto Alejandro Beautell.

El Cristo y la Virgen de Candelaria estarán en el altar

Las imágenes se trasladarán en la madrugada en una comitiva discreta y de forma digna para proceder a colocarlas en el altar, donde el papa cerrará este viaje apostólico de siete días a España.