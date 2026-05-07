Jacob Rodríguez: "La IA no debe servir para trabajar más horas, sino para hacerlo de forma más humana"

Tecnológica Santa Cruz llega a su 15ª edición. ¿Qué significa para usted participar en un evento de esta dimensión?

Es un honor especial. He asistido prácticamente a todas las ediciones y, con el tiempo, se ha convertido en una cita ineludible para mí. He visto cómo el evento ha crecido, pero sobre todo he sido testigo de cómo ha tejido una red de talento increíble en Canarias.

Recuerdo con un cariño especial las ocasiones en las que he participado: ese espacio de reconocimiento del talento local es el corazón del evento.

Estar en esta 15ª edición no es solo participar en una charla. Es reencontrarme con una comunidad que ha marcado parte de mi trayectoria profesional y comprobar que seguimos elevando el nivel juntos.

Su ponencia plantea una idea muy potente: “Ganar una hora extra al día”. ¿Es realmente la IA una herramienta para recuperar tiempo o una promesa aún en construcción?

Es una realidad, pero requiere criterio y metodología. La IA no es magia. No resuelve nada por sí sola. Lo que hace es acelerar procesos, reducir fricción y liberar tiempo en tareas repetitivas o de bajo valor.

Pero para mí lo más importante no es solo el tiempo que ahorras, sino lo que recuperas con ese tiempo: espacio mental. Cuando la tecnología asume parte de la carga operativa, tú puedes volver a centrarte en pensar, decidir, crear o simplemente atender mejor a las personas que tienes alrededor.

La IA no debería servir para trabajar más horas. Debería servir para trabajar de una forma más humana. Ese es el verdadero cambio.

Cartel Tecnológica Santa Cruz 2026 / El Día

¿Cómo se materializa en la práctica ese enfoque de TecnoLabs basado en el aprendizaje activo?

Llevamos años hablando de trabajo colaborativo, pero seamos honestos: todavía nos cuesta mucho integrar estas metodologías en nuestros ecosistemas personales y laborales. El enfoque de TecnoLabs parte de una premisa básica: el aprendizaje es un deporte de contacto. Por eso, en el taller, descartamos el formato magistral.

La dinámica es: probar herramientas, equivocarse, corregir, iterar y volver a probar. La teoría importa, pero la práctica es lo que transforma. Queremos que el participante pierda el miedo al error, porque es en esa iteración donde realmente se aprende a dominar la herramienta.

Mucha gente asocia la IA a entornos profesionales complejos. ¿Qué ha cambiado para que sea posible llevarla al móvil y al uso cotidiano?

Hemos roto la barrera de la interfaz; hoy solo necesitamos lenguaje natural. Además, el mercado ha dado un giro: las grandes empresas no solo están adoptando la IA, sino que están obligando a generar estrategias de despliegue que permean hacia abajo. Esa presión corporativa está acelerando la necesidad de que cualquier empleado sepa usar estas herramientas. Ya no es una opción de nicho, es una competencia básica.

La IA ha bajado de los grandes servidores a nuestros bolsillos, convirtiéndose en un estándar de mercado, y eso es lo que ha hecho que la adopción sea ya una realidad cotidiana.

¿Qué nivel de conocimiento necesita una persona sin perfil técnico para empezar a utilizarlas? Ninguno. Mi charla es de nivel inicial, enfocada a que cualquiera pueda empezar hoy mismo. Eso sí, los perfiles más expertos también sacarán valor, porque mi enfoque está en la productividad aplicada.

A veces, quien más sabe de técnica es quien más necesita simplificar sus flujos.

La IA es, en sí misma, una de las mejores herramientas de aprendizaje que existen: si no entiendes algo, pídele a la IA que te lo explique como si tuvieras diez años.

Esa capacidad de ajuste la convierte en el tutor personal más efectivo que he conocido.

¿Cómo está transformando la IA en el móvil la forma de trabajar de autónomos y pequeñas empresas?

Es una palanca de crecimiento brutal. Para un autónomo, la IA es el equivalente a tener un equipo de soporte trabajando 24/7. No se trata solo de acelerar acciones, sino de hacer posibles tareas que antes eran impensables por puro límite temporal.

Nos permite escalar nuestra capacidad de respuesta y de creación. La IA no sustituye al emprendedor, pero sí multiplica su impacto, permitiéndole centrarse en la estrategia de crecimiento o al cliente mientras la tecnología gestiona la operatividad.

Cuando hablamos de delegar tareas, ¿dónde está el límite entre la ayuda tecnológica y la pérdida de control humano?

El límite está en el criterio. Podemos delegar la parte mecánica: ordenar información, estructurar textos, automatizar procesos o generar borradores. Pero no deberíamos delegar el juicio final.

La IA no tiene contexto completo, responsabilidad ética ni visión humana. Por eso la supervisión sigue siendo esencial.

Me gusta resumirlo así: la IA es el músculo, pero el humano es el criterio.

Si tuviera que resumir en una sola idea lo que el público debería llevarse de su ponencia, ¿cuál sería?

Que la tecnología no viene a reemplazarnos, viene a ampliarnos. Pero también debemos ser honestos: la forma en que trabajamos ya está cambiando y muchas tareas cotidianas se transformarán profundamente.

No debería verse como una amenaza, sino como una invitación a evolucionar. El valor estará cada vez más en la capacidad de adaptarse, aprender rápido y moverse con flexibilidad.

Hoy una persona con criterio y buenas herramientas puede ser más rápida, más creativa y más estratégica que nunca. Y esa posibilidad ya cabe en el bolsillo de cualquiera.

El móvil ya no es solo una pantalla que nos distrae. Bien utilizado, es probablemente la herramienta de gestión personal más potente que hemos tenido. El reto ya no es acceder a la tecnología. El verdadero reto es aprender a pensar con ella.