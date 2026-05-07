Multa de 200 euros y pérdida de 4 puntos por no utilizar este elemento de alta visibilidad en una avería: la DGT vigila a los conductores tinerfeños

Sufrir una avería o un imprevisto en la carretera obliga a los conductores a actuar de manera inmediata y siguiendo una serie de medidas de seguridad. Entre los objetos obligatorios en el vehículo para poder actuar antes estos casos se encuentra la baliza V-16, el kit antipinchazos y el chaleco reflectante, elementos fundamentales para reducir riesgos durante la emergencia.

Sin embargo, una de las dudas más frecuentes entre los conductores que si tanto ellos como los acompañantes están obligados a utilizar el chaleco reflectante. Por ello, La Dirección General de Tráfico (DGT) ha lanzado una pregunta a través de su perfil oficial en X sobre el uso del chaleco reflectante. "¿Es obligatorio llevar dos chalecos reflectantes, uno para el conductor del vehículo y otro para su acompañante?".

Qué dice la normativa

El Reglamento General de Circulación aclara la duda de muchos conductores y establece que el único obligado por ley a llevar y utilizar el chaleco reflectante es el conductor. Por lo que, si un vehículo sufre una emergencia, el conductor debe colocarse el chaleco antes de salir del vehículo.

Sin embargo, el resto de ocupantes no tiene la obligación legal de llevarlo puesto. Estos deben apartarse de la vía siempre y cuando sea posible y exponerse a los menores riegos. En el caso de que no pudieran abandonar el lugar de manera segura, deben permanecer en el interior del vehículo con el cinturón de seguridad abrochado.

Aunque las autoridades recomienda que todos los acompañantes utilicen chaleco reflectante en estos casos, especialmente en carreteras con poca visibilidad o la avería se ha producido por la noche.

Un elemento clave para salvar vidas

La función principal del chaleco es aumentar la visibilidad de las personas en carreteras y facilitar que el resto de conductores puedan detectarlas. Por ello, pese a la implantación de la baliza V-16, continúa siendo una prenda de alta visibilidad fundamental.

Tanto su color llamativo como su colocación permiten al resto de usuarios que circular por la vía percibir con el suficiente tiempo al conductor que ha sufrido una emergencia.

Multas por no utilizarlo

Llevar el chaleco reflectante en el vehículo es obligatorio. En el caso de que el conductor no lo lleve o no los utilice correctamente se enfrenta a sanciones de 200 euros y 4 puntos del carnet de conducir.

Los agentes insisten en la importancia de revisar los elementos de seguridad del vehículo antes de realizar cualquier desplazamiento.