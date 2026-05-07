El Papa León XIV podría aterrizar en el sur de Tenerife si la neblina impide su llegada a Los Rodeos

Más allá de que «el Señor ponga su manita», como dijo el obispo nivariense, Eloy Santiago, la organización del viaje del papa a Tenerife el viernes 12 de junio dispone de un plan B en caso de que la neblina, como es marca de la casa por esa fecha, impida al pontífice norteamericano aterrizar en el Aeropuerto Norte-Los Rodeos. La alternativa: el Reina Sofía, en el sur de Tenerife, que no solo se ha barajado sino que también se contempla en los preparativos avanzados con Aena.

Plan B ante la meteorología

Ese supuesto, que se contempla, obligaría a cambiar la agenda que detalló este jueves el prelado nivariense, en el día después de que la Conferencia Episcopal Española hiciera pública la agenda oficial aprobada por el Vaticano.

Eloy Santiago fue generoso y detalló con todo lujo de detalles las seis horas intensas que vivirá el papa León en Tenerife, con el mejor escenario, aterrizando en Los Rodeos a las nueve de la mañana, donde León XIV sería saludado por el obispo anfitrión y las autoridades locales para, a continuación, poner rumbo al centro de atención de migrantes de La Raíces. Y de ahí, a la plaza del Cristo, donde la migración volverá a ser el motivo principal de los testimonios que presentarán al papa cuatro realidades eclesiásticas llegadas de la Fundación del Buen Samaritano, Cáritas, equipo de acogida de La Restinga y Don Bosco.

Agenda prevista en Tenerife

En el escenario diseñado por el arquitecto Alejandro Beautell, los jóvenes del Buen Samaritano protagonizarán una representación relacionada con su experiencia y, como sorpresa, actuará el coro que grabó en la Catedral de La Laguna el himno de la visita del papa a España, con la presencia del productor artístico de la composición, el lagunero Pablo Cebrián.

De la plaza del Cristo, a la calle Viana, que recorrerá el papa en un coche pequeño y donde podrá saludar a enfermos, mayores y personas vulnerables hasta llegar a la calle San Agustín, a la sede del Obispado, para hacer un pequeño descanso, saludar a autoridades y poner rumbo a Santa Cruz.

Recorrido hasta Santa Cruz

Hasta ese momento, la comitiva irá en vehículo de seguridad. A su llegada al colegio La Salle-San Ildefonso, en la capital tinerfeña, León XIV subirá al papamóvil y, en compañía de Eloy Santiago, recorrerá las plazas Militar y de Weyler, Méndez Núñez, El Pilar, Villalba Hervás para continuar por la avenida marítima hasta el recinto celebrativo, en el Puerto de la capital tinerfeña.

El recinto celebrativo que se habilitará en la dársena de Los Llanos abrirá sus puestas seis horas antes del mediodía del viernes 12 de junio, cuando comenzará la misa de acción de gracias que presidirá León XIV y con la que pondrá el broche de oro a su viaje a España.

Voluntariado y asistencia

El obispo de Tenerife confirmó que a falta de poco más de cuatro semanas para la llegada del papa a Santa Cruz la organización ya cuenta con 1.500 voluntarios, a los que hay que sumar otros 400 ministros extraordinarios para la misa. También precisó que están registradas 22.000 inscripciones para disfrutar de la misa en el Puerto de Santa Cruz, si bien se trabaja con la previsión de que se puedan reunir más de 50.000.

La organización recordó las medidas de seguridad después de explicar que, aunque las puertas se abran a las seis y media, los peregrinos no tendrán que madrugar para coger sitio, ya que las localidades serán numeradas o, al menos, se distribuirán por sectores. En la entrada que recibirán los inscritos se detallará donde se sentarán. Respecto a las localidades, la organización ya cuenta con 20.000 sillas de Tenerife y se prevén traer otras tantas desde la Península.

Medidas de seguridad

Cuestiones a tener en cuenta: dados los estrictos controles de seguridad que se regularán los accesos, solo se permitirá agua embotellada en envases plásticos; nada de depósitos de aluminio. También están prohibidas las sillas, así como cualquier otro objeto ‘contundente’ que la seguridad entienda que contraviene las normas. Sí se podrá acceder con comida al recinto y se recomienda gorra, agua y hasta protección solar dado que la misa comienza a las doce y acaba dos horas después.

Para facilitar la entrada, se habilitarán cuatro pasarelas desde la avenida marítima hasta el recinto de la celebración del puerto de Santa Cruz, junto a una quinta reservada para autoridades.

El obispo lanzó una reflexión para quienes tengan duda sobre su asistencia: «Estamos ante un acontecimiento único en la historia, que se sucede por primera vez y que no sé si el papa volverá los próximos años o tardará más de un siglo», para animar a todos a secundar esta cita y disfrutar del papa León XIV que visita La Laguna y Santa Cruz el 12 de junio.