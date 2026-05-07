Piden a la Audiencia Nacional que paralice el desembarco en Tenerife del crucero con casos de hantavirus

La organización Iustitia Europa ha presentado un recurso de especial urgencia ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional para pedir que se suspenda el desembarco del crucero MV Hondius en Tenerife, después de que a bordo se hayan registrado varios casos de hantavirus y tres fallecimientos.

El escrito se dirige contra la actuación del Ministerio de Sanidad en relación con la autorización, coordinación y ejecución de la llegada del buque al Archipiélago. En concreto, la organización solicita una medida cautelarísima inaudita parte, es decir, una decisión urgente sin escuchar previamente a la otra parte, para paralizar de forma inmediata la operación de atraque, desembarco, traslado, repatriación y manipulación de pasajeros, tripulación, equipajes, residuos o materiales procedentes del barco.

El crucero, afectado por un brote de hantavirus investigado por las autoridades sanitarias internacionales, tiene prevista su llegada al puerto de Granadilla de Abona, en Tenerife. La Organización Mundial de la Salud comunicó que, a 4 de mayo, se habían identificado siete casos entre confirmados y sospechosos, incluidos tres fallecidos, y que la investigación seguía abierta.

La organización reclama más información sanitaria

Iustitia Europa sostiene que una operación de estas características no puede ejecutarse solo sobre la base de comunicaciones públicas o notas de prensa. A su juicio, el desembarco debe estar respaldado por informes técnicos, protocolos detallados y garantías sanitarias verificables.

La entidad considera que el contexto es de “extrema gravedad” por la existencia de personas fallecidas, pacientes en estado crítico y evacuaciones médicas durante la travesía. También recuerda que el periodo de incubación del hantavirus puede prolongarse durante semanas, por lo que entiende que la ausencia de síntomas no debería ser suficiente para autorizar un desembarco general sin control judicial previo.

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) señala que el riesgo para la población general europea por este brote se considera actualmente muy bajo, siempre que se apliquen medidas adecuadas de prevención y control, y recuerda que los hantavirus no se transmiten fácilmente entre personas.

"Canarias no es un laboratorio" para tratar el hantavirus

El presidente y abogado de Iustitia Europa, Luis María Pardo, defiende que Canarias no puede ser tratada como un “laboratorio de improvisación sanitaria”. En su comunicado, la organización vincula el recurso a la necesidad de garantizar transparencia, prudencia y control judicial en una operación que afecta a pasajeros, trabajadores portuarios, sanitarios, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y ciudadanía en general.

Pardo insiste en que no se trata de negar asistencia humanitaria a las personas que viajan en el crucero, sino de exigir que el Gobierno acredite previamente qué se va a hacer, bajo qué protocolos, con qué informes técnicos y con qué responsabilidades administrativas.

En caso de que la Audiencia Nacional no acuerde la suspensión total, la organización pide que se impongan condiciones estrictas a la Administración. También solicita que el Ministerio de Sanidad remita en un plazo máximo de 24 horas el expediente administrativo completo que sustenta la decisión de acogida del buque.

Qué se sabe del brote de hantavirus

El hantavirus es una familia de virus asociada principalmente al contacto con roedores infectados, especialmente a través de su orina, heces o saliva. El contagio suele producirse al inhalar partículas contaminadas en espacios donde ha habido presencia de estos animales. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos explican que puede causar enfermedades graves, como el síndrome pulmonar por hantavirus.

En el caso del MV Hondius, la OMS mantiene abiertas las investigaciones epidemiológicas y de laboratorio para determinar el origen del brote, la cadena de transmisión y el alcance real entre pasajeros y tripulación. La información oficial disponible apunta a una enfermedad respiratoria grave en varios afectados, con síntomas como fiebre, problemas gastrointestinales, neumonía, dificultad respiratoria aguda y shock en los casos más severos.