Tenerife busca blindar sus piezas artísticas frente al fuego

El Cabildo de Tenerife quiere incrementar la protección de su patrimonio cultural e histórico. Se cumplen 20 años del incendio de la Casa Salazar, sede del Obispado de Tenerife, en pleno casco histórico de La Laguna, y la institución insular trata de reducir riesgos. Es por ello que, a través del Consorcio de Bomberos, trabaja en la organización de las Jornadas de Protección del Patrimonio Histórico y Cultural de la Isla. Este encuentro se desarrollará en la Ciudad de los Adelantados y estará dirigido a profesionales, expertos, especialistas, técnicos y miembros de las agrupaciones de protección civil. El objetivo último: blindar los tesoros arquitectónicos y artísticos ante posibles catástrofes que se puedan producir.

Entre los objetivos del congreso, organizado en dos jornadas –con la posibilidad de ampliarlas– durante el próximo mes de septiembre, destacan el establecimiento de un foro de interacción entre los diferentes implicados en la protección del patrimonio en la isla de Tenerife y potenciar la elaboración e implantación de planes de salvaguarda.

Asimismo, otra de las premisas en las que se va a trabajar es en la mejora de la capacidad de respuesta del Consorcio de Bomberos de Tenerife a emergencias en bienes de interés cultural (BIC), mediante formación de bomberos y mejora de la dotación material, entre otras cuestiones específicas, como la necesidad de preparación ante una posible crisis de ámbito patrimonial.

También habrá un ciclo de formaciones previas entre junio y julio, a través del desarrollo de talleres de manipulación de obras, protección de elementos voluminosos, apuntalamientos, normas de seguridad o planes de salvaguarda, dirigidos a miembros del Consorcio de Bomberos, de las Brifor y las agrupaciones de protección civil.

El director insular de Seguridad y Emergencias, Iván Martín, señala que desde el Consorcio de Bomberos de Tenerife y el Cabildo están organizando estas jornadas «con un sentido de responsabilidad histórica». Por su parte, el jefe del Consorcio de Bomberos de Tenerife, Florencio López, afirma que el objetivo principal es «volver a reunir a todos los actores clave en la conservación: desde los propios bomberos y los propietarios de los bienes hasta las administraciones con competencias como los Cabildos y el Gobierno de Canarias u otros organismos».

«Queremos integrar también el conocimiento de sectores implicados en la conservación y protección de todos estos bienes, porque solo uniendo a todos ellos podremos poner en valor el patrimonio de las islas y mejorar su gestión ante cualquier riesgo desde las variables de prevención, intervención o restauración», añade.